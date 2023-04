Le Kremlin a déclaré que les perspectives n'étaient "pas très bonnes" en ce qui concerne la prolongation au-delà du 18 mai d'un accord permettant d'exporter en toute sécurité des céréales en temps de guerre à partir de certains ports ukrainiens de la mer Noire, ce qui soulève des inquiétudes quant à la suite des événements concernant le corridor maritime soutenu par les Nations unies.

Cet accord a permis de faire face à une crise alimentaire mondiale qui, selon les représentants des Nations unies, a été aggravée par la guerre la plus meurtrière qu'ait connue l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Conclu en juillet de l'année dernière, il a créé un couloir de transit protégé pour permettre la reprise des exportations à partir de trois ports d'Ukraine, grand producteur de céréales et d'oléagineux.

Voici quelques-unes des questions qui se posent :

QU'EST-CE QUI A ÉTÉ EXPORTÉ ?

Dans le cadre du pacte visant à créer un couloir de transport sûr, l'Ukraine a pu exporter quelque 27,7 millions de tonnes de produits agricoles, dont 13,9 millions de tonnes de maïs et 7,5 millions de tonnes de blé.

Cela représente environ 60 % des exportations de maïs de l'Ukraine pour la saison 2022/23 en cours et 56 % des exportations de blé.

Les autres produits expédiés comprennent le colza, l'huile de tournesol, la farine de tournesol et l'orge.

Les principales destinations ont été la Chine (6,3 millions de tonnes), l'Espagne (4,8 millions) et la Turquie (3 millions).

Pour une ventilation complète des pays et des quantités exportées :

https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/vessel-movements

POURQUOI LA RUSSIE POURRAIT-ELLE SE RETIRER DU PACTE ?

La Russie a déclaré qu'il n'y aurait pas de prolongation si l'Occident ne levait pas les obstacles à l'exportation de céréales et d'engrais russes, y compris la reconnexion de la Banque agricole russe (Rosselkhozbank) au système de paiement SWIFT.

Parmi les autres demandes figurent la reprise des livraisons de machines et de pièces agricoles, la levée des restrictions sur l'assurance et la réassurance, la reprise de l'oléoduc Togliatti-Odesa et le déblocage des actifs et des comptes des entreprises russes impliquées dans les exportations de denrées alimentaires et d'engrais.

Il y a peu de signes que l'Occident accepte ces demandes.

LE CORRIDOR PEUT-IL FONCTIONNER SANS LA RUSSIE ?

Les ports ukrainiens étaient bloqués avant la conclusion de l'accord en juillet de l'année dernière et il n'est pas certain qu'il serait possible d'expédier des céréales si la Russie se retirait.

Les taux d'assurance, déjà élevés, risquent d'augmenter et les armateurs pourraient se montrer réticents à laisser leurs navires pénétrer dans une zone de guerre sans l'accord de la Russie.

Parmi les risques que les assureurs devraient prendre en compte figurent la présence de navires de la marine russe dans les eaux de la mer Noire et les mines marines flottantes.

LE CORRIDOR EST-IL NÉCESSAIRE SI LES RÉCOLTES UKRAINIENNES DIMINUENT ?

Les exportations de céréales de l'Ukraine devraient diminuer au cours de la saison 2023/24, la guerre ayant contraint les agriculteurs à planter moins de maïs et de blé.

Des conditions de croissance favorables pourraient toutefois limiter l'ampleur de la baisse.

Le Conseil international des céréales a prévu que la récolte de maïs de l'Ukraine tombera à 21 millions de tonnes, en baisse par rapport aux 27 millions de la saison précédente, et que les exportations baisseront à 15 millions de tonnes, contre 20,5 millions.

La production de blé de l'Ukraine devrait tomber à 20,2 millions de tonnes, contre 25,2 millions en 2022/23, et les exportations à 11 millions, contre 14,5 millions lors de la saison précédente.

L'exportation de ces volumes de céréales via l'Union européenne orientale serait à la fois difficile d'un point de vue logistique et coûteuse, en particulier pour les cultures produites dans les régions orientales de l'Ukraine qui doivent parcourir un long et difficile trajet pour atteindre la frontière.

L'UKRAINE PEUT-ELLE EXPORTER DAVANTAGE DE CÉRÉALES PAR VOIE TERRESTRE ?

Depuis le début du conflit, l'Ukraine exporte d'importants volumes de céréales via les pays de l'est de l'UE, en particulier la Hongrie, la Pologne et la Roumanie.

Toutefois, de nombreux problèmes logistiques se sont posés, notamment en raison des différences d'écartement des voies ferrées.

Le réseau ferroviaire ukrainien a un écartement de 1 520 mm, comme celui des autres pays post-soviétiques. Les pays de l'Union européenne de l'Est utilisent un écartement de 1 435 mm, ce qui rend impossible la circulation des trains d'un réseau à l'autre sans interruption.

Par ailleurs, le passage des céréales ukrainiennes par l'est de l'UE provoque déjà des troubles parmi les agriculteurs de la région, qui affirment qu'elles ont été vendues à des prix inférieurs à ceux de l'offre locale et achetées par les minoteries, les privant ainsi d'un marché pour leurs récoltes.

La semaine dernière, la Pologne a temporairement bloqué les importations de céréales ukrainiennes afin d'atténuer l'impact sur les prix, tout en déclarant qu'elles seraient toujours autorisées à transiter par le pays.

Les agriculteurs roumains ont également bloqué la circulation et les contrôles frontaliers avec des tracteurs et des camions.

Les agriculteurs ukrainiens ont rejeté les allégations selon lesquelles leurs exportations réduisent la rentabilité dans d'autres pays. Les arguments pourraient toutefois s'intensifier si l'Ukraine devait exporter un volume nettement plus important via l'Europe de l'Est.

LE CORRIDOR A-T-IL ATTÉNUÉ LA CRISE ALIMENTAIRE ?

La réduction des expéditions du principal exportateur, l'Ukraine, a joué un rôle dans la crise mondiale des prix des denrées alimentaires.

Parmi les autres facteurs, citons les extrêmes climatiques et les conséquences de la pandémie de grippe aviaire COVID-19.

La fermeture du corridor entraînerait une hausse des prix mondiaux des céréales, alors que de nombreux pays sont déjà confrontés à une forte augmentation du coût des importations de denrées alimentaires et de carburant.

Le programme alimentaire mondial des Nations unies a déclaré ce mois-ci que l'insécurité alimentaire restait à des niveaux sans précédent.