Le missile balistique intercontinental (ICBM) Hwasong-18 de la Corée du Nord, lancé pour la deuxième fois mercredi, utilise la technologie du combustible solide, ce qui lui permet d'être lancé avec peu de préparation.

Voici quelques caractéristiques de la technologie du combustible solide et comment elle peut aider le Nord à améliorer ses systèmes de missiles.

QU'EST-CE QUE LA TECHNOLOGIE DU COMBUSTIBLE SOLIDE ?

Les propergols solides sont un mélange de combustible et d'oxydant. Les poudres métalliques telles que l'aluminium servent souvent de combustible, et le perchlorate d'ammonium, qui est le sel de l'acide perchlorique et de l'ammoniac, est l'oxydant le plus courant.

Le combustible et l'oxydant sont liés par un matériau caoutchouteux dur et placés dans une enveloppe métallique.

Lorsque le propergol solide brûle, l'oxygène du perchlorate d'ammonium se combine à l'aluminium pour générer d'énormes quantités d'énergie et des températures de plus de 5 000 degrés Fahrenheit (2 760 degrés Celsius), ce qui crée une poussée et soulève le missile de la rampe de lancement.

QUI POSSÈDE CETTE TECHNOLOGIE ?

Le combustible solide remonte aux feux d'artifice mis au point par les Chinois il y a plusieurs siècles, mais il a connu des progrès spectaculaires au milieu du XXe siècle, lorsque les États-Unis ont mis au point des propergols plus puissants.

La Corée du Nord utilise le combustible solide dans une série de petits missiles balistiques à courte portée.

L'Union soviétique a mis en service son premier ICBM à combustible solide, le RT-2, au début des années 1970. La France a ensuite développé son S3, également connu sous le nom de SSBS, un missile balistique de moyenne portée.

La Chine a commencé à tester des ICBM à combustible solide à la fin des années 1990.

La Corée du Sud a également déclaré avoir mis la main sur une technologie "efficace et avancée" de missiles balistiques à propergol solide, bien qu'il s'agisse pour l'instant de fusées beaucoup plus petites.

SOLIDE VS. LIQUIDE

Les propergols liquides offrent une poussée et une puissance propulsives plus importantes, mais nécessitent une technologie plus complexe et un poids supplémentaire.

Le combustible solide est dense et brûle assez rapidement, générant une poussée sur une courte période. Il peut être stocké pendant une longue période sans se dégrader ou se décomposer, ce qui est souvent le cas des combustibles liquides.

Vann Van Diepen, un ancien expert en armement du gouvernement américain qui travaille aujourd'hui sur le projet 38 North, a déclaré que les missiles à combustible solide sont plus faciles et plus sûrs à utiliser et nécessitent moins de soutien logistique, ce qui les rend plus difficiles à détecter et plus faciles à survivre que les armes à combustible liquide.

Ankit Panda, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace, basé aux États-Unis, a déclaré que tout pays qui exploite des forces nucléaires à grande échelle basées sur des missiles rechercherait des missiles à propergol solide, qui n'ont pas besoin d'être alimentés en carburant immédiatement avant le lancement.

"Ces capacités sont beaucoup plus réactives en temps de crise", a déclaré M. Panda.

La Corée du Nord a déclaré que la mise au point de son nouvel ICBM à propergol solide, le Hwasong-18, allait "promouvoir radicalement" sa capacité de contre-attaque nucléaire.

Après le premier lancement, le ministère sud-coréen de la défense a cherché à minimiser l'importance des essais, affirmant que le Nord aurait besoin de "temps et d'efforts supplémentaires" pour maîtriser la technologie. Jeudi, un porte-parole du ministère a déclaré que l'analyse du dernier lancement était toujours en cours.