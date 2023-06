Le nord-est des États-Unis est recouvert d'une brume âcre causée par la fumée des incendies de forêt qui brûlent au Canada et qui contient une multitude de gaz nocifs et de particules qui présentent de graves risques pour la santé.

Voici ce qu'il faut savoir sur les risques de la fumée persistante qui a fait de la qualité de l'air à New York, par exemple, l'une des pires au monde mardi et mercredi :

QUE CONTIENT LA FUMÉE DES INCENDIES DE FORÊT ?

Plus toxique que la pollution atmosphérique normale, la fumée des incendies de forêt peut persister dans l'air pendant des semaines et parcourir des centaines de kilomètres.

Les incendies de forêt peuvent brûler non seulement la végétation et les arbres, mais aussi les villes, détruisant les véhicules, les bâtiments et leur contenu. Outre les particules de terre et les matières biologiques, la fumée des incendies de forêt contient souvent des traces de produits chimiques, de métaux, de plastiques et d'autres matières synthétiques.

QUELS SONT LES EFFETS CONNUS SUR LA SANTÉ ?

Selon Kent Pinkerton, codirecteur du Centre pour la santé et l'environnement de l'Université de Californie (UC) à Davis, des expériences en laboratoire ont montré qu'une quantité donnée de fumée de feu de forêt provoque davantage d'inflammations et de lésions tissulaires que la même quantité de pollution atmosphérique.

Des études menées sur des personnes ont établi un lien entre la fumée des incendies de forêt et des taux plus élevés de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et d'arrêts cardiaques, une augmentation des visites aux urgences pour des affections respiratoires et un affaiblissement des défenses immunitaires. Les incendies de forêt ont également été associés à des irritations des yeux et à des problèmes de peau.

Les effets de l'exposition peuvent persister pendant des années. Après l'incendie de la mine de charbon Hazelwood en Australie en 2014, les taux de maladies cardiaques sont restés élevés pendant deux ans et demi et les maladies respiratoires pendant cinq ans, ont rapporté des chercheurs en avril.

L'exposition aux feux de forêt pendant la grossesse a été associée à la perte de grossesse, à un faible poids à la naissance et à des accouchements prématurés. Une étude californienne, qui n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation par les pairs, a établi un lien entre l'exposition aux feux de forêt et les lésions cellulaires dans les placentas du premier et du deuxième trimestre.

Des chercheurs canadiens ont rapporté que les personnes qui vivaient en dehors des grandes villes et à moins de 50 kilomètres d'un incendie de forêt au cours de la dernière décennie avaient un risque de cancer du poumon plus élevé de 4,9 % et un risque de tumeur cérébrale plus élevé de 10 % par rapport aux personnes qui n'avaient pas été exposées à des incendies de forêt.

Selon des chercheurs californiens, l'exposition au feu de camp de 2018 en Californie était liée à des changements dans la cognition et l'activité cérébrale six à 12 mois plus tard, probablement liés au stress et au traumatisme.

De nouvelles données californiennes montrent également une augmentation des infections fongiques dans les mois suivant l'exposition à la fumée des incendies de forêt, probablement en raison des spores fongiques présentes dans la fumée.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS CONNU ?

L'augmentation de la fréquence des incendies de forêt, probablement liée au changement climatique, signifie que les gens seront exposés plus souvent. Mais les effets sur la santé de l'exposition à la fumée des feux de forêt sur plusieurs saisons ne sont pas encore clairs.

"Une exposition répétée, été après été après été, est plus susceptible de provoquer des maladies, mais il est difficile de faire des prévisions car il est difficile de dire à combien d'incendies les gens seront exposés, combien de temps les incendies brûleront, ou ce que la fumée contiendra", a déclaré Keith Bein du Centre pour la santé et l'environnement de l'Université de Californie à Davis.

Les recherches actuelles portent également sur les effets à long terme des particules de fumée dans les réserves d'eau, sur les cultures ou ingérées par le bétail, sur les effets à long terme de la fumée des incendies en milieu urbain, sur les effets de l'exposition aux incendies in utero sur le développement neurologique et respiratoire des enfants, et sur la question de savoir si la fumée des incendies amplifie les effets néfastes d'un temps extrêmement chaud.

Les nutriments transportés par la fumée des feux de forêt peuvent contribuer à la prolifération d'algues sous le vent, ce qui a des conséquences pour les réservoirs d'eau potable et l'écologie des lacs, ont averti des chercheurs au début de l'année.

QUE PEUT-ON FAIRE POUR ATTÉNUER LES RISQUES ?

Les experts estiment qu'il est préférable de limiter les activités de plein air, en particulier les sports intenses, et de porter des masques N95.

L'Agence américaine pour la protection de l'environnement propose un cours en ligne contenant des instructions pour réduire l'exposition à la fumée des feux de forêt à l'intérieur et à l'extérieur.

FAUT-IL VRAIMENT S'INQUIÉTER ?

Doug Brugge, directeur du département des sciences de la santé publique à la faculté de médecine de l'université de Californie, estime que la fumée des incendies de forêt peut être mortelle. "Les gens devraient réduire leur exposition, surtout s'ils font partie d'une population vulnérable, comme les personnes âgées, les jeunes enfants ou les personnes souffrant de maladies respiratoires.