Le conflit qui a éclaté au Soudan le 15 avril a fait des centaines de morts, poussé plus de 100 000 personnes à fuir au-delà des frontières et déplacé des centaines de milliers de personnes à l'intérieur du pays, où beaucoup dépendaient déjà de l'aide internationale avant le début des combats.

QU'EST-CE QUI A DÉCLENCHÉ LA VIOLENCE ?

La tension montait depuis des mois entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), qui ont renversé ensemble un gouvernement civil lors d'un coup d'État en octobre 2021.

Ces frictions ont été exacerbées par un plan soutenu par la communauté internationale visant à lancer une nouvelle transition avec des parties civiles. Un accord final devait être signé au début du mois d'avril, à l'occasion du quatrième anniversaire du renversement de l'autocrate islamiste Omar al-Bashir, au pouvoir depuis longtemps, lors d'un soulèvement populaire.

Le plan prévoyait que l'armée et les FAR cèdent le pouvoir et deux questions se sont avérées particulièrement litigieuses. La première concernait le calendrier d'intégration des forces de sécurité dans les forces armées régulières. La seconde concernait la chaîne de commandement entre l'armée et les dirigeants des FAR, ainsi que la question du contrôle civil.

Lorsque les combats ont éclaté, les deux parties se sont accusées mutuellement d'avoir provoqué la violence. L'armée a accusé le FSR de s'être mobilisé illégalement les jours précédents et le FSR, alors qu'il se dirigeait vers des sites stratégiques clés de Khartoum, a déclaré que l'armée avait tenté de s'emparer des pleins pouvoirs dans le cadre d'un complot avec les loyalistes de M. Bashir.

QUI SONT LES PRINCIPAUX ACTEURS SUR LE TERRAIN ?

Les protagonistes de la lutte pour le pouvoir sont le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée et dirigeant du conseil au pouvoir au Soudan depuis 2019, et son adjoint au sein du conseil, le général Mohamed Hamdan Dagalo, dirigeant du FSR, plus connu sous le nom de Hemedti.

Au fur et à mesure de l'élaboration du plan pour une nouvelle transition, M. Hemedti s'est rapproché des partis civils d'une coalition, les Forces pour la liberté et le changement (FFC), qui ont partagé le pouvoir avec l'armée entre le renversement de M. Bashir et le coup d'État de 2021.

Des diplomates et des analystes ont déclaré que cela faisait partie d'une stratégie de Hemedti visant à se transformer en homme d'État et à consolider sa position au centre du pouvoir. Le FFC et Hemedti, qui s'est enrichi grâce à l'exploitation de mines d'or et à d'autres entreprises, ont tous deux souligné la nécessité d'écarter les loyalistes et les vétérans de Bachir, de tendance islamiste, qui ont repris pied après le coup d'État et qui sont profondément enracinés dans l'armée.

De même que certaines factions rebelles pro-armée qui ont bénéficié d'un accord de paix en 2020, les loyalistes de M. Bashir se sont opposés à l'accord pour une nouvelle transition.

QUELS SONT LES ENJEUX ?

Le soulèvement populaire avait fait naître l'espoir que le Soudan et ses 46 millions d'habitants pourraient sortir de décennies d'autocratie, de conflits internes et d'isolement économique sous le régime de M. Béchir.

Les combats actuels, centrés sur l'une des plus grandes zones urbaines d'Afrique, pourraient non seulement anéantir ces espoirs, mais aussi déstabiliser une région instable bordant le Sahel, la mer Rouge et la Corne de l'Afrique.

Elle pourrait également jouer un rôle dans la compétition pour l'influence dans la région entre la Russie et les États-Unis, et entre les puissances régionales qui ont courtisé différents acteurs au Soudan.

QUEL EST LE RÔLE DES ACTEURS INTERNATIONAUX ?

Les puissances occidentales, dont les États-Unis, s'étaient engagées en faveur d'une transition vers des élections démocratiques après le renversement de M. Bashir. Elles ont suspendu leur soutien financier après le coup d'État, puis ont soutenu le plan de la nouvelle transition et d'un gouvernement civil.

L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, puissances riches en énergie, ont également cherché à influencer les événements au Soudan, voyant dans la transition du régime de M. Bashir un moyen de faire reculer l'influence des islamistes et de renforcer la stabilité dans la région.

Les États du Golfe ont cherché à investir dans des secteurs tels que l'agriculture, où le Soudan possède un vaste potentiel, et les ports sur la côte soudanaise de la mer Rouge.

La Russie cherche à construire une base navale sur la mer Rouge, tandis que plusieurs entreprises des Émirats arabes unis ont signé des accords d'investissement.

Burhan et Hemedti ont tous deux noué des liens étroits avec l'Arabie saoudite après avoir envoyé des troupes participer à l'opération menée par l'Arabie saoudite au Yémen. Hemedti a noué des relations avec d'autres puissances étrangères, dont les Émirats arabes unis et la Russie.

L'Égypte, elle-même dirigée par un militaire, le président Abdel Fattah al-Sisi, qui a renversé son prédécesseur islamiste, entretient des liens étroits avec Burhan et l'armée, et a récemment encouragé une voie parallèle de négociations politiques par l'intermédiaire de partis ayant des liens plus étroits avec l'armée et l'ancien gouvernement de M. Bashir.

QUELS SONT LES SCÉNARIOS ?

Les parties internationales ont appelé à des cessez-le-feu humanitaires et à un retour au dialogue, mais il y a eu peu de signes de compromis de la part des factions belligérantes malgré une accalmie dans les combats qui a permis aux nations étrangères d'extraire des diplomates et des citoyens. Les citoyens soudanais, quant à eux, ont quitté en masse la capitale.

L'armée a qualifié la RSF de force rebelle et a exigé sa dissolution, tandis que Hemedti a qualifié Burhan de criminel et l'a accusé d'avoir semé la destruction dans le pays.

Bien que l'armée soudanaise dispose de ressources supérieures, notamment d'une force aérienne et d'un effectif estimé à 300 000 hommes, la RSF s'est développée ces dernières années pour devenir une force bien équipée de quelque 100 000 hommes, déployée dans tout le pays et, depuis le début des combats, incorporée dans les quartiers de la capitale.

La FSR peut compter sur le soutien et les liens tribaux de la région occidentale du Darfour, où elle est issue de milices qui ont combattu aux côtés des forces gouvernementales pour écraser les rebelles lors d'une guerre brutale qui s'est intensifiée après 2003.

La crise humanitaire croissante a frappé un pays déjà enlisé dans une longue crise économique et dans lequel environ un tiers de la population avait besoin d'aide avant le début des combats.

Elle entraîne des déplacements massifs à l'intérieur du Soudan, qui pourraient de plus en plus déborder des frontières. Des dizaines de milliers de personnes ont déjà fui vers les États voisins, notamment l'Égypte, le Tchad et le Sud-Soudan.