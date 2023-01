Explicatif - Quelles armes ont été utilisées pour attaquer une fête du Nouvel An lunaire en Californie ?

Voici ce que l'on sait jusqu'à présent sur les armes impliquées et les réglementations qui les régissent :

QUELLES ARMES ONT ÉTÉ UTILISÉES ?

Le tireur, identifié comme Huu Can Tran, a utilisé un pistolet semi-automatique auquel était attaché un "chargeur longue durée à grande capacité" pour attaquer les personnes présentes dans le Star Dance Ballroom Studio de Monterey Park, en Californie, selon le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna. Il s'agit d'un type d'arme de poing qui tire une balle à chaque pression sur la gâchette et qui charge automatiquement la cartouche suivante du chargeur.

Luna a déclaré que l'arme était un MAC-10 9 mm semi-automatique, qui est un type de pistolet civil basé sur une mitraillette militaire entièrement automatique. Il n'a pas révélé la capacité du chargeur attaché, bien qu'en vertu de la loi californienne, un "chargeur de grande capacité" est défini comme un chargeur qui contient plus de 10 cartouches.

Le tireur a utilisé une deuxième arme pour se tuer après avoir fui la salle de bal. Selon Luna, il s'agissait d'une arme de poing Norinco 7,62 x 25 mm.

Les enquêteurs ont également trouvé un fusil de calibre .308 au domicile du tireur, ainsi que des centaines de munitions.

COMMENT LES ARMES ONT-ELLES ÉTÉ OBTENUES ?

Les responsables ont déclaré qu'ils enquêtaient toujours sur la manière et le moment où Tran a obtenu les armes. Luna a déclaré que l'arme de poing Norinco était enregistrée au nom du tireur.

QUELLES SONT LES REGLES APPLICABLES AUX ARMES A FEU ?

La Californie possède certaines des lois les plus restrictives en matière d'armes à feu aux États-Unis, le pays où le taux de possession d'armes privées est le plus élevé au monde.

L'État interdit de nombreux types d'armes à feu qui sont légales dans d'autres États, et l'obtention d'un permis de port d'arme californien obligatoire est relativement difficile. Toutefois, un résident californien décidé à enfreindre la loi peut se procurer illégalement des armes interdites dans des régions du pays où les armes sont vendues plus librement.

Les pistolets semi-automatiques sont les armes à feu les plus portées dans le pays, et certains types sont légaux en Californie. Mais l'État interdit ce qu'il définit comme des "armes d'assaut", ce qui est déterminé par les caractéristiques de l'arme et inclut les pistolets semi-automatiques MAC-10. Un Californien peut continuer à posséder légalement une arme d'assaut qui a été légalement possédée et enregistrée avant les années 1990 ou le début des années 2000, selon le type.

L'interdiction des armes d'assaut a été jugée inconstitutionnelle et rejetée par un juge fédéral en 2021, mais elle reste en vigueur pendant que les appels juridiques sont entendus.

La Californie interdit également l'achat et la vente de chargeurs à grande capacité, bien qu'un Californien puisse légalement continuer à posséder tout chargeur à grande capacité qu'il a obtenu avant le 1er janvier 2000.

La Cour suprême des États-Unis a statué que les Américains ont le droit fondamental de posséder des armes, y compris de nombreux types d'armes à feu, à la maison et, dans une décision historique de l'année dernière, en public pour se défendre, en vertu du "droit de garder et de porter des armes" du deuxième amendement de la Constitution des États-Unis.