Explicatif - Quelles sont les conséquences de la chute du yen à son plus bas niveau depuis 20 ans ?

L'ampleur du mouvement a des répercussions sur l'économie nationale, car les prix des importations basées sur le yen augmentent à un rythme annuel record, exerçant une pression sur les bilans des ménages.

La Banque du Japon et le gouvernement japonais ont fait vendredi une rare déclaration commune indiquant qu'ils pourraient intervenir si la faiblesse persiste.

Jusqu'à présent, les retombées de l'affaiblissement du yen ont été minimes pour les marchés financiers plus larges, mais cela pourrait changer si la vente s'accélère.

Vous trouverez ci-dessous des questions clés sur ce que signifie un yen en baisse pour l'économie japonaise et les marchés internationaux :

POURQUOI LE YEN EST-IL FAIBLE ?

Le yen, troisième devise la plus échangée au monde, est maintenant proche de 134 par dollar après avoir commencé l'année 2022 à 115. Avec un dollar en hausse de 16 % depuis le début de l'année, le yen est en passe de connaître sa plus forte baisse annuelle depuis 2013.

Cette faiblesse découle principalement de l'élargissement des écarts de taux d'intérêt entre le Japon et le reste du monde.

Alors que le reste du monde, avec en tête la Réserve fédérale américaine, augmente les taux de manière agressive pour maîtriser l'inflation galopante, la BOJ a doublé sa position de politique facile.

L'écart entre les rendements des obligations d'État japonaises à 10 ans et ceux des États-Unis est de 279 points de base - un sommet de près de 3 ans et demi - tandis que l'écart avec les rendements allemands est à son plus haut niveau depuis 8 ans.

LES AUTORITÉS INTERVIENDRONT-ELLES ?

Elles disent certainement qu'elles pourraient le faire.

Vendredi, le gouvernement et la banque centrale du Japon ont déclaré qu'ils étaient préoccupés par les récentes chutes brutales, l'avertissement le plus fort à ce jour que Tokyo pourrait intervenir.

Le yen a rapidement rebondi loin de ses plus bas niveaux depuis deux décennies, mais tout le monde n'est pas convaincu qu'une intervention réelle est probable.

Étant donné la dépendance de l'économie à l'égard des exportations, le Japon s'est historiquement concentré sur l'arrêt des fortes hausses du yen et a adopté une approche non interventionniste de la faiblesse du yen, ce qui est plus difficile car l'achat de yens exige que le Japon puise dans des réserves étrangères limitées.

La dernière fois que le Japon est intervenu pour soutenir sa monnaie remonte à 1998, lorsque la crise financière asiatique a déclenché des sorties rapides de capitaux de la région. Avant cela, Tokyo était intervenu pour contrer la chute du yen en 1991-1992.

Les interventions sur les devises sont coûteuses et pourraient facilement échouer étant donné la difficulté d'influencer la valeur du yen sur les marchés mondiaux des changes.

QU'EST-CE QUI PEUT ARRÊTER LA BAISSE ?

Une nette amélioration des perspectives de croissance avec la réouverture des frontières du pays après l'opération COVID et une inflation plus élevée pourraient modifier la position dovish de la BOJ.

En avril, les prix à la consommation de base au Japon étaient supérieurs de 2,1 % à ceux de l'année précédente, dépassant l'objectif d'inflation de 2 % de la BOJ pour la première fois en sept ans.

"La chute du yen pourrait s'arrêter si la BOJ change de cap et devient faucon", a déclaré Francesca Fornasari, responsable des solutions de change chez Insight Investments.

Tout signe indiquant que les taux en dehors du Japon atteignent un sommet pourrait également provoquer un rallye de secours. Il n'y a cependant aucun signe de cela pour le moment, les taux américains devant atteindre un pic à 3,5 % à la mi-2023, selon les marchés à terme.

UN YEN PLUS FAIBLE STIMULE-T-IL L'ÉCONOMIE ?

Le yen s'est affaibli pour revenir à son plus bas niveau depuis 7 ans par rapport au yuan chinois et atteint de nouveaux planchers pluriannuels par rapport au won coréen et au dollar taïwanais, ce qui devrait soulager le déficit commercial croissant du Japon.

Certains, comme John Vail, stratège mondial en chef chez Nikko Asset Management, affirment que la faiblesse de la devise est cruciale pour que l'économie japonaise maintienne sa compétitivité en tant que source sûre de diversification de la chaîne d'approvisionnement.

La baisse du yen renforce également l'attractivité de son marché boursier auprès des investisseurs étrangers qui le considèrent comme sous-évalué par rapport aux marchés européens et américains. Les actions japonaises ont surpassé leurs rivales en 2022, bien qu'elles soient toujours en baisse car les investisseurs du monde entier se débarrassent des actifs plus risqués.

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LES MARCHÉS DES CHANGES ?

Le yen est depuis longtemps la devise de prédilection des investisseurs qui se livrent à des opérations dites de carry trade, qui consistent à emprunter dans une devise à faible rendement comme le yen pour investir dans des devises à rendement plus élevé comme le dollar américain ou canadien.

Une stratégie consistant à emprunter en yen et à investir dans un panier égal de dollars américains, australiens et canadiens aurait rapporté 13 % jusqu'à présent en 2022, selon les données de Refinitiv.

Mais la rapidité de la chute du yen et les questions relatives à l'intervention des décideurs politiques alimentent le malaise des investisseurs, en particulier avec des paris courts contre le yen proches des sommets de six mois.

Une volatilité et une faiblesse supplémentaires pourraient saper son attrait en tant que monnaie de financement.

QU'EN EST-IL DES INVESTISSEURS NATIONAUX ?

La faiblesse du yen met les investisseurs japonais dans l'embarras.

Les rendements sont élevés et en hausse, ce qui rend les obligations étrangères beaucoup plus attrayantes. Mais cela signifie également que le coût de la couverture du risque de change augmente.

Ainsi, les investisseurs japonais ne peuvent souvent profiter des rendements plus élevés que s'ils achètent des obligations étrangères non couvertes.

Mais avec le yen à des niveaux aussi déprimés, il est difficile pour les investisseurs de supporter un tel risque de change, comme une appréciation du yen. Même un modeste retour à 115-120, où nous étions il y a 4 mois, ferait disparaître des années d'avantage en termes de rendement.