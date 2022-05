Explicatif - Quel est l'enjeu des élections aux Philippines ?

Voici quelques-unes des questions en jeu :

COMMENT CHAQUE CANDIDAT GOUVERNERAIT-IL ?

Il est peu probable que Marcos gouverne comme son père autoritaire, bien que l'on puisse s'attendre à un leadership de type homme fort.

Cette approche s'est avérée populaire sous le règne du président sortant Rodrigo Duterte, qui a cultivé l'image d'un dirigeant impitoyable et sans état d'âme, capable de faire bouger les choses.

S'il est élu, Marcos utiliserait probablement l'influence de sa famille pour consolider le pouvoir par le biais de transferts, de nominations et de connexions dans la bureaucratie, le système judiciaire et d'autres organes clés, remplaçant les obstacles potentiels par des membres de son vaste réseau politique.

Il pourrait s'attendre à un congrès et un sénat plus favorables que ceux de Robredo.

Une victoire de Robredo apporterait une approche plus libérale et se concentrerait sur l'éducation, les soins de santé, la pauvreté et l'égalité des sexes, tout en renforçant les institutions et la surveillance et en stimulant la concurrence du marché.

Elle s'est engagée à améliorer la protection sociale, comme les allocations de chômage et le soutien aux familles.

Cependant, une présidence de Robredo se heurterait probablement à des turbulences. Elle a déjà été la cible privilégiée de campagnes de haine et de désinformation en tant que vice-présidente ayant osé défier Duterte.

QU'EN EST-IL DE L'ÉCONOMIE ?

Aucun des deux candidats ne prônera une restructuration économique importante, bien que tous deux aient promis de donner la priorité à la reprise après une pandémie et pourraient cibler des réformes en matière d'investissement, comme la réduction de la bureaucratie.

Robredo s'est engagée à augmenter les investissements pour lutter contre le changement climatique, à uniformiser les règles du jeu pour les entreprises et à promouvoir les partenariats public-privé.

Marcos a révélé très peu de choses sur sa politique et s'est tenu à l'écart des débats présidentiels et des interviews médiatiques délicates, se concentrant sur un message simple mais ambigu d'unité. La continuité avec Duterte est attendue, par exemple sur les projets d'infrastructure clés.

Certains consultants en risques économiques ont toutefois constaté une plus grande probabilité de corruption et de népotisme sous une présidence Marcos, ainsi que la possibilité de règlements de comptes et de représailles contre les entreprises liées aux opposants de la famille.

À QUOI RESSEMBLERAIT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ?

Il est peu probable que les liens de longue date des Philippines avec l'ancienne puissance coloniale qu'étaient les États-Unis soient menacés par l'un ou l'autre des candidats, puisqu'ils sont restés stables pendant les années d'hostilité très publique de Duterte envers Washington.

L'alliance de défense est cruciale pour la sécurité intérieure et la capacité militaire, et la préserver est essentiel pour la relation d'un président philippin avec les forces armées.

Marcos est considéré comme le candidat le plus proche de la Chine et pourrait bénéficier de ses intérêts commerciaux. Il privilégie une approche bilatérale qui convient mieux à Pékin mais qui frustrera les partisans de l'approche multilatérale que Robredo est susceptible de poursuivre.

Marcos a été pragmatique en reconnaissant que les Philippines ne sont pas de taille sur le plan militaire, il ne faut donc pas s'attendre à une position dure. Robredo s'opposerait aux provocations chinoises et rappellerait à Pékin qu'une décision d'un tribunal arbitral international en 2016 a invalidé la plupart de ses revendications en mer de Chine méridionale.

QUEL A ÉTÉ LE RÔLE DE DUTERTE ?

Duterte a entretenu une relation irritable avec Robredo, mais a été caractéristiquement mercuriel au sujet de Marcos, l'ayant à la fois loué et mis en doute son aptitude à diriger.

Duterte n'a pas soutenu Marcos, ni aucun autre candidat, mais il n'a surtout pas cherché à s'opposer à lui ou à nuire à sa réputation.

L'une des grandes victoires de Marcos a été d'obtenir la fille du président, Sara Duterte-Carpio, comme colistière à la vice-présidence, ce qui l'a aidé à absorber une partie des partisans du président sortant, en particulier sur les médias sociaux, et à attirer de nouveaux électeurs.

La dynamique des deux familles a suscité des spéculations sur un quiproquo qui a contribué à assurer la présidence à Duterte, qui à son tour a aplani le chemin pour Marcos.

Notamment, Duterte a publiquement remercié la politicienne et sœur de Marcos Jr, Imee, pour avoir financé sa campagne - ce qu'elle a ensuite rejeté comme une blague. Il a également fait occasionnellement l'éloge du défunt dictateur et a autorisé de manière controversée le transfert de son corps dans un cimetière de "héros" à Manille, après des années de tentatives infructueuses de la part de la famille.

QUELLE EST L'IMPORTANCE DE LA SUCCESSION POUR DUTERTE ?

Les vendettas politiques sont courantes aux Philippines et les anciens présidents font souvent l'objet de poursuites judiciaires ou sont même emprisonnés. Duterte s'est fait quelques ennemis.

Bien qu'ils n'aient pas entamé sa popularité, la présidence de Duterte a été émaillée de scandales impliquant des alliés ou des personnes nommées, dont certains pourraient resurgir plus tard.

Les activistes et les groupes d'avocats reprochent à Duterte des milliers d'exécutions présumées de trafiquants et de consommateurs de drogue pendant sa guerre contre la drogue et pourraient lancer des actions en justice lorsqu'il quittera le pouvoir, ou faire pression sur la Cour pénale internationale pour qu'elle reprenne son enquête.

Mme Robredo a été une fervente critique des méthodes létales du président pour lutter contre la drogue et le crime et serait plus susceptible de permettre des enquêtes sur Duterte. Mais avec sa fille comme vice-présidente et Marcos aux commandes, il serait bien isolé.