Explicatif - Sam Bankman-Fried : Qui est le fondateur de FTX et pourquoi a-t-il été arrêté ?

Voici les dernières nouvelles sur l'effondrement de FTX et ce qui vient ensuite pour Bankman-Fried :

QUI EST SAM BANKMAN-FRIED ?

Bankman-Fried a été élevé en Californie par deux professeurs de droit de l'Université de Stanford, Joseph Bankman et Barbara Fried.

Bankman-Fried, 30 ans, a commencé sa carrière chez Jane Street Capital après avoir obtenu son diplôme du Massachusetts Institute of Technology, un choix qu'il a dit avoir été influencé par le désir de gagner de l'argent pour poursuivre son intérêt pour l'altruisme effectif, un mouvement qui encourage les gens à donner la priorité aux dons aux œuvres de charité.

Il a amassé une fortune en profitant des différences de prix du bitcoin en Asie et aux États-Unis après avoir quitté Jane Street en 2017. Il a finalement lancé la société de trading de crypto-monnaies Alameda Research en 2017 et a fondé FTX un an plus tard. Cette dernière était évaluée en janvier à 32 milliards de dollars. Forbes estimait il y a un an que la fortune de Bankman-Fried pouvait atteindre 26,5 milliards de dollars.

Bankman-Fried a quitté son poste de PDG d'Alameda en octobre 2021 et a cédé le rôle à Caroline Ellison et Sam Trabucco, qui ont agi en tant que co-PDG jusqu'à ce que Trabucco quitte l'entreprise en août.

Lors d'un événement Twitter Spaces organisé le 1er décembre, Bankman-Fried a reconnu que lui et Ellison étaient "ensemble depuis un certain temps", mais il a refusé de donner plus de détails.

Ellison n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Connu dans les cercles financiers sous ses initiales, SBF, Bankman-Fried était une figure non conventionnelle connue pour ses cheveux sauvages, ses t-shirts et ses shorts. Il a contribué à hauteur de 5,2 millions de dollars à la campagne 2020 du président Joe Biden et est devenu l'un des plus grands donateurs des candidats politiques démocrates.

POURQUOI FTX S'EST-IL EFFONDRÉ ?

FTX a déposé le bilan le 11 novembre après avoir lutté pour lever des fonds afin d'éviter l'effondrement alors que les traders se sont précipités pour retirer 6 milliards de dollars de la plateforme en seulement 72 heures et que la bourse rivale Binance a abandonné une proposition de sauvetage.

Bankman-Fried a déclaré qu'Alameda avait constitué une position substantielle sur FTX et qu'avec l'effondrement des prix des actifs numériques cette année, Alameda est devenu de plus en plus endetté.

"D'un point de vue réaliste, (il n'y avait) aucune possibilité pour FTX de liquider cette position et de générer tout ce qui était dû", a-t-il déclaré lors du sommet DealBook du New York Times, dans une interview du 30 novembre avec Andrew Ross Sorkin.

La crise de liquidité chez FTX est survenue après que Bankman-Fried ait secrètement déplacé 10 milliards de dollars de fonds de clients de FTX vers Alameda Research, ont déclaré à Reuters deux personnes connaissant bien le dossier.

Bankman-Fried a déclaré à Reuters en novembre que la société n'avait pas effectué de "transfert secret" mais qu'elle avait plutôt mal lu son "étiquetage interne confus".

Il a également déclaré à Sorkin qu'il "n'essayait pas de détourner des fonds", mais a dit que lorsque FTX n'avait pas de compte bancaire, certains clients transféraient de l'argent à Alameda et étaient crédités sur FTX, ce qui a probablement conduit à des divergences.

POURQUOI A-T-IL ÉTÉ ARRÊTÉ ?

Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas à la demande des procureurs américains peu après 18 heures lundi (2300 GMT). Le bureau du procureur général des Bahamas a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'il soit extradé vers les États-Unis.

Les procureurs américains ont déclaré que Bankman-Fried s'était engagé dans un système visant à escroquer les clients de FTX en détournant leurs dépôts pour payer les dépenses et les dettes d'Alameda et pour faire des investissements.

Il a également escroqué les créanciers d'Alameda en leur fournissant des informations fausses et trompeuses sur la situation du fonds spéculatif, et a cherché à déguiser l'argent qu'il avait gagné en commettant une fraude électronique, ont déclaré les procureurs.

Séparément, Bankman-Fried a été poursuivi par les régulateurs mardi.

La Commission américaine des valeurs mobilières et de l'échange (U.S. Securities and Exchange Commission) a allégué que Bankman-Fried avait escroqué les investisseurs de FTX en levant plus de 1,8 milliard de dollars en capitaux propres tout en dissimulant que la société détournait les fonds des clients vers Alameda.

Mardi également, la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a accusé Bankman-Fried et ses sociétés de fraude et d'avoir fait de fausses déclarations sur des faits matériels.

Bankman-Fried a déclaré qu'il avait été poussé à déposer le bilan et à nommer John Ray au poste de directeur général de FTX en novembre par les avocats de Sullivan and Cromwell qui conseillaient sa société à l'époque, selon une ébauche de son témoignage devant le Congrès, vue par Reuters, qu'il avait préparée pour être présentée mardi.

FTX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

QUE VA-T-IL LUI ARRIVER MAINTENANT ?

Bankman-Fried devrait être extradé vers les États-Unis où il sera officiellement mis en accusation et où un juge déterminera s'il sera maintenu en prison ou libéré jusqu'à son procès. Bankman-Fried a toutefois déclaré mardi qu'il ne renoncerait pas à son droit à une audience d'extradition.

Selon les experts juridiques, les procureurs et les régulateurs conviendraient généralement que les accusations criminelles, pour lesquelles la charge de la preuve est plus lourde, seraient poursuivies tandis que les affaires civiles seraient suspendues.

Bankman-Fried pourrait essayer d'élaborer un accord qui englobe à la fois les affaires pénales et civiles.

Les procureurs demanderont la restitution des produits dérivés des crimes présumés de Bankman-Fried, mais il pourrait être difficile de localiser les actifs, selon les experts juridiques.