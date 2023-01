Explicatif - Que signifie la nouvelle règle de la FDA pour la lutte contre les pilules abortives ?

QUELS CHANGEMENTS POUR LES PATIENTS DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE RÈGLE ?

Les patients pourront obtenir le médicament plus rapidement.

Auparavant, la mifepristone devait être délivrée par une clinique autorisée ou par certaines pharmacies spécialisées dans la vente par correspondance -- un processus qui pouvait prendre des jours, voire des semaines si une clinique est occupée.

Une fois que les pharmacies commenceront à délivrer le médicament dans les États qui autorisent l'avortement, cela "rendra l'accès à la pilule beaucoup plus facile", selon Naomi Cahn, professeur à la faculté de droit de l'Université de Virginie.

CE QUI NE CHANGE PAS

Tous les patients ont toujours besoin d'une ordonnance pour obtenir la mifepristone. Elle ne sera pas disponible en vente libre.

Plus important encore, la nouvelle réglementation de la FDA n'aidera pas les patientes à obtenir des pilules abortives dans les États qui ont interdit l'avortement, a déclaré Amanda Allen du Lawyering Project, un groupe juridique qui défend le droit à l'avortement.

Néanmoins, selon Allen, la règle pourrait faciliter les déplacements hors de l'État pour un avortement médicamenteux. Actuellement, une patiente cherchant à se faire avorter par médicaments dans un autre État doit à la fois obtenir l'ordonnance et la pilule dans cet État. Cela deviendra beaucoup plus facile si la pilule peut être récupérée dans une pharmacie de détail, a-t-elle dit.

En novembre, 16 États qui autorisent certains avortements avaient des lois restreignant la mifépristone, notamment en exigeant qu'elle soit fournie par un médecin, selon la Kaiser Family Foundation. Il n'est pas clair si les pharmacies doivent se conformer à ces lois ; certains juristes ont fait valoir que les règles fédérales devraient l'emporter, mais la question n'a pas été testée devant les tribunaux.

DANS COMBIEN DE TEMPS LA MIFÉPRISTONE SERA-T-ELLE DISPONIBLE DANS LES PHARMACIES ?

Ce n'est pas encore clair, car les pharmacies doivent d'abord être certifiées par l'un des fabricants du médicament pour le délivrer conformément aux règles de sécurité fédérales.

Walgreens Boots Alliance, la plus grande chaîne de pharmacies de détail des États-Unis, a déclaré mercredi qu'elle avait l'intention de se faire certifier. CVS Health et Rite Aid Corp ont déclaré qu'ils examinaient la nouvelle règle et qu'ils avaient l'intention de se conformer à la loi fédérale et à celle de l'État, mais ils n'ont pas encore confirmé qu'ils prévoyaient de dispenser le médicament.

LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION POURRAIT-ELLE FAIRE L'OBJET DE CONTESTATIONS JUDICIAIRES ?

Oui. Les groupes anti-avortement représentés par le groupe juridique conservateur Alliance Defending Freedom ont déjà intenté un procès en novembre visant à annuler l'approbation par la FDA de la mifepristone pour l'avortement entièrement pour des raisons de sécurité présumées.

Si le juge nommé par Trump se prononce en faveur de la suspension de l'approbation du médicament par la FDA, vieille de 20 ans, cela aurait pour effet de retirer le médicament du marché à l'échelle nationale et de rendre la dernière règle de la FDA sans objet.

Le juge, Reed O'Connor, s'est déjà montré favorable aux causes conservatrices par le passé, en déclarant l'ensemble de la loi sur les soins abordables inconstitutionnelle et en statuant contre l'administration Biden dans une affaire de couverture médicale pour les personnes transgenres.

L'avocate principale de l'Alliance Defending Freedom, Julie Blake, a déclaré dans un communiqué que la nouvelle règle "ne fait que renforcer la force et l'importance de notre affaire".

LES ÉTATS ANTI-AVORTEMENT POURRAIENT-ILS PRENDRE D'AUTRES MESURES POUR RESTREINDRE L'AVORTEMENT MÉDICAMENTEUX ?

Certains groupes politiques et parlementaires conservateurs ont proposé des lois qui érigeraient en crime le fait d'aider une personne à se rendre dans un autre État pour y subir un avortement ou de lui envoyer par courrier des pilules abortives.

Les experts ont déclaré qu'il n'y aurait que peu ou pas de précédent direct pour savoir si de telles lois seraient applicables, ce qui pourrait déclencher une nouvelle série de batailles juridiques.