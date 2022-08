Explicatif - Quel est l'enjeu des élections en Angola pour les investisseurs ?

QUI SONT LES PRINCIPAUX ACTEURS ?

Le président João Lourenço du MPLA au pouvoir, qui a fait de la réforme de ce pays d'Afrique australe rongé par la corruption sa priorité depuis sa prise de fonction en 2017, affronte Adalberto Costa Júnior du groupe rebelle devenu opposition, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA).

Un sondage Afrobaromètre de mai donnait au MPLA au pouvoir, qui gouverne l'Angola depuis l'indépendance, une avance de 7 % sur l'UNITA. Les analystes s'attendent à ce qu'il l'emporte malgré le soutien croissant dont bénéficie l'opposition.

QUEL EST L'ENJEU POUR LES INVESTISSEURS ?

L'Angola est l'une des plus grandes économies d'Afrique. C'est le deuxième plus grand producteur de pétrole du continent après le Nigeria, selon l'OPEP, tandis que les données du processus de Kimberley le classent comme le septième plus grand producteur mondial de diamants bruts.

Longtemps dominé par des entreprises d'État, héritage de son passé socialiste, l'Angola s'est lancé dans d'ambitieux programmes de privatisation, mais les progrès sont lents. Les autorités s'attendent à ce que la restructuration de la compagnie pétrolière d'État Sonangol et du mineur de diamants Endiama en vue d'introductions en bourse partielles prenne encore 12 à 18 mois.

Lourenço a également ouvert des enquêtes anti-corruption contre l'administration précédente du MPLA.

Après cinq années de récession, le PIB de l'Angola a augmenté de 0,7 % en 2021, selon la Banque mondiale, et le ministère des finances prévoit une croissance de 2,7 % pour cette année. L'inflation est en baisse, mais reste supérieure à 20 %.

Le retour à la croissance lié à la hausse des prix du pétrole n'a, comme d'habitude, pas profité à la plupart des Angolais, dont environ la moitié vit dans la pauvreté, selon l'indice de pauvreté multidimensionnelle en Angola. Ce désespoir pourrait facilement déboucher sur des violences pendant les élections, a déclaré Laura Seara Cabeça, de Risk Advisory Group.

A QUOI LES MARCHÉS SONT-ILS ATTENTIFS ?

Les investisseurs dans les 9 milliards de dollars d'euro-obligations en circulation du pays tablent sur une victoire et une majorité des 220 sièges parlementaires pour le MPLA, ce qui signifierait la poursuite des politiques favorables au marché de Lourenço.

Les euro-obligations de l'Angola ont actuellement un rendement supérieur à 10 %, selon les données de Tradeweb, le niveau auquel on considère souvent qu'un pays ne peut plus émettre de nouvelles dettes.

Le fardeau de la dette du pays a grimpé en flèche pour atteindre le niveau record de 131 % du produit intérieur brut (PIB) en 2020, avant de retomber à 75 % l'année dernière, aidé par la hausse des prix du pétrole.

Un indice JPMorgan des obligations angolaises est en baisse de 9,3 % au cours des six derniers mois, contre une chute de 12,5 % pour l'ensemble du continent.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LES POLITIQUES DU MPLA ET DE L'UNITA ?

Pas grand-chose.

Tous deux ont présenté des propositions similaires visant à diversifier l'économie et l'assiette fiscale en s'éloignant du pétrole, et à encourager les investissements dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, la pêche et le tourisme, selon Fernandes Wanda, économiste à l'Université Agostinho Neto de Luanda.

Mais Jon Schubert, anthropologue politique à l'Université de Bâle, a déclaré qu'il pensait que le MPLA au pouvoir n'avait pas encore démontré la volonté politique de mettre fin à la forte dépendance continue de l'Angola au pétrole.

M. Lourenço a déclaré lors d'un rassemblement de campagne samedi que le MPLA avait levé le "tabou" de la privatisation dans un pays longtemps dominé par la pensée socialiste sur l'économie et il a également fait l'éloge d'un accord de 3,7 milliards de dollars conclu avec le FMI en 2018.

"Surtout, nous avons gagné la crédibilité internationale dont nous avions besoin sur les marchés internationaux", a-t-il déclaré.

L'UNITA a promis de mettre fin à la "concentration de l'économie dans un seul groupe politique et social" - une référence à l'Angola qui est l'une des sociétés les plus stratifiées au monde, dont l'élite ne comprend que ceux qui ont des liens avec le parti au pouvoir.

Mais le parti n'a pas critiqué les réformes macroéconomiques plus larges du gouvernement parce qu'il poursuivrait très probablement les mêmes politiques, a déclaré l'analyste indépendante basée en Afrique du Sud, Marisa Lourenço, qui n'est pas un proche du président.

Le candidat à la présidence de l'UNITA, Costa Junior, a déclaré dimanche à Reuters qu'il continuerait à faire pression pour la mise en œuvre d'un accord entre son parti, le MPLA et d'autres pour maintenir la stabilité économique, quel que soit le parti au pouvoir.

"J'ai fait pression pour un pacte de stabilité et je continuerai à le faire indéfiniment", a-t-il déclaré.

Quel que soit le vainqueur, il sera toujours confronté à la volatilité du prix du pétrole, qui représente plus de la moitié des recettes publiques de l'Angola et 94 % de ses exportations, selon le Fonds monétaire international, qui a déclaré que toute chute des prix du brut pourrait rapidement déclencher des problèmes de dette dans le pays.