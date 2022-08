Explicatif : Quel est l'enjeu des élections au Kenya pour les investisseurs ?

Le président Uhuru Kenyatta ne se présente pas en raison de la limitation des mandats, mais il soutient Odinga. Les législateurs et les fonctionnaires du pays seront également élus.

Les quatre derniers sondages d'opinion publiés la semaine dernière donnent Odinga en tête avec une marge de 6 à 8 points, mais Ruto les a rejetés comme étant faux et conçus pour influencer l'électorat.

Voici les sujets clés pour les investisseurs :

QUELS SONT LES ENJEUX POUR LES INVESTISSEURS ?

L'une des économies les plus avancées d'Afrique, le Kenya est un centre commercial pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, accueillant les sièges régionaux d'entreprises mondiales comme Alphabet et Visa.

Ses actions, ses obligations et sa monnaie, le shilling, sont parmi les plus négociées par les investisseurs étrangers sur le continent.

Un certain nombre de points chauds sont sur le radar des investisseurs pour l'élection. Des violences meurtrières ont éclaté après les dernières élections, avec plus de 1 200 personnes tuées après le scrutin de 2007.

La toile de fond mondiale s'annonce également difficile : Le Kenya, importateur d'énergie, a ressenti le contrecoup de la hausse des prix du pétrole brut. Comme d'autres économies émergentes, le Kenya est confronté à une hausse des coûts d'emprunt, la Réserve fédérale américaine et d'autres grandes banques centrales augmentant leurs taux d'intérêt pour juguler l'inflation.

Les spreads de la dette kényane en devise forte par rapport aux bons du Trésor américain - la prime exigée par les investisseurs - ont baissé par rapport à plus de 1 400 points de base à la mi-juillet, mais sont toujours dans la zone dangereuse de plus de 1 000 points de base.

QUE SURVEILLENT LES MARCHÉS ?

Les marchés examinent de près les comptes budgétaires, la balance des paiements et les réserves des banques centrales. Avec un déficit du compte courant et un déficit budgétaire, la position financière du Kenya est depuis longtemps une source de vulnérabilité.

"La consolidation fiscale sera primordiale pour le président élu", a déclaré à Reuters Yvette Babb, gestionnaire de fonds chez William Blair.

Gergely Urmossy, stratège des marchés émergents à la Société Générale, a déclaré qu'une stratégie crédible pourrait permettre au Kenya de retrouver un accès complet aux marchés de capitaux internationaux, tandis qu'une bonne relation avec le Fonds monétaire international est essentielle.

"Le prochain président du Kenya devra présenter un programme de stabilisation macro-financière crédible et responsable, qui s'attaque au large déficit jumeau et favorise la viabilité de la dette", a déclaré M. Urmossy.

Le FMI a convenu d'un mécanisme de fonds élargi et d'une facilité de crédit élargie de trois ans, d'un montant de 2,34 milliards de dollars, en avril 2021. Lors de sa dernière revue, le fonds a déclaré que Nairobi était sur la bonne voie pour atteindre la plupart des objectifs du programme, mais a exhorté les autorités à s'en tenir à la trajectoire d'assainissement budgétaire convenue.

S'engager dans des réformes structurelles était "essentiel pour répondre aux exigences du FMI en termes de déblocage de tranches supplémentaires et également pour renforcer la confiance du marché dans la volonté et la capacité du nouveau gouvernement à tenir ses engagements", a ajouté M. Urmossy.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE ODINGA ET RUTO ?

Les promesses entre les deux principaux candidats diffèrent sur les priorités politiques clés telles que la lutte contre la dette, la création d'emplois et les dépenses sociales.

Odinga s'est engagé à renégocier les conditions de la dette pour allonger les échéances et libérer des liquidités pour les interventions sociales et le développement.

Cet objectif de réarrangement de la dette pour allonger les échéances pourrait viser le service de la dette intérieure, a déclaré Sthembiso E Nkalanga chez JPMorgan, qui a été plus élevé que le service de la dette extérieure.

Ruto s'engage à réduire les emprunts et à stimuler les petites entreprises afin de favoriser la croissance et de générer des revenus.

"Ruto reconnaît le problème d'endettement du pays, mais envisage d'augmenter la croissance économique et d'élargir l'assiette fiscale, ce qui suffirait à rétablir la solvabilité et à garantir la prudence budgétaire", a déclaré Nkalanga.

Les deux convergent largement sur l'agenda Big 4 - le plan d'action 2030 du Kenya qui divise le futur développement économique du pays en quatre piliers : La sécurité alimentaire, le logement abordable, la fabrication et les soins de santé abordables.

QUE PENSENT LES INVESTISSEURS LOCAUX ?

Odinga et Ruto ont proposé des visions différentes de l'économie, Odinga préconisant un renforcement des protections sociales, et Ruto promettant de donner du pouvoir aux petites entreprises.

Les investisseurs locaux sont optimistes : trois quarts de tous les dirigeants d'entreprise qui ont participé à l'enquête de juillet de la banque centrale sur la perception du marché se sont déclarés optimistes, contre seulement un tiers lors de la même enquête il y a cinq ans.

Cela est dû au fait que le président sortant Kenyatta a fait la paix avec son grand rival Odinga en mars 2018 à la suite d'une compétition électorale divisée, ce qui a conduit à la stabilité politique.

"Nous n'avons jamais connu une période aussi paisible, les jours précédant les élections. Le pays est calme", a déclaré Joe Mucheru, le ministre de l'information et de la communication.

Cependant, un nouveau schisme s'est ouvert entre Kenyatta et son adjoint séparé, Ruto, qui, selon Kenyatta, n'est pas apte à être président. Entre-temps, le gouvernement a déployé des forces de police supplémentaires dans les zones de la vallée du Rift, la base du pouvoir politique de Ruto, et la police se dit prête à faire face à tout pillage opportuniste dans les grandes villes comme Kisumu pendant et après l'élection.