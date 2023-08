L'inculpation de l'ancien président américain Donald Trump et de 18 autres personnes en Géorgie comprend des charges contre trois co-conspirateurs présumés liés au harcèlement du personnel électoral. L'implication du trio - Trevian Kutti, Harrison Floyd et Stephen Cliffgard Lee - dans les efforts visant à maintenir Trump au pouvoir a été révélée pour la première fois par Reuters dans une série de rapports en 2021 et 2022.

LES ACCUSATIONS

Kutti, Floyd et Lee sont accusés de sollicitation de fausses déclarations et d'influence sur des témoins pour leurs efforts visant à contraindre Ruby Freeman, une employée électorale du comté de Fulton en Géorgie, à faire de faux aveux de fraude électorale en janvier 2021.

Les trois hommes n'ont pas répondu aux demandes de commentaires mardi.

M. Trump a nié toutes les accusations portées contre lui, estimant qu'il s'agissait d'une tentative politisée visant à l'empêcher de reprendre la présidence.

L'HISTOIRE

Après le scrutin de novembre 2020, Mme Freeman et sa fille, Wandrea "Shaye" Moss, ont été accusées à tort par M. Trump et sa campagne de compter illégalement de faux bulletins de vote par correspondance après les avoir sortis de mystérieuses valises alors qu'elles travaillaient le jour de l'élection à la State Farm Arena d'Atlanta. En fait, les "valises" étaient des conteneurs de bulletins de vote standard, et les votes ont été correctement comptés, ont rapidement confirmé les responsables du comté et de l'État, réfutant ainsi les allégations de fraude.

TREVIAN KUTTI

Comme l'a rapporté Reuters, Trevian Kutti, une publicitaire, s'est rendue en Géorgie quelques jours avant l'émeute du 6 janvier 2021 et s'est présentée à la porte de Freeman sans y avoir été invitée. Kutti a dit à Freeman qu'elle avait été envoyée par une "personne très en vue", qu'elle n'a pas identifiée, pour transmettre un message à Freeman : Cette dernière était en danger, "à cause des élections", et n'avait que 48 heures pour "prendre les devants" avant que des inconnus ne se présentent à son domicile.

Dans un post Instagram après la publication de cet article, Kutti a nié avoir fait pression sur Freeman pour qu'elle reconnaisse faussement la fraude.

Kutti s'était identifiée publiquement comme membre du "Young Black Leadership Council sous la présidence de Donald Trump". Elle a également affirmé travailler pour Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, et que la reine de Jordanie figurait parmi ses clients. Un porte-parole de la reine a nié toute implication avec Kutti ; un représentant de Ye a déclaré que Kutti n'était pas associée au rappeur lorsqu'elle a rencontré Freeman.

HARRISON FLOYD

Dans un article complémentaire, Reuters a rapporté que Harrison Floyd, collaborateur de la campagne Trump et directeur exécutif d'un groupe appelé Black Voices for Trump, a déclaré à l'agence de presse qu'il avait recruté Kutti pour qu'elle rencontre Freeman. M. Floyd a déclaré qu'il avait ensuite participé par téléphone à une réunion entre M. Kutti et M. Freeman dans un commissariat de police du comté de Cobb, en Géorgie.

Floyd a déclaré à Reuters qu'un homme qu'il a décrit comme un aumônier ayant des "relations" avec les forces de l'ordre fédérales lui avait demandé s'il était prêt à organiser la rencontre. Il a refusé de donner le nom de l'aumônier ou de détailler ses relations. Floyd a déclaré qu'il avait organisé la rencontre pour aider Freeman. Floyd a déclaré que l'aumônier, qui est blanc, voulait qu'il approche Freeman, qui est noire, pour discuter d'un accord d'immunité pour elle, parce qu'il pensait qu'elle ne ferait pas confiance à un étranger blanc. Floyd et Kutti sont noirs.

STEPHEN LEE

En septembre 2022, Reuters a identifié Stephen Lee, un ancien officier de police basé dans l'Illinois, comme l'homme qui a demandé l'aide de Floyd à Freeman, en s'appuyant sur les images de la caméra corporelle de la police et sur d'autres informations. En décembre 2020, selon Reuters, M. Lee s'était rendu lui-même au domicile de M. Freeman, mais avait été repoussé par l'agent électoral effrayé. Lors d'une brève interview à son domicile de Montgomery, dans l'Illinois, M. Lee n'a pas contesté avoir rendu visite à M. Freeman, mais a refusé de dire pourquoi et si quelqu'un l'avait envoyé. Lee a travaillé comme officier de police en Californie et a ensuite servi d'aumônier pour réconforter les officiers et d'autres personnes après les attaques du 11 septembre 2001 à New York.

L'acharnement contre Freeman et Moss a bouleversé leur vie, déclenchant une vague de menaces de mort à leur encontre et forçant Freeman à fuir son domicile, comme l'a rapporté Reuters. Elles ont ensuite décrit leur calvaire lors d'un témoignage dramatique devant la commission de la Chambre des représentants des États-Unis le 6 janvier.