Explicatif - Quel serait l'impact des sanctions pétrolières russes en Europe ?

QU'EST-CE QUE L'UE IMPORTE ACTUELLEMENT ?

L'Union européenne importait 2,2 millions de barils par jour (bpj) de pétrole brut et 1,2 million de bpj de produits pétroliers raffinés avant la guerre en Ukraine, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

CARS

Faire le plein de votre voiture va probablement devenir plus cher. L'Europe importe non seulement du pétrole brut de Russie, mais aussi des produits pétroliers raffinés, comme le diesel, pour alimenter les véhicules industriels et les voitures particulières. Importer du diesel d'un pays plus éloigné que la Russie entraînera une augmentation des frais de transport et donc des prix dans les stations-service. En Allemagne, par exemple, 74 % des importations de diesel avant la guerre provenaient de Russie, selon les données du cabinet de conseil FGE Energy.

LES RAFFINERIES QUI DÉPENDENT DU PÉTROLE RUSSE

Le pétrole russe représente un cinquième du pétrole raffiné en Europe, selon l'AIE. Certaines raffineries produisant des carburants allant de l'essence au kérosène, comme les raffineries allemandes PCK Schwedt et Leuna, ainsi que des raffineries en République tchèque, en Hongrie, en Slovaquie et en Pologne, sont alimentées en pétrole brut russe par l'oléoduc Druzhba - ou "Amitié".

Les approvisionnements par l'oléoduc Druzhba ont connu de fortes fluctuations ces dernières années, les livraisons pouvant atteindre 1,5 million de bpj, avant de diminuer ces derniers mois, notamment en février, pour atteindre environ 0,8 million de bpj.

La Pologne peut se tourner vers des approvisionnements maritimes en provenance d'endroits comme l'Arabie Saoudite ou la Norvège via le port de Gdansk en mer Baltique.

PCK Schwedt, qui approvisionne les voitures et les aéroports de Berlin et de la région, et Leuna, près de Leipzig, pourraient obtenir un peu de pétrole du port allemand de la mer Baltique de Rostock - beaucoup moins une plaque tournante du pétrole brut que Gdansk - mais pas assez pour qu'ils puissent fonctionner à pleine capacité.

La Pologne, qui essaie elle-même de remplacer tout le brut russe dans ses raffineries, pourrait acheminer une partie du pétrole arrivant à Gdansk vers ces deux raffineries allemandes, mais les détails n'ont pas encore été réglés.

La modification de ces voies d'approvisionnement entraînera très probablement une hausse des prix des matières premières pour deux des plus grandes raffineries allemandes, ce qui se traduira par une hausse des prix pour les consommateurs finaux.

Pour toutes les raffineries des pays enclavés, compenser le manque de pétrole via Druzhba sera une tâche gigantesque. Il est probable que cela implique un transport plus coûteux et moins efficace via des camions, des chemins de fer, des rivières ou l'extension future d'autres pipelines tels que TAL allant de la Méditerranée à l'Allemagne en passant par l'Autriche. Une telle extension doit encore être approuvée par les autorités du sud de l'Allemagne.

La Slovaquie, la Bulgarie et la République tchèque cherchent à obtenir des dérogations à une interdiction imminente de l'UE sur le pétrole russe pour trier ces alternatives, tandis que la Hongrie ne soutient pas les plans par crainte pour sa sécurité énergétique.

PEUVENT-ILS REMPLACER LE PÉTROLE RUSSE PAR N'IMPORTE QUEL AUTRE PÉTROLE ?

Les raffineries sont généralement configurées pour fonctionner avec un type spécifique de pétrole brut, comme l'Oural, le principal grade d'exportation de la Russie. D'autres types de bruts provenant de Norvège, du Moyen-Orient, des États-Unis ou d'Afrique de l'Ouest peuvent être mélangés ou les raffineries réaménagées, mais cela peut modifier le rendement d'une raffinerie et coûter plus cher, en plus des frais de transport plus élevés.

De plus, les consommateurs traditionnels de pétrole russe devront désormais se faire concurrence non seulement pour des importations alternatives de pétrole, mais aussi avec les clients existants en Asie.

DES CYCLES DE RAFFINAGE RÉDUITS ?

Une raffinerie de pétrole ne peut pas être simplement arrêtée car un redémarrage est coûteux et complexe.

À l'échelle mondiale, la capacité de raffinage diminue alors que le monde tente de réduire sa dépendance aux carburants à base de pétrole. Morgan Stanley estime que la capacité a diminué de pas moins de 2,7 millions de bpj depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Avec la réapparition de la croissance économique et la fin des lockdowns, les marges de raffinage ont grimpé en flèche [PRO/E], ce qui signifie que les raffineries vont essayer de mettre le plus de carburant possible sur le marché.

Les raffineries qui ont les problèmes d'approvisionnement les plus difficiles, cependant, sont susceptibles de voir leurs marges diminuer parce que le coût de leur brut augmentera, de sorte que les opérateurs pourraient ralentir le traitement.

En général, les pays et les raffineurs disposent également de réservoirs de stockage qu'ils peuvent exploiter en cas de perturbations à court terme.

PÉRIODE DE TRANSITION ?

Les pays de l'UE ont jusqu'à la fin de l'année pour se préparer à la perturbation et rempliront probablement les réservoirs de stockage dans les zones proches des raffineries qui pourraient avoir des difficultés.

Si la Russie coupe d'abord les approvisionnements, les perturbations seront plus graves.

L'Allemagne a mis en garde contre une récession sans le pétrole et le gaz russes.