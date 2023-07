Des soldats nigériens ont déclaré un coup d'État militaire mercredi, renversant le président Mohamed Bazoum. Ce pays enclavé, l'un des principaux alliés des États-Unis dans la région, a reçu des millions de dollars d'aide de Washington.

Voici des réponses à des questions sur les liens entre les États-Unis et le Niger :

POURQUOI LE NIGER EST-IL IMPORTANT POUR LES ÉTATS-UNIS ?

Le pays, situé dans la région semi-aride du Sahel, joue un rôle prépondérant dans la stratégie africaine des États-Unis. Il est surtout un partenaire clé dans la lutte de Washington contre les insurgés islamistes qui ont tué des milliers de personnes et en ont déplacé des millions d'autres. Le personnel militaire américain a formé les forces locales à la lutte contre les groupes militants.

L'administration Biden a également présenté le Niger comme un exemple de réussite démocratique dans une région qui a connu une série de coups d'État ou de tentatives de prise de pouvoir au cours des trois dernières années.

L'éviction de Bazoum menace ces deux priorités.

QUELS SONT LES LIENS MILITAIRES ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LE NIGER ?

Le Niger et ses voisins, le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria et le Tchad, luttent tous pour repousser les insurgés islamistes.

Des groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont mené des dizaines d'attaques dans le sud-ouest du Niger, dont certaines ont tué des dizaines de soldats nigériens, mais la violence ne s'est pas propagée à l'ensemble du pays comme elle l'a fait ailleurs.

"Le Niger a été un partenaire incroyable en matière de sécurité sur le continent, et nous continuerons donc à y prêter une attention particulière", a déclaré jeudi à la presse le porte-parole adjoint du département d'État, Vedant Patel.

Il y a environ 1 100 soldats américains au Niger, où l'armée américaine opère à partir de deux bases.

En 2017, le gouvernement du Niger a approuvé l'utilisation de drones américains armés à partir du pays pour cibler les militants.

POURQUOI WASHINGTON A-T-IL FAIT L'ÉLOGE DE LA DÉMOCRATIE AU NIGER ?

Alors que les violences au Mali et au Burkina Faso ont conduit à des coups d'État militaires et à un changement d'alliances au détriment des nations occidentales et au profit de la Russie, le Niger a réussi un transfert démocratique du pouvoir en 2021 et a maintenu des relations harmonieuses avec l'Occident.

En mars, le département d'État a déclaré que le Niger avait "pris des mesures importantes pour consolider et renforcer sa démocratie".

En mars, un fonctionnaire du département d'État a également félicité M. Bazoum pour s'être élevé contre le groupe privé russe de mercenaires Wagner, qui a été engagé par la junte malienne pour l'aider à combattre les insurgés dans ce pays. Le Mali décrit le personnel de Wagner sur son territoire comme des formateurs.

M. Patel a déclaré jeudi qu'il n'avait connaissance d'aucune indication selon laquelle la force Wagner pourrait être impliquée dans le renversement de M. Bazoum, mais il a ajouté que la situation restait assez fluide.

QUELLE ASSISTANCE LES ETATS-UNIS FOURNISSENT-ILS AU NIGER ?

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a annoncé une nouvelle aide humanitaire de 150 millions de dollars pour la région du Sahel en Afrique lors d'une visite au Niger en mars, la première visite d'un secrétaire d'État américain.

En mars, le département d'État a déclaré que les États-Unis prévoyaient de fournir 101 millions de dollars d'aide bilatérale au Niger au cours de l'année fiscale 2022, notamment pour la sécurité alimentaire, la démocratie et la gouvernance, ainsi que la sécurité.

Les États-Unis ont également fourni près de 135,4 millions de dollars d'aide humanitaire bilatérale pour l'année fiscale 2022, a indiqué le Département d'État.

Il n'est pas clair combien les États-Unis ont donné pour l'assistance à la sécurité en particulier. L'ambassade des États-Unis à Niamey en 2021 a déclaré que le Pentagone et le Département d'État avaient fourni au Niger plus de 500 millions de dollars en équipement et en formation depuis 2012.

COMMENT L'ÉVICTION DE BAZOUM AFFECTERAIT-ELLE L'AIDE DES ÉTATS-UNIS ?

La loi américaine sur l'aide à l'étranger interdit toute assistance à un pays dont le chef de gouvernement élu a été renversé par un coup d'État ou par décret, à moins que le secrétaire d'État ne détermine que l'octroi d'une aide est dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis.

Les membres du Congrès qui dirigent les sous-commissions chargées de l'aide à l'étranger ont déclaré jeudi qu'ils suivaient la situation de près.

"Je pense que le département d'État doit d'abord parvenir à la conclusion que la nouvelle junte a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État", a déclaré le sénateur démocrate Chris Coons, qui préside la sous-commission du Sénat.

"N'allons pas trop vite en besogne. Si c'est ce qui s'est passé, nous mettrons fin à l'aide, conformément à la politique des États-Unis".

Le représentant républicain Mario Diaz-Balart, qui préside la sous-commission de la Chambre des représentants, a déclaré qu'il suivait l'évolution de la situation.