Explicatif - Quelles sont les dernières nouvelles concernant l'annulation des prêts étudiants américains de Biden ?

En novembre, M. Biden a déclaré qu'il était convaincu de la légalité du plan et a annoncé un nouvel allègement temporaire pour les emprunteurs, qui pourrait signifier que leur prochain paiement de prêt ne sera pas dû avant août 2023.

QUELLES SONT LES DERNIÈRES NOUVELLES ?

Les neuf juges de la Cour suprême des États-Unis entendent aujourd'hui les arguments de l'appel de l'administration Biden contre les deux décisions des tribunaux inférieurs. La cour devrait se prononcer sur cette affaire au printemps.

La Cour a déclaré le 1er décembre qu'elle entendrait la demande de Biden de rétablir son plan, après une contestation par six États qui ont accusé son administration d'avoir outrepassé son autorité.

Le 22 novembre, M. Biden a déclaré qu'il prolongerait la pause de l'ère de la pandémie COVID-19 dans les paiements des prêts étudiants jusqu'au 30 juin 2023 au plus tard, afin de permettre à la cour d'examiner les demandes de son administration.

Les paiements reprendront 60 jours après la fin de la pause, a déclaré M. Biden.

QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE AVEC LES AFFAIRES JUDICIAIRES ?

La Cour suprême a accepté d'entendre la demande de l'administration Biden de suspendre une décision prise le 14 novembre par la 8e cour d'appel de circuit des États-Unis, basée à St. Louis, dans le Missouri, qui a accédé à une demande d'injonction des États à majorité républicaine que sont l'Arkansas, l'Iowa, le Kansas, le Missouri, le Nebraska et la Caroline du Sud.

Le 2 décembre, l'administration a également demandé aux juges de mettre en suspens une décision distincte rendue le 10 novembre par un juge du Texas nommé par l'ancien président républicain Donald Trump, qui a déclaré illégal le plan d'annulation de la dette. L'administration a agi de la sorte après que la 5e cour d'appel de circuit des États-Unis, basée à la Nouvelle-Orléans, ait refusé plus tôt cette semaine de suspendre la décision du juge.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE LA REMISE DE DETTE ?

Le programme annule 10 000 $ de dettes détenues par le gouvernement fédéral pour les personnes qui gagnent moins de 125 000 $. Il annule également 10 000 $ de dettes pour les couples dont le revenu est inférieur à 250 000 $, et jusqu'à 20 000 $ de dettes détenues par les titulaires d'une subvention Pell, qui sont pour la plupart des emprunteurs à faible revenu.

QUEL EST L'ÉTAT DES DEMANDES ?

Environ 26 millions d'Américains ont fait une demande d'annulation de leur prêt étudiant depuis le mois d'août, et le ministère américain de l'éducation a déjà approuvé les demandes de 16 millions d'entre eux. Le gouvernement a cessé de prendre de nouvelles demandes le 11 novembre, après que le juge du Texas ait bloqué l'ordre de Biden.

Les emprunteurs qui n'ont pas encore fait de demande peuvent s'inscrire pour recevoir des mises à jour par e-mail.

QUE DISENT LES ÉLECTEURS ?

Les électeurs américains soutiennent l'annulation de la dette par une faible marge ; environ 15% des électeurs disent qu'ils pourraient être affectés par le plan, selon un sondage Economist/YouGuv.

Les six États dirigés par des républicains qui ont intenté une action en justice pour bloquer le décret de M. Biden affirment qu'il a contourné l'autorité du Congrès et que le plan menace les futures recettes fiscales et l'argent gagné par les entités étatiques qui investissent dans les prêts étudiants ou les gèrent.

Les États du Sud profond obtiendront les plus grands avantages par emprunteur de l'ordre de Biden, selon une étude de la Réserve fédérale de New York, y compris la Caroline du Sud, l'un des six États à l'origine de la poursuite :

Une poignée d'États peuvent considérer la dette des prêts étudiants qui est annulée comme un revenu imposable, préviennent les conseillers financiers.

POURQUOI LA DETTE ÉTUDIANTE DES ÉTATS-UNIS EST-ELLE SI ÉLEVÉE ?

Le coût de l'enseignement supérieur est monté en flèche aux États-Unis au cours des trois dernières décennies, doublant dans les collèges et universités privés de quatre ans et augmentant encore plus que cela dans les écoles publiques de quatre ans, selon les recherches de l'organisation à but non lucratif College Board. Le solde des prêts étudiants a presque quadruplé entre 2006 et 2019.

Les emprunteurs américains détiennent environ 1,77 trillion de dollars de dettes d'études, selon les derniers chiffres de la Réserve fédérale. La grande majorité de cette somme est détenue par le gouvernement fédéral.

Le plan d'annulation des prêts étudiants de Biden pourrait ajouter de 300 à 600 milliards de dollars à la dette fédérale, estiment les économistes.