Explicatif - Quel est l'enjeu de la loi controversée sur la création d'emplois en Indonésie ?

QU'EST-CE QUE LA LOI SUR LA CRÉATION D'EMPLOIS ?

La loi dite "omnibus" est la législation phare du président Joko Widodo, qui a révisé plus de 70 lois existantes, dans le but de supprimer les formalités administratives, d'améliorer le climat d'investissement et de créer des emplois dans la plus grande économie d'Asie du Sud-Est.

Elle a une portée considérable, couvrant des sujets allant des droits du travail, des règles fiscales et des permis pour les entreprises minières et les plantations à la formation du fonds souverain de l'Indonésie.

POURQUOI EST-IL CONTROVERSÉ ?

Les organisations syndicales, les groupes d'étudiants et les écologistes se sont plaints que la loi était trop favorable aux entreprises et qu'elle affaiblissait la protection des travailleurs et de l'environnement.

Les réformes du travail apportées par la loi comprennent une réduction des indemnités de départ obligatoires, de nouvelles limites pour le salaire minimum et la suppression de certains congés payés obligatoires.

Les groupes verts se sont plaints du fait que la loi exige que seuls les investissements considérés comme à haut risque fassent l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement, au lieu d'une exigence plus large dans les lois précédentes.

Certaines critiques ont également accusé le gouvernement d'avoir accéléré le processus de débat sans tenir de consultations publiques adéquates.Le gouvernement avait fait valoir que les règles de travail précédentes étaient trop strictes et décourageaient les investissements étrangers, et a déclaré que la protection de l'environnement n'était pas abandonnée.

COMMENT LA LOI A-T-ELLE ÉTÉ CONTESTÉE ?

Les travailleurs et les étudiants ont organisé des manifestations de masse à travers l'archipel en octobre 2020 après l'adoption de la loi, ce qui a conduit les syndicats et les groupes de la société civile à déposer un contrôle judiciaire auprès de la Cour constitutionnelle.

La Cour a pris environ un an pour entendre l'affaire et, en novembre 2021, elle a jugé que le traitement de la législation était entaché d'un vice de procédure et, dans certaines parties, inconstitutionnel, notamment les changements apportés après l'approbation du Parlement.

La cour, dont la décision ne peut être contestée, a ordonné au gouvernement et au parlement d'apporter des changements dans les deux ans, faute de quoi la législation sera jugée "définitivement inconstitutionnelle".

QUE S'EST-IL PASSÉ DEPUIS ?

Le mois dernier, les législateurs ont révisé une loi qui régit la manière dont les lois sont adoptées. La révision comprend la spécification de ce qui compte comme consultations publiques et une nouvelle base juridique pour les projets de loi de type "omnibus", permettant à un projet de loi de modifier de nombreuses lois couvrant des sujets parfois sans rapport.

Cette révision a été largement considérée comme conçue pour aider le gouvernement à se conformer à la décision de justice et les critiques, y compris les syndicats et les groupes verts, y ont vu une intention des législateurs de hâter à nouveau le processus de débat.

Les travailleurs prévoient de protester le 15 juin devant le parlement et d'exiger que les règles du travail reviennent au droit du travail de 2003, a déclaré un responsable syndical à Reuters.

Asep Komarudin, militant de Greenpeace, a déclaré qu'il espérait que les législateurs supprimeraient les parties de la loi qui pourraient être préjudiciables à l'environnement.

Il n'est pas clair si le gouvernement envisagera des modifications plus importantes de la loi étant donné son importance pour les investisseurs étrangers. Un législateur de haut rang a déclaré à Reuters que le nouveau débat passera au peigne fin le contenu de la loi.