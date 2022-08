Explicatif : Quelles sont les failles de la taxe sur le gaz imposée par l'Allemagne aux consommateurs ?

La taxe vise à partager le coût supplémentaire du remplacement du gaz en provenance de Russie entre tous les utilisateurs, y compris les ménages et les consommateurs industriels, le produit de la taxe étant mis à la disposition de toutes les entreprises qui doivent remplacer le gaz russe.

Mais il existe plusieurs obstacles à l'augmentation des frais qui doivent être surmontés avant la saison de chauffage d'hiver qui commence en octobre.

Les services publics - coincés entre les importateurs et les consommateurs finaux pressés - craignent d'être coincés avec des coûts exorbitants.

Voici les écueils que les sources gouvernementales et juridiques disent que les législateurs doivent aborder :

LES COÛTS S'ACCUMULENT POUR LES CONSOMMATEURS

Jusqu'à présent, le gouvernement prévoit d'imposer aux consommateurs une taxe de 1,5 à 5 centimes d'euro par kilowattheure (kWh) pour payer 90 % de l'augmentation du coût du gaz en gros, plus une taxe encore non spécifiée pour le stockage du gaz.

À elle seule, la première de ces mesures coûterait à un ménage de quatre personnes consommant 20 000 kWh jusqu'à 1 000 euros (1 022 $) supplémentaires, avant la taxe sur la valeur ajoutée et les hausses de prix saisonnières régulières.

Même avant les nouvelles mesures, les factures annuelles de gaz des ménages sont trois fois plus élevées qu'il y a un an, a calculé le portail de prix Verivox.

Les suggestions des responsables politiques de la coalition au pouvoir et de l'opposition pour aider les ménages à faibles revenus comprennent des remboursements d'impôts et un éventuel assouplissement des lois sur l'insolvabilité, comme cela a été le cas pendant la pandémie.

PRESSION DU TEMPS

Le gouvernement a opté pour un prélèvement général car les entreprises seraient probablement poursuivies par les clients si elles utilisaient des mécanismes d'ajustement des prix.

Selon la loi, les clients doivent être informés du prélèvement six semaines avant la date proposée du 1er octobre, ce qui signifie que le montant doit être fixé par l'opérateur de la zone gazière Trading Hub Europe (THE) avant le 15 août, et que les compagnies d'électricité doivent envoyer un courrier aux consommateurs avant le 19 août.

La mise en œuvre de la double taxe prévue rend le calendrier encore plus serré.

Étant donné que le prélèvement ne sera fixé que pour trois mois à la fois, son réexamen nécessitera une administration régulière et fastidieuse.

PRIX FIXES

Environ un quart des contrats de consommation de gaz sont basés sur des prix fixes, généralement pour une année civile. Il n'est pas clair s'il est possible de facturer la redevance pour le reste de l'année 2022 dans ces cas-là.

Les deux chambres du Parlement devraient approuver une telle mesure après la fin de leur pause estivale en septembre, ce qui signifie des retards. Selon la loi, le prélèvement sur les contrats à prix fixe ne peut être imposé que six semaines après son approbation, ce qui repousse son arrivée au moins jusqu'en octobre.

En outre, dans le secteur de la chaleur, les groupes de consommateurs affirment qu'il est injuste que les consommateurs contraints de dépendre de la chaleur générée par le gaz soient frappés par des charges alors que ceux qui obtiennent de la chaleur à partir de charbon ou de centrales usées ne le seront pas.

Si certains consommateurs n'étaient pas obligés de payer un supplément, la charge pesant sur les autres serait plus élevée, ce qui va à l'encontre de l'effet recherché de répartition de la charge supplémentaire liée aux prix élevés du gaz.

DEMANDES LÉGALES

Les conseils de gestion et de surveillance des entreprises de services publics doivent approuver la collecte des prélèvements, même si elle est mandatée par l'État, ce qui prend également beaucoup de temps.

(1 $ = 0,9778 euros)