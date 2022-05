Explicatif : Pourquoi les prix du gaz naturel américain s'envolent-ils ?

Mais les analystes affirment qu'un certain nombre de facteurs se sont combinés pour faire grimper le coût du gaz, qui a augmenté d'environ 90 % depuis le début du mois de mars. Voici ce qui se passe :

MÉTÉO

En termes simples, il fait plus chaud que la normale dans de nombreuses régions des États-Unis. Les générateurs d'électricité dépendent du gaz pour produire de l'électricité, qui est utilisée par les consommateurs et les entreprises pour refroidir les bâtiments.

À Houston, la plus grande ville du Texas, on s'attend à ce que la température atteigne 100 degrés Fahrenheit (37,8 Celsius) pendant le week-end, soit environ 15 degrés F de plus que la normale pour cette période de l'année.

La demande de refroidissement en Californie du Nord a également connu un pic en début de semaine, et les gens ont réagi en allumant leurs climatiseurs. Les prix au comptant - le coût d'achat du gaz dans des endroits spécifiques - ont grimpé en flèche dans plusieurs endroits, y compris le point de référence Henry Hub en Louisiane ainsi qu'en Californie, en Pennsylvanie et à Chicago.

TOUS LES MARCHÉS DE L'ÉNERGIE SONT EN HAUSSE

Le marché du gaz est en train d'être rattrapé par la frénésie qui a frappé les marchés du pétrole, des carburants et du charbon, alors que les pays se démènent pour s'assurer qu'ils ont suffisamment d'énergie fiable à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Russie est le plus grand exportateur mondial de pétrole brut et de carburant et est également le plus grand exportateur de gaz naturel.

Avec moins d'exportations d'énergie russe, les pays d'Europe et d'ailleurs tentent de sécuriser leur approvisionnement. C'est ce facteur qui a fait grimper les indices de référence européens à plusieurs multiples du prix américain, comme les contrats à terme de gaz à la facilité de transfert de titres (TTF) néerlandaise étaient à 33 $ jeudi.

Les États-Unis ont apporté leur aide en détournant des cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) vers l'Europe, et beaucoup s'attendent à ce que la demande de GNL continue de grimper en flèche, les nations européennes évitant la Russie dans les années à venir.

EXPORTATIONS DE GNL

Les États-Unis ont généralement été isolés lorsqu'il s'agit du marché du gaz naturel. Le pays produit environ 97 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) de gaz naturel, suffisamment pour la consommation intérieure et l'exportation d'environ 12 bcfd par le biais de méthaniers.

Cependant, la demande d'exportation augmente, et même si les États-Unis ne peuvent pas ajouter de la capacité à tout moment, les attentes d'un appel continu à cette demande font grimper le prix du gaz naturel.

LE MANQUE DE STOCKAGE

Le printemps est le moment optimal pour les services publics de gaz naturel de stocker du gaz en prévision des mois froids qui sont à deux saisons de distance. Mais cela ne s'est pas produit, en partie à cause de la hausse de la demande étrangère et de l'inquiétude quant à une réduction supplémentaire de l'offre énergétique mondiale.

Par conséquent, il y a moins de gaz stocké en ce moment que d'habitude, le stockage actuel étant de 1,567 trillion de pieds cubes, soit environ 16 % de moins que la moyenne quinquennale de l'offre.