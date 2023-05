Le département du Trésor américain risque de se retrouver en défaut de paiement si le Congrès n'intervient pas pour relever le plafond de la dette avant qu'il ne soit atteint, ce qui pourrait se produire dès le 1er juin. Les détenteurs de bons du Trésor, de notes et d'obligations ne savent pas si les émissions qu'ils détiennent seront affectées, ni ce qui se passera si la dette n'est pas remboursée ou si un paiement d'intérêts n'est pas effectué.

Voici six questions clés :

TOUTES LES OBLIGATIONS SONT-ELLES EN DÉFAUT SI UN PAIEMENT N'EST PAS EFFECTUÉ ?

Non. Les obligations du Trésor n'ont pas de clauses de défaut croisé, de sorte qu'un défaut de paiement sur une émission n'aura pas nécessairement d'incidence sur les autres.

Jusqu'à présent, les mouvements sur le marché des bons du Trésor reflètent une inquiétude localisée concernant certaines émissions qui arrivent à échéance début juin, lorsque le département du Trésor américain est considéré comme le plus susceptible d'être à court de fonds. Les rendements de ces bons se négocient à des niveaux plus élevés que ceux des emprunts comparables arrivant à échéance plus tard dans l'année.

LES ÉMISSIONS EN DÉFAUT CESSERONT-ELLES D'ÊTRE NÉGOCIÉES ?

Les analystes estiment qu'il est essentiel que les bons du Trésor puissent continuer à être transférés sur le système de règlement de la Réserve fédérale, le Fedwire Securities Service. Le Trésor peut s'assurer que les titres restent sur Fedwire en notifiant la veille qu'un paiement sera retardé. Il doit le faire quotidiennement jusqu'à ce qu'il puisse effectuer le paiement.

LES DÉTENTEURS DE TITRES DE CRÉANCE SERONT-ILS INDEMNISÉS POUR LE RETARD DE PAIEMENT ?

Les analystes supposent que les détenteurs de titres de créance seront indemnisés pour le retard, mais la manière dont cela se passera n'est pas claire. JPMorgan estime qu'il s'agirait très probablement d'un taux variable sur les coupons ou les factures non payés.

Le Treasury Market Practices Group a toutefois déclaré dans un document de décembre 2021 qu'"il faudrait une législation explicite du Congrès pour indemniser les détenteurs de titres faisant l'objet d'un retard de paiement sur la dette du Trésor pour le retard de ces paiements."

En 1979, le Trésor a tardé à rembourser certains bons du Trésor en raison de difficultés techniques. Les investisseurs qui n'avaient pas reçu leurs chèques d'intérêts ou de capital ont été remboursés pour le retard.

LE TRÉSOR PEUT-IL ROULER LA DETTE ARRIVANT À ÉCHÉANCE ?

Oui, le Trésor peut reconduire des titres à coupon arrivant à échéance à la date d'échéance sans affecter l'encours de sa dette ou le solde de ses liquidités, pour autant qu'il effectue le paiement du coupon dû le même jour, selon JPMorgan.

Les bons du Trésor sont plus complexes, car ils sont vendus avec une décote et remboursés au pair. Certains analystes notent toutefois que, étant donné que le Trésor doit faire face à de multiples factures en plus des paiements de sa dette, il serait plus susceptible d'annuler les ventes aux enchères et de retarder les paiements de la dette une fois qu'il aura atteint sa limite d'endettement.

Le Trésor a annoncé jeudi qu'il prévoyait de vendre des bons à quatre et huit semaines et des bons de gestion de trésorerie à 161 jours le 30 mai. Il n'a pas encore annoncé d'autres ventes aux enchères qui devraient porter sur d'autres échéances début juin.

LES DÉGRADATIONS DE NOTATIONS ENTRAÎNERAIENT-ELLES DES VENTES FORCÉES ?

De nombreux détenteurs d'obligations, y compris les investisseurs en fonds monétaires, n'achètent que des titres très bien notés, et les baisses de notation pourraient avoir un impact sur la demande. Mais il existe des réserves qui pourraient limiter les ventes forcées à grande échelle.

Les règles et réglementations relatives aux fonds monétaires n'exigent pas une liquidation immédiate en cas de défaillance, note JPMorgan, qui ajoute que les conseils d'administration des fonds disposent probablement d'un pouvoir discrétionnaire pour décider de conserver ou de vendre. Peu d'entre eux seraient susceptibles de choisir de vendre des titres en défaut à des niveaux de détresse.

Les fonds du marché monétaire investissent également dans des accords de mise en pension garantis par des bons du Trésor. Toutefois, les titres de créance dont l'échéance est proche ne sont généralement pas utilisés comme garantie. Les dettes à plus long terme dont les paiements de coupon sont dus pendant la période de risque peuvent devoir être remplacées ou faire l'objet de décotes plus importantes, qui sont des déductions appliquées à la valeur des actifs.

UN DÉFAUT DE PAIEMENT AURAIT-IL UN IMPACT SUR LES GARANTIES DE TRÉSORERIE DANS LES CHAMBRES DE COMPENSATION ?

Les bons du Trésor sont utilisés pour garantir des milliers de milliards de produits dérivés dans les chambres de compensation. Comme pour les mises en pension, les dettes arrivant à échéance à court terme ne sont généralement pas acceptées pour garantir ces transactions, mais les bons du Trésor dont les coupons risquent de ne pas être remboursés pourraient faire l'objet de décotes plus importantes ou devoir être remplacés. Les exigences de marge pourraient également augmenter en raison de la volatilité accrue du marché résultant d'une défaillance.