Le président turc Tayyip Erdogan sera confronté à son plus grand défi politique lors des élections qui se tiendront ce mois-ci, l'opposition estimant qu'il s'agit là de sa meilleure chance de mettre fin à deux décennies de pouvoir et de renverser ses politiques.

Les scrutins présidentiel et parlementaire, prévus le 14 mai avec un éventuel second tour le 28 mai, décideront non seulement de la personne qui dirigera la Turquie, mais aussi de la manière dont elle sera gouvernée, de la direction que prendra son économie et de l'orientation de sa politique étrangère.

Plus ancien dirigeant de la Turquie, M. Erdogan s'est fait le champion de la piété religieuse et des faibles taux d'intérêt dans son pays, tout en affirmant l'influence turque dans la région et en resserrant les liens de ce pays membre de l'OTAN avec l'Occident.

L'élection a lieu trois mois après les tremblements de terre qui ont fait plus de 50 000 morts dans le sud-est de la Turquie.

Le principal adversaire d'Erdogan est Kemal Kilicdaroglu, le chef du Parti républicain du peuple (CHP), un parti laïc, qui bénéficie du soutien d'une alliance de six partis d'opposition.

LES ENJEUX POUR LA TURQUIE ...

Dirigeant le plus puissant depuis que Mustafa Kemal Atatürk a fondé la république turque moderne il y a un siècle, M. Erdogan et son parti AK, d'obédience islamiste, ont éloigné la Turquie du projet laïque d'Atatürk.

Erdogan a également centralisé le pouvoir autour d'une présidence exécutive, basée dans un palais de 1 000 pièces à la périphérie d'Ankara, qui définit la politique de la Turquie en matière d'économie, de sécurité et d'affaires intérieures et internationales.

Les détracteurs d'Erdogan affirment que son gouvernement a muselé la dissidence, érodé les droits et mis le système judiciaire sous son emprise, une accusation démentie par les responsables qui affirment qu'il a protégé les citoyens face à des menaces de sécurité uniques, y compris une tentative de coup d'État en 2016.

Les économistes affirment que les appels d'Erdogan en faveur de taux d'intérêt bas ont fait grimper l'inflation à un niveau record de 85 % en 24 ans l'année dernière, et que la lire s'est effondrée à un dixième de sa valeur par rapport au dollar au cours de la dernière décennie.

... ET LE RESTE DU MONDE ?

Sous la direction d'Erdogan, la Turquie a renforcé sa puissance militaire au Moyen-Orient et au-delà, en lançant quatre incursions en Syrie, en menant une offensive contre les militants kurdes en Irak et en envoyant un soutien militaire à la Libye et à l'Azerbaïdjan.

La Turquie a également connu une série d'affrontements diplomatiques avec les puissances régionales que sont l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis et Israël, ainsi qu'un bras de fer avec la Grèce et Chypre au sujet des frontières maritimes de la Méditerranée orientale, jusqu'à ce qu'elle change de cap il y a deux ans et cherche à se rapprocher de certains de ses rivaux.

L'achat par M. Erdogan de défenses aériennes russes a déclenché des sanctions américaines contre Ankara dans le domaine de l'industrie de l'armement, tandis que sa proximité avec le président russe Vladimir Poutine a conduit les critiques à remettre en question l'engagement de la Turquie envers l'alliance de défense occidentale de l'OTAN. Les objections d'Ankara aux demandes d'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande ont également suscité des tensions.

Toutefois, la Turquie a également négocié un accord pour les exportations de blé ukrainien, soulignant le rôle potentiel d'Erdogan dans les efforts visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Il n'est pas certain qu'un successeur jouisse du même profil que celui qu'il a créé sur la scène internationale, un point sur lequel il insistera probablement au cours de la campagne électorale.

QUE PROMET L'OPPOSITION ?

Les deux principaux partis d'opposition, le parti laïc CHP et le parti nationaliste de centre-droit IYI, se sont alliés à quatre petits partis dans le cadre d'un programme qui inverserait bon nombre des politiques emblématiques d'Erdogan.

Ils se sont engagés à rétablir l'indépendance de la banque centrale et à revenir sur les politiques économiques peu orthodoxes d'Erdogan. Ils souhaitent également démanteler sa présidence exécutive en faveur de l'ancien système parlementaire et renvoyer les réfugiés syriens.

Ils visent également à améliorer les relations avec les alliés occidentaux, y compris les États-Unis, et à réintégrer la Turquie dans le programme d'avions de combat F-35, dont elle a été exclue après avoir acheté des systèmes de défense antimissile russes.

Les analystes estiment que les politiques promises par l'opposition pourraient stimuler les investissements étrangers.

Erdogan a soutenu les efforts infructueux visant à renverser le président syrien Bachar el-Assad, tout en accueillant au moins 3,6 millions de réfugiés syriens qui sont devenus de plus en plus indésirables en un temps utile de difficultés économiques en Turquie.

L'opposition a fait écho au projet d'Erdogan de renvoyer certains réfugiés en Syrie, mais ni l'un ni l'autre n'a précisé comment cela pourrait se faire en toute sécurité.

À QUEL POINT LA COURSE EST-ELLE SERRÉE ?

Les derniers sondages montrent que Kilicdaroglu devance Erdogan, dont la popularité a été affectée par une crise du coût de la vie causée par une inflation galopante. Selon les analystes, le visage uni présenté par l'opposition a renforcé ses chances.

Mais Erdogan est toujours en lice et la course à la présidence pourrait bien aboutir à un second tour entre lui et Kilicdaroglu.

Les premiers sondages effectués après le tremblement de terre du 6 février suggéraient qu'il était en mesure de conserver largement son soutien malgré les accusations selon lesquelles le gouvernement avait été lent à réagir et avait appliqué de manière laxiste les règles de construction qui auraient pu sauver des vies.

La manière dont l'opposition obtiendra le soutien des électeurs kurdes, qui représentent 15 % de l'électorat, reste essentielle.

Le Parti démocratique des peuples (HDP), pro-kurde, ne fait pas partie de la principale alliance de l'opposition mais s'oppose farouchement à Erdogan après une répression de ses membres ces dernières années.