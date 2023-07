Explicatif - Qu'est-ce qui est prévu pour l'OTAN au sommet de Vilnius ?

Les dirigeants de l'OTAN se réuniront à Vilnius les 11 et 12 juillet pour aborder un large éventail de sujets, allant des divisions sur la candidature de l'Ukraine et l'adhésion de la Suède à l'augmentation des stocks de munitions et à la révision des premiers plans de défense depuis des décennies.

Il s'agira du quatrième sommet de l'OTAN depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le premier s'est tenu pratiquement le 25 février 2022, au lendemain de l'assaut, et a été suivi de réunions à Bruxelles et à Madrid. Cette extraordinaire succession de réunions contraste avec le rythme antérieur des sommets annuels de l'OTAN et montre que la guerre à ses portes a contraint l'Alliance à renforcer sa coopération. À Vilnius, les mesures de sécurité seront élevées : trois unités allemandes de défense aérienne Patriot seront déployées pour protéger le site, ce qui constitue une première pour un sommet de l'OTAN. D'autres avions de chasse patrouilleront dans le ciel lituanien, coincé entre l'enclave russe de Kaliningrad et le Belarus, et considéré depuis longtemps comme un point vulnérable sur le flanc oriental de l'OTAN. Voici une liste des principales questions qui seront débattues à Vilnius : L'ADHÉSION DE L'UKRAINE Le sommet devrait être dominé par la question de savoir comment l'OTAN définira ses futures relations avec l'Ukraine, alors que le président Volodymyr Zelenskiy a demandé à plusieurs reprises que Kiev soit invitée à rejoindre l'Alliance à Vilnius. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a clairement indiqué que Kiev ne deviendrait pas membre tant que la guerre ferait rage et que le sommet de Vilnius n'émettrait pas d'invitation formelle. Toutefois, les alliés sont divisés sur la rapidité avec laquelle l'Ukraine devrait être autorisée à adhérer à l'OTAN une fois les combats terminés. Alors que les pays d'Europe de l'Est estiment qu'une feuille de route devrait être proposée à Kiev lors du sommet, les États-Unis et l'Allemagne se méfient de toute initiative susceptible de rapprocher l'alliance d'une guerre avec la Russie. Dans la perspective du sommet de Vilnius, un plus grand nombre de pays ont soutenu une proposition britannique visant à permettre à Kiev de ne pas se soumettre au plan d'action pour l'adhésion (MAP), qui définit les objectifs politiques, économiques et militaires que les candidats doivent atteindre et que d'autres pays d'Europe de l'Est ont dû respecter avant d'adhérer à l'OTAN. Avec une telle mesure, l'alliance pourrait répondre aux demandes d'aller au-delà de la déclaration du sommet de Bucarest en 2008, qui affirmait que l'Ukraine deviendrait membre un jour, sans offrir à Kiev une invitation réelle ou un calendrier. L'OTAN devrait également trouver une formulation plus forte qu'en 2008 pour souligner la perspective d'adhésion de Kiev à l'alliance. Les dirigeants pourraient se mettre d'accord sur quelque chose comme "la place légitime de l'Ukraine est au sein de l'OTAN", faisant écho aux remarques de Stoltenberg lors d'une visite à Kiev en avril, ou souligner que "la sécurité transatlantique serait incomplète sans l'Ukraine". GARANTIES DE SÉCURITÉ POUR L'UKRAINE Les dirigeants devraient discuter des garanties de sécurité que Kiev devrait obtenir après la guerre, même si ces engagements seront bilatéraux et ne seront pas pris par l'alliance elle-même. Elles comprendront probablement la promesse d'une aide militaire et financière continue à Kiev afin de dissuader la Russie de lancer une nouvelle attaque une fois la guerre terminée. M. Stoltenberg a souligné que l'OTAN - en vertu de l'article 5 du traité de Washington - ne fournira des garanties de sécurité complètes qu'aux membres à part entière de l'alliance. RENFORCER LE FLANC ORIENTAL DE L'OTAN Les dirigeants examineront les premiers plans de défense élaborés par l'Alliance depuis la guerre froide, détaillant la manière dont l'OTAN réagirait à une attaque russe. La réactivation des plans régionaux marque un changement fondamental. Avec ces plans, l'Alliance donne également aux pays des indications sur la manière d'améliorer leurs forces et leur logistique. Pendant des décennies, l'OTAN n'a pas jugé nécessaire d'élaborer des plans de défense à grande échelle, mais la guerre la plus sanglante qu'ait connue l'Europe depuis 1945 faisant rage juste au-delà de ses frontières, en Ukraine, elle avertit désormais qu'elle doit mettre en place tous les plans bien avant qu'un conflit n'éclate avec un adversaire du même acabit tel que Moscou. La Turquie a bloqué l'approbation des plans en raison de la formulation relative à des lieux géographiques tels que Chypre. La question sera laissée à l'appréciation des dirigeants, à moins que les alliés ne parviennent à un accord avant le sommet. L'OTAN relèvera également ses objectifs en matière de stockage de munitions, car Kiev brûle ses obus bien plus vite que les pays occidentaux ne peuvent en produire. Dans le même temps, les alliés montreront comment ils entendent mettre en œuvre l'objectif de l'OTAN, convenu lors du sommet de Madrid de l'année dernière, consistant à mettre plus de 300 000 soldats en état d'alerte, contre 40 000 par le passé, afin de contrer la Russie. SUÈDE La Suède espérait devenir le 32e membre de l'alliance à Vilnius, mais la Turquie continue de bloquer son adhésion, accusant Stockholm d'héberger des membres de groupes militants sur son territoire et affirmant qu'elle doit sévir contre eux avant d'être autorisée à rejoindre l'OTAN. Les Alliés espèrent que le président turc Tayyip Erdogan lèvera son opposition lors du sommet, mais il n'est pas certain que cela se produise. RELEVER L'OBJECTIF DE 2 % DES DÉPENSES MILITAIRES DE L'OTAN Selon deux diplomates, les alliés de l'OTAN sont parvenus à un accord pour porter l'objectif de l'Alliance en matière de dépenses militaires à au moins 2 % du PIB national. Les 31 alliés se sont mis d'accord sur "un engagement durable d'investir à l'avenir au moins 2 %" de leur PIB dans leur armée, ont déclaré deux diplomates. M. Stoltenberg avait l'intention de faire de l'ancien objectif de dépenses militaires de l'OTAN, à savoir 2 % du PIB national, une exigence minimale plutôt qu'un but à atteindre. En 2023, même l'ancien objectif ne sera atteint que par 11 des 31 membres de l'Alliance, selon les estimations de l'OTAN. L'objectif a été fixé en 2014, lorsque les dirigeants de l'OTAN ont décidé d'augmenter les dépenses de défense à hauteur de 2 % de leur PIB en l'espace d'une décennie. Les 11 alliés en question sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Pologne, la Grèce, l'Estonie, la Lituanie, la Finlande, la Roumanie, la Hongrie, la Lettonie et la Slovaquie. Viennent ensuite le Canada, la Slovénie, la Turquie, l'Espagne, la Belgique et le Luxembourg, dont les dépenses de défense sont inférieures à 1,4 % du PIB.