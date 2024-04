Les États-Unis ont prévenu qu'ils imposeraient de nouvelles sanctions à l'Iran à la suite de son attaque sans précédent contre Israël.

La secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, a déclaré mardi que de nouvelles sanctions contre Téhéran - qui pourraient viser à réduire la capacité du pays à exporter du pétrole - seraient prises dans les jours à venir. Les républicains du Congrès envisagent également une série de projets de loi sur l'Iran.

Voici des détails sur les mesures existantes contre l'Iran et sur ce que les États-Unis pourraient faire à l'avenir :

QUELLE EST LA PORTÉE DES SANCTIONS AMÉRICAINES ACTUELLES CONTRE L'IRAN ?

Selon le Congressional Research Service (CRS), les sanctions imposées par Washington à l'Iran interdisent déjà la quasi-totalité des échanges commerciaux entre les États-Unis et le pays, bloquent les avoirs du gouvernement aux États-Unis et interdisent l'aide étrangère et les ventes d'armes aux États-Unis.

Des milliers de personnes et d'entreprises, iraniennes et étrangères, ont été visées par le programme de sanctions, Washington cherchant à contraindre le gouvernement iranien et à modifier son comportement, a indiqué le CRS dans un rapport publié l'année dernière.

Les préoccupations des États-Unis portent notamment sur le programme nucléaire iranien, les violations des droits de l'homme et le soutien de l'Iran à des groupes que les États-Unis considèrent comme terroristes.

"Les sanctions américaines à l'encontre de l'Iran sont sans doute l'ensemble de sanctions le plus étendu et le plus complet que les États-Unis appliquent à un pays", a déclaré le CRS.

QUE PEUVENT FAIRE DE PLUS LES ÉTATS-UNIS ?

Peter Harrell, un ancien fonctionnaire du Conseil national de sécurité, a déclaré que les options américaines pour de nouvelles sanctions comprennent le ciblage du flux de pétrole iranien et un jeu plus agressif de "Whac-A-Mole" pour s'attaquer aux sociétés écrans et aux financiers de l'Iran.

L'une des mesures les plus importantes serait que Washington obtienne de l'Union européenne et d'autres alliés occidentaux qu'ils imposent des sanctions multilatérales à Téhéran, a-t-il déclaré, car la plupart des sanctions en vigueur contre l'Iran sont actuellement des mesures américaines.

L'ancien président Donald Trump a rétabli les sanctions américaines qui avaient été allégées dans le cadre d'un accord international sur le programme nucléaire de Téhéran lorsqu'il s'est retiré en 2018.

"Nous devons être réalistes : du point de vue des États-Unis, même s'il est toujours possible d'imposer de nouvelles sanctions, nous sommes dans un monde où la pression économique réelle diminue en raison du grand nombre de sanctions déjà en place", a déclaré M. Harrell.

QU'ENVISAGE LE CONGRÈS ?

Les dirigeants républicains de la Chambre des représentants ont accusé le président Joe Biden de ne pas appliquer les mesures existantes et ont déclaré qu'ils examineraient une série de projets de loi visant à renforcer les sanctions à l'encontre de l'Iran.

Ces projets de loi visent notamment à renforcer le contrôle du Congrès sur les dérogations aux sanctions, à resserrer les restrictions sur l'exportation de biens et de technologies américains vers l'Iran et à exiger de l'administration qu'elle s'assure que les dérogations humanitaires aux sanctions ne facilitent pas les actes de terrorisme ou la prolifération d'armes de destruction massive.

Il n'y a pas eu d'indication immédiate quant à la date à laquelle l'une ou l'autre de ces mesures deviendrait une loi, ce qui nécessiterait l'adoption par le Sénat à majorité démocrate et la signature du président démocrate Joe Biden.

Lundi, en fin de journée, la Chambre des représentants a adopté à une écrasante majorité un projet de loi intitulé "Iran-China Energy Sanctions Act" (loi sur les sanctions énergétiques contre l'Iran et la Chine), qui étendrait les sanctions contre l'Iran en exigeant des rapports annuels pour déterminer si les institutions financières chinoises ont participé à des transactions sur le pétrole iranien. Cette loi interdirait aux institutions financières américaines de détenir des comptes pour toute entité chinoise participant à ces transactions.

L'avenir du projet de loi est incertain au Sénat.

Le Sénat, dirigé par les démocrates, pourrait envisager sa propre législation. La commission sénatoriale des affaires étrangères a adopté mardi un projet de loi visant à imposer des mesures aux ports et raffineries étrangers qui traitent le pétrole exporté d'Iran en violation des sanctions américaines, après qu'un projet de loi similaire a été adopté l'année dernière à la Chambre des représentants.

Depuis 2021, l'administration Biden a imposé des sanctions à des centaines de personnes et d'entités dans le cadre d'actions liées à l'Iran.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DES MESURES ACTUELLES ?

Les sanctions américaines contre l'Iran ont visé ses capacités nucléaires, les secteurs de l'énergie et de la défense, les fonctionnaires, les banques et d'autres aspects de l'économie iranienne :

* Les États-Unis ont imposé des sanctions à l'Organisation iranienne de l'énergie atomique et à d'autres entreprises qu'ils estiment liées au programme nucléaire iranien, ainsi qu'à des dizaines de banques, dont la Banque centrale d'Iran. * Washington a également pris pour cible la National Iranian Oil Company, le ministère du Pétrole et d'autres organismes dans le but d'endiguer les revenus que l'Iran tire de son secteur énergétique, et a pris pour cible des entreprises en dehors de l'Iran - notamment en Chine et aux Émirats arabes unis - en raison du commerce de produits pétrochimiques et de pétrole iraniens en dépit des sanctions américaines. * Les États-Unis ont imposé plusieurs séries de sanctions au Corps des gardiens de la révolution iranienne (CGRI), à sa Force Qods à l'étranger et au ministère de la Défense et de la Logistique des forces armées, ainsi qu'aux personnes et aux entités qui, selon eux, leur sont associées. * Des responsables du gouvernement iranien, dont le président Ebrahim Raïsi, ont été pris pour cible.