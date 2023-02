Explicatif - Quel est l'enjeu des élections au Nigeria pour les investisseurs ?

Bien qu'il y ait également des élections parlementaires, l'accent est mis sur la présidence. Le président sortant Muhammadu Buhari n'étant pas sur le bulletin de vote, les principaux prétendants sont le vétéran du parti au pouvoir Bola Tinubu, l'ancien vice-président Atiku Abubakar et le candidat du troisième parti Peter Obi.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX PROBLÈMES POUR LES INVESTISSEURS ?

Les taux de change multiples, l'insécurité généralisée et la faible production de pétrole due au vol massif de brut sont autant de problèmes qui inquiètent les investisseurs. La flambée des coûts des subventions aux carburants, qui dévorent les recettes de l'État et font grimper la dette, constitue un autre point de mire.

La réforme du marché des changes est la préoccupation numéro un des investisseurs en actions internationales, a déclaré Steve Pollicino de la société de courtage américaine Auerbach Grayson, ajoutant que l'incertitude quant au temps nécessaire pour sortir l'argent du Nigeria était très dissuasive.

"Aucun investisseur ne voudra acheter sur un marché où vous ne pouvez pas vendre vos actions et sortir votre argent", a-t-il déclaré.

Les investisseurs étrangers détenaient 16 % des actions sur la bourse du Nigéria l'année dernière, en forte baisse par rapport aux 58 % de 2014, selon les données du Nigerian Exchange Group.

La suppression des subventions à l'essence, qui ont coûté 10 milliards de dollars en 2022, est également essentielle mais "difficile à vendre", a déclaré Babatunde Ojo, gestionnaire de portefeuille d'actions des marchés émergents chez Harding Loevner.

"C'est la douleur à court terme que vous devez prendre dans un jeu à long terme", a-t-il déclaré.

Une réglementation forte et claire est importante pour les compagnies pétrolières et gazières internationales, qui se tournent vers un gaz plus propre, a déclaré Amaka Anku, responsable de la pratique Afrique d'Eurasia Group.

QU'EN EST-IL DE LA DETTE DU NIGERIA ?

Le ratio dette/PIB du Nigeria est faible par rapport aux pays ayant une notation similaire. Cependant, le fardeau du service de sa dette est parmi les plus élevés au niveau mondial, selon l'agence de notation Fitch. En 2022, le gouvernement fédéral a consacré 96,3 % de ses revenus au paiement des intérêts, a récemment indiqué le FMI.

Graphique : Le paiement des intérêts du Nigeria pèse sur https://www.reuters.com/graphics/PAKISTAN-CRISIS/dwpkdegrdvm/chart.png

M. Abubakar prévoit de demander "l'annulation de la dette", tandis que M. Obi a déclaré que les créanciers seront "engagés pour une restructuration de la dette et une éventuelle annulation/annulation".

"Je pense qu'il a utilisé ce mot dans un sens très libéral qui n'est pas le même que celui que les marchés donnent à ce mot", a déclaré Carlos de Sousa, un gestionnaire de portefeuille de dette des marchés émergents chez Vontobel, à propos de l'utilisation du mot "restructuration" par Obi.

"Si la question est : "La dette du Nigeria est-elle viable aujourd'hui ? Absolument oui, personne n'a de doute à ce sujet. Est-elle dans une trajectoire durable ? Non, elle ne l'est pas", a déclaré M. de Sousa.

Le prochain président devra augmenter les revenus du gouvernement à partir d'une base très basse pour rendre la dette gérable et fournir des services aux citoyens, a déclaré M. de Sousa, notant qu'aucun des principaux candidats ne s'était engagé à augmenter les impôts.

De nombreux investisseurs ont toutefois fait preuve d'un optimisme prudent quant à l'amélioration de la situation au Nigeria, quel que soit le vainqueur du 25 février.

"Le président Buhari a placé la barre tellement bas", a déclaré M. de Sousa. "Il n'est vraiment pas difficile de faire mieux".

LES INVESTISSEURS ONT-ILS UN CANDIDAT PRÉFÉRÉ ?

Peu d'investisseurs ont exprimé une forte préférence pour le vainqueur. Les trois principaux candidats proposent tous des variations de politiques similaires - réforme du FX, suppression ou élimination progressive des subventions au carburant et relance de l'économie.

Une issue pacifique est essentielle pour le Nigeria qui a souffert de la violence autour des élections au cours des dernières décennies.

Si Tinubu sort vainqueur, il y aura probablement "une transition plus douce", a déclaré Joe Delvaux, un gestionnaire de portefeuille chez Amundi, qui détient des obligations souveraines nigérianes.

Une victoire d'Atiku signifierait probablement plus d'incertitude lors de la passation de pouvoir, a déclaré Delvaux. De nombreux analystes considèrent qu'Atiku est plus pro-business.

"Si vous avez un candidat comme Peter Obi qui arrive, le défi sera que (la) machinerie n'est pas là", a déclaré Delvaux. "Je ne peux donc pas juger de la capacité qui sera présente sur la mise en œuvre".