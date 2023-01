Explicatif - Qui se cache derrière Hindenburg, la société qui court-circuite Adani ?

Hindenburg a l'habitude de découvrir les méfaits des entreprises et de placer des paris contre elles.

QU'EST-CE QUE HINDENBURG RESEARCH

Fondée en 2017 par Nathan Anderson, Hindenburg Research est une société de recherche financière médico-légale qui analyse les actions, le crédit et les produits dérivés. Sur son site Web, Hindenburg dit rechercher des "catastrophes d'origine humaine", telles que des irrégularités comptables, une mauvaise gestion et des transactions entre parties liées non divulguées. La société investit ses propres capitaux.

Elle a été nommée d'après la catastrophe très médiatisée du dirigeable Hindenburg en 1937 qui s'est enflammé alors qu'il volait vers le New Jersey. Après avoir découvert des méfaits potentiels, Hindenburg publie généralement un rapport expliquant l'affaire et parie contre la société cible, dans l'espoir de réaliser un bénéfice.

QUI EST LE FONDATEUR DE HINDENBURG ?

Nathan Anderson, diplômé de l'Université du Connecticut en commerce international, a commencé sa carrière dans la finance au sein de la société de données FactSet Research Systems Inc, où il a travaillé avec des sociétés de gestion des investissements.

"J'ai réalisé qu'elles faisaient beaucoup d'analyses courantes, il y avait beaucoup de conformité", a-t-il déclaré au Wall street Journal (WSJ) en 2020. Il a également fait un bref passage antérieur en tant qu'ambulancier en Israël. Le vendeur à découvert déclare sur sa page LinkedIn que cela lui a donné "l'expérience de penser et d'agir sous une pression extrême." Anderson a déclaré dans des interviews que Harry Markpolos, un analyste qui a été le premier à signaler le système de fraude de Bernie Madoff, est son modèle.

QUEL EST LE PARI LE PLUS MÉDIATISÉ DE HINDENBURG ?

Hindenburg est surtout connu pour son pari contre le fabricant de camions électriques Nikola Corp en septembre 2020, qui a généré "un gros gain", a-t-il déclaré au WSJ, refusant de préciser le montant.

Le vendeur à découvert a déclaré que Nikola avait trompé les investisseurs sur ses développements technologiques. Anderson a contesté une vidéo produite par Nikola montrant son camion électrique roulant à grande vitesse - en fait, le véhicule a roulé en bas d'une colline.

Un jury américain a condamné l'an dernier le fondateur de Nikola, Trevor Milton, pour fraude suite à des allégations selon lesquelles il aurait menti aux investisseurs. La société a accepté en 2021 de payer 125 millions de dollars pour régler avec la Commission américaine des valeurs mobilières et de l'échange sur ses déclarations aux investisseurs. Nikola a fait ses débuts en tant que société cotée en bourse en juin 2020 et sa valorisation a atteint 34 milliards de dollars quelques jours après, dépassant Ford Motor. Aujourd'hui, elle vaut 1,34 milliard de dollars. Hindenburg affirme que des dénonciateurs et d'anciens employés l'ont aidé dans ses découvertes.

COMBIEN D'ENTREPRISES ONT ÉTÉ CIBLÉES PAR HINDENBURG ?

Hindenburg a signalé des actes répréhensibles potentiels dans au moins 16 entreprises depuis 2017, selon son site Web. L'année dernière, elle a pris une position courte puis une position longue sur Twitter Inc. En mai, Hindenburg a déclaré être à découvert parce qu'elle pensait que l'offre de 44 milliards de dollars d'Elon Musk pour privatiser l'entreprise pourrait être réévaluée à la baisse si la personne la plus riche du monde se retirait de l'opération. En juillet, Anderson a révélé une "position longue significative", pariant contre Musk. La transaction pour Twitter a été conclue en octobre au prix initial.