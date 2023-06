Le 19 juin est le plus récent jour férié fédéral et commémore l'émancipation des Noirs américains réduits en esclavage. Le président américain Joe Biden a signé la loi créant ce jour férié en 2021.

Le dix-neuvième jour, qui a longtemps été une fête régionale dans le Sud des États-Unis, a pris de l'importance à la suite des manifestations organisées en 2020 pour protester contre les meurtres par la police de George Floyd, Breonna Taylor, Rayshard Brooks et d'autres Afro-Américains.

QU'EST-CE QUE LE JUNETEENTH ?

Juneteenth, combinaison des mots June (juin) et 19th (19), est également connu sous le nom de Emancipation Day (jour de l'émancipation). Il commémore le jour de 1865, après la capitulation des États confédérés mettant fin à la guerre civile, où un général de l'Union est arrivé au Texas pour informer un groupe d'Afro-Américains asservis de leur liberté en vertu de la proclamation d'émancipation de 1863 du président Abraham Lincoln.

En 1980, le Texas en a fait un jour férié. Cette année, selon le Pew Research Center, au moins 28 États et le district de Columbia reconnaîtront légalement le 19 juin et accorderont aux employés de l'État un jour de congé payé.

Bien qu'il s'agisse en partie d'une célébration, cette journée est également observée solennellement pour honorer ceux qui ont souffert de l'esclavage aux États-Unis avec l'arrivée des premiers Africains captifs il y a plus de 400 ans.

QU'EST-CE QUI EST IMPORTANT CETTE ANNÉE ?

Selon le Pew Research Center, le Connecticut, le Minnesota, le Nevada et le Tennessee ont fait de cette journée un jour férié permanent pour la première fois cette année. En Alabama et en Virginie-Occidentale, la proclamation du gouverneur a fait du 19 juin un jour férié pour l'année en cours. Les assemblées législatives des États devront adopter un projet de loi pour en faire un jour férié permanent.

La question raciale reste un sujet sensible aux États-Unis.

La Cour suprême des États-Unis devrait se prononcer d'ici la fin du mois sur le sort des politiques d'admission dans les universités qui tiennent compte de la race.

Cette décision pourrait mettre un terme aux programmes de discrimination positive utilisés depuis des décennies par de nombreux établissements d'enseignement supérieur américains pour augmenter le nombre d'étudiants noirs, hispaniques et d'autres minorités sous-représentées.

COMMENT LES GENS MARQUENT-ILS CETTE JOURNÉE ?

Les gens célèbrent le 158e anniversaire de la fête par des repas et des rassemblements festifs. Traditionnellement, les célébrations comprenaient des défilés et des marches, dont beaucoup avaient lieu le dimanche.

Les gens célèbrent également la fête en s'organisant pour les droits civiques, en lisant des livres sur l'héritage et l'histoire afro-américains, en assistant à des festivals et à des spectacles musicaux, et en dînant dans des restaurants appartenant à des Noirs.