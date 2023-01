Explicatif-Pourquoi les migrants traversent-ils la frontière américano-mexicaine en nombre record ?

Que se passe-t-il actuellement à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et pourquoi y a-t-il un nombre record de passages ?

QUI ESSAIE D'ENTRER AUX ÉTATS-UNIS À LA FRONTIÈRE ?

La patrouille frontalière américaine a procédé à plus de 2,2 millions d'arrestations à la frontière américano-mexicaine au cours de l'année fiscale 2022, qui s'est terminée en septembre dernier, le plus grand nombre jamais enregistré.

Mais beaucoup d'entre eux étaient des migrants individuels qui ont essayé de traverser plusieurs fois après avoir été attrapés et rapidement expulsés vers le Mexique en vertu d'un ordre de l'ère COVID connu sous le nom de Titre 42.

Cette politique a été mise en œuvre en mars 2020 sous l'ancien président républicain Donald Trump, un dur à cuire en matière d'immigration. Biden, un démocrate, a essayé de mettre fin à l'ordre Title 42, qui, selon les responsables de la santé, n'était plus nécessaire, mais la résiliation a été bloquée au tribunal.

Avant l'année dernière, le Mexique n'acceptait généralement que les expulsions de ses propres citoyens ainsi que les migrants des pays d'Amérique centrale, à savoir le Guatemala, le Honduras et le Salvador. Le nombre de Vénézuéliens traversant la frontière a chuté après que le Mexique ait accepté d'expulser les migrants vénézuéliens en octobre dernier.

Biden a annoncé jeudi que les Cubains, les Haïtiens et les Nicaraguayens - qui arrivent également en plus grand nombre - seront désormais également expulsés en vertu du titre 42.

POURQUOI LES GENS TRAVERSENT-ILS ?

Avant le Titre 42, les migrants étaient autorisés à s'approcher d'un port d'entrée américain et à dire aux agents frontaliers qu'ils craignaient de retourner dans leur pays d'origine, ce qui mettait en marche le processus d'asile.

Les migrants à la recherche d'une protection doivent prouver qu'ils ont été persécutés, ou qu'ils craignent de l'être, en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un groupe social particulier, à un agent d'asile américain ou devant un tribunal d'immigration américain.

Les migrants qui sont arrivés sur le sol américain peuvent demander l'asile, même s'ils traversent la frontière illégalement et se livrent aux agents frontaliers, mais gagner un cas est un processus long et compliqué qui peut prendre des années en raison des arriérés.

L'administration Biden a déclaré vouloir augmenter les ressources pour traiter plus rapidement un plus grand nombre de demandes, mais elle est confrontée à des contraintes budgétaires et autres.

Dans son annonce jeudi, l'administration a également déclaré qu'elle étendrait son utilisation d'une application appelée CBP One qui permet aux demandeurs d'asile d'entrer leurs informations comme étape de présélection pour obtenir un rendez-vous dans un port américain.

QU'ARRIVE-T-IL AUX PERSONNES APRÈS LEUR PASSAGE ?

Les migrants qui ne peuvent être expulsés en vertu du titre 42 sont traités en vertu d'une loi sur l'immigration connue sous le nom de titre 8 et peuvent être détenus ou libérés aux États-Unis pendant que leur dossier d'immigration est en cours.

Les demandeurs d'asile peuvent demander un permis de travail à condition d'assister aux audiences du tribunal et aux autres contrôles d'immigration. Certains sont obligés de se soumettre à une surveillance électronique, comme des bracelets à la cheville. S'ils manquent leurs audiences ou perdent leur procès, ils risquent d'être expulsés.

L'année dernière, les gouverneurs républicains du Texas et de l'Arizona ont transporté en bus des milliers de migrants de la frontière vers des villes du nord comme New York et Washington, D.C., ce qui, selon eux, allège la pression dans les communautés frontalières et envoie un message politique à Biden et aux démocrates. La ville d'El Paso a également mené sa propre campagne de busing, mais a cessé.

POURQUOI PLUS DE PERSONNES NE PEUVENT-ELLES PAS ENTRER LÉGALEMENT AUX ETATS-UNIS ?

Dans le cadre de l'annonce faite par Biden jeudi, l'administration a déclaré qu'elle admettrait chaque mois jusqu'à 30 000 migrants par avion en provenance de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua et du Venezuela dans le cadre d'un nouveau programme temporaire de "libération conditionnelle humanitaire" s'ils ont un parrain américain.

Il existe plusieurs façons d'entrer légalement aux États-Unis en tant qu'immigrant, notamment en étant parrainé par un citoyen ou une entreprise américaine, ou pour exercer un emploi particulier ou pour étudier. Mais l'obtention d'un visa peut être un processus long et coûteux qui n'est pas toujours accessible aux personnes les plus vulnérables.

L'administration Biden s'est également fixé pour objectif de réinstaller en 2022 125 000 réfugiés qui en font la demande depuis l'étranger, après que Trump a considérablement réduit les admissions pendant son mandat. Mais les retards dus à la pandémie de COVID ont contribué à ce que les États-Unis prennent beaucoup de retard sur cet objectif.

Lorsque Biden a pris ses fonctions en 2021, il a déclaré vouloir que le Congrès adopte une réforme globale de l'immigration. De tels efforts pour réparer ce que beaucoup considèrent comme un système d'immigration défaillant sont un objectif de longue date de plusieurs administrations, mais les parlementaires ne sont pas parvenus à un quelconque consensus ces dernières années.