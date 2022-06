Explicatif - Que fait le Canada pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ?

Voici un aperçu des principales mesures que le Canada a prises et qu'il prévoit de prendre.

COMMENT FONCTIONNENT LES CRÉDITS ?

Le Canada est en train d'établir un système national de crédits pour attribuer des crédits aux décharges municipales, aux forestiers, aux agriculteurs, aux communautés autochtones et aux installations de capture du carbone pour la réduction des émissions. Les gros pollueurs industriels et d'autres entreprises peuvent acheter les crédits pour compenser leurs émissions.

Certains groupes environnementaux ont critiqué le système, affirmant que les pollueurs pourraient simplement acheter des crédits pour éviter de réduire leurs émissions.

Des systèmes de crédits compensatoires sont déjà en place dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et du Québec, et un autre système fédéral de crédits est prévu dans le cadre du prochain règlement sur la norme relative aux carburants propres. Les projets ne peuvent pas recevoir de crédits à la fois dans le cadre du nouveau système national et des autres systèmes, a déclaré un porte-parole du ministère canadien de l'environnement.

QUE FAIT LE CANADA EN MATIÈRE D'ÉMISSIONS ?

Le Canada, qui représente 1,5 % des émissions mondiales, selon la plateforme de données Climate Watch, impose une taxe de 50 dollars canadiens par tonne de carbone, cette taxe devant passer à 170 dollars canadiens d'ici 2030. Le gouvernement verse aux consommateurs un rabais pour la taxe sur le carburant.

Les pollueurs peuvent acheter des crédits ou réduire leurs émissions pour gérer les coûts.

Le Canada vise également à réduire les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier de 75 % par rapport aux niveaux de 2012 d'ici 2030.

LE CANADA CAPTURE-T-IL ET SÉQUESTRE-T-IL SON CARBONE ?

Actuellement, les pollueurs capturent peu d'émissions pour les stocker sous terre, un moyen coûteux de les maintenir hors de l'atmosphère. Mais le Canada a annoncé un crédit d'impôt à l'investissement, qui subventionnera la moitié du coût en capital de la construction d'installations de captage du carbone.

L'Alberta, où se trouve la majeure partie du secteur pétrolier et gazier, est en train de désigner des centres de séquestration de capture du carbone dans toute la province, notamment pour les sables bitumineux.

QU'EN EST-IL DU CARBURANT ?

Les industries canadiennes les plus polluantes sont le pétrole et le gaz et le transport. Chacune contribue à environ un quart des émissions du pays.

Le Canada prévoit de finaliser son règlement sur la norme relative aux carburants propres cet été. Il exigera des raffineurs et des importateurs de carburant qu'ils réduisent l'intensité de carbone de l'essence et du diesel de 13 % par rapport aux niveaux de 2016 d'ici 2030, avec la possibilité de générer des crédits échangeables s'ils font plus que ce qui est requis.

OÙ LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ENTRENT-ILS EN JEU ?

Le gouvernement canadien exige que toutes les nouvelles voitures et tous les nouveaux camions de passagers ne produisent aucune émission d'ici 2035 https://www.reuters.com/world/americas/canada-ban-sale-new-fuel-powered-cars-light-trucks-2035-2021-06-29 et aide à financer l'expansion de la production et du traitement des minéraux essentiels nécessaires à la fabrication des véhicules électriques.