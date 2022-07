Explicatif - Sang, trésor et chaos : le coût de la guerre de la Russie en Ukraine

Voici les principaux impacts de la guerre :

* MORT

Depuis le 24 février, 5 237 civils ont été enregistrés comme tués et 7 035 comme blessés, bien que le nombre réel de victimes soit beaucoup plus élevé, a déclaré le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme le 25 juillet. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/ukraine-civilian-casualty-update-25-july-2022.

La plupart des personnes tuées ou blessées ont été victimes d'armes explosives telles que l'artillerie, les missiles et les frappes aériennes, a précisé le HCDH.

Ni la Russie ni l'Ukraine n'ont donné de détails sur les morts militaires dans le conflit.

Les services de renseignement américains estiment que quelque 15 000 soldats russes ont été tués jusqu'à présent en Ukraine et trois fois plus blessés - ce qui équivaut au nombre total de morts soviétiques pendant l'occupation de l'Afghanistan par Moscou en 1979-1989.

Les pertes militaires ukrainiennes sont également importantes, mais probablement un peu moins que celles de la Russie, estiment les renseignements américains, a déclaré ce mois-ci le directeur de la CIA, William Burns.

Le conflit dans l'est de l'Ukraine a commencé en 2014 après le renversement d'un président pro-russe lors de la révolution ukrainienne de Maidan et l'annexion de la Crimée par la Russie, les forces soutenues par la Russie combattant les forces armées ukrainiennes.

Environ 14 000 personnes y ont été tuées entre 2014 et 2022, selon le HCDH, dont 3 106 civils. https://ukraine.un.org/sites/default/files/2022-02/Conflict-related%20civilian%20casualties%20as%20of%2031%20December%202021%20%28rev%2027%20January%202022%29%20corr%20EN_0.pdf

*MISÈRE

Depuis le 24 février, un tiers des Ukrainiens - qui comptent plus de 41 millions d'habitants - ont été forcés de quitter leur foyer, ce qui constitue la plus grande crise de déplacement humain actuelle dans le monde, selon l'agence RefugAe des Nations Unies.

Il y a actuellement plus de 6,16 millions de réfugiés d'Ukraine enregistrés à travers l'Europe, les plus grands nombres se trouvant en Pologne, en Russie et en Allemagne, selon les données de l'agence.

https://www.unhcr.org/ua/en/internally-displaced-persons

* UKRAINE

Outre les pertes humaines, l'Ukraine a perdu le contrôle d'environ 22 % de son territoire au profit de la Russie depuis l'annexion de la Crimée en 2014, selon les calculs de Reuters.

Elle a perdu une bande de littoral, son économie a été paralysée et certaines villes ont été transformées en terrains vagues par les bombardements russes. L'économie de l'Ukraine se contractera de 45 % en 2022, selon la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

Le véritable coût en dollars pour l'Ukraine n'est pas clair. Le Premier ministre Denys Shmyhal a déclaré ce mois-ci que la reconstruction totale après la guerre coûterait environ 750 milliards de dollars. Il se peut que ce soit beaucoup plus.

On ne sait pas exactement combien l'Ukraine a dépensé pour se battre.

* RUSSIE

La guerre a été coûteuse pour la Russie également - bien que la Russie ne divulgue pas les coûts, qui sont des secrets d'État.

Outre les coûts militaires, l'Occident a tenté de punir la Russie en lui imposant de sévères sanctions - le plus grand choc pour l'économie russe depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991.

La banque centrale russe prévoit désormais que l'économie de 1 800 milliards de dollars se contractera de 4 à 6 % en 2022, soit moins que la contraction de 8 à 10 % qu'elle prévoyait en avril.

Pourtant, l'impact sur l'économie russe est grave - et n'est pas encore totalement clair. Elle a été exclue des marchés financiers occidentaux, la plupart de ses oligarques sont sanctionnés, et elle éprouve des difficultés à s'approvisionner en certains articles tels que les puces électroniques.

Le mois dernier, la Russie a fait défaut sur ses obligations étrangères pour la première fois depuis les mois calamiteux qui ont suivi la révolution bolchévique de 1917.

* PRIX

L'invasion et les sanctions occidentales contre la Russie ont entraîné une forte hausse des prix des engrais, du blé, des métaux et de l'énergie, alimentant à la fois une crise alimentaire naissante et une vague inflationniste qui s'abat sur l'économie mondiale.

La Russie est le deuxième exportateur mondial de pétrole après l'Arabie saoudite et le premier exportateur mondial de gaz naturel, de blé, d'engrais azotés et de palladium. Peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les prix internationaux du pétrole ont grimpé en flèche pour atteindre leurs niveaux les plus élevés depuis les records de 2008.

Les tentatives visant à réduire la dépendance au pétrole, au gaz et aux produits pétroliers russes - ou même à plafonner leurs prix - ont exacerbé ce qui est déjà la plus grave pénurie d'énergie depuis l'embargo pétrolier arabe des années 1970.

Après que la Russie a coupé les flux du gazoduc Nord Stream 1 vers l'Allemagne, les prix du gaz en gros ont grimpé en flèche en Europe.

Une coupure complète ferait basculer la zone euro dans une récession, avec de fortes contractions en Allemagne et en Italie, selon Goldman Sachs.

* CROISSANCE

Le Fonds monétaire international prévoit maintenant que l'économie mondiale connaîtra une croissance de 3,2 % cette année, contre 6,1 % l'an dernier, et nettement moins que ses prévisions d'avril (3,6 %), de janvier (4,4 %) et d'octobre (4,9 %).

Dans le cadre d'un scénario alternatif "plausible" comprenant une interruption complète des livraisons de gaz russe à l'Europe d'ici la fin de l'année et une nouvelle baisse de 30 % des exportations de pétrole russe, le FMI a déclaré que la croissance mondiale ralentirait à 2,6 % en 2022 et à 2 % en 2023, avec une croissance pratiquement nulle en Europe et aux États-Unis l'année prochaine.

La croissance mondiale n'est tombée en dessous de 2 % que cinq fois depuis 1970, a déclaré Pierre-Olivier Gourincha, économiste en chef du FMI - les récessions de 1973, 1981 et 1982, 2009 et la pandémie de COVID-19 en 2020.

Les États-Unis devraient connaître une croissance de 2,3 % en 2022 et de 1,0 % pour 2023. Le Fonds a profondément réduit les prévisions de croissance du PIB de la Chine pour 2022 à 3,3 %, contre 4,4 % en avril.

Depuis le déclenchement de la guerre, la Commission européenne a revu à la baisse les prévisions de croissance du PIB du bloc des 27 nations à 2,7 % cette année et 1,5 % en 2023, contre 4,0 % et 2,8 % respectivement, par rapport à ce qui était prévu avant l'invasion russe du 24 février.

* ARMES OCCIDENTALES

Les États-Unis ont fourni environ 7,6 milliards de dollars d'aide à la sécurité à l'Ukraine depuis le 24 février, y compris des systèmes antiaériens Stinger, des systèmes antiblindés Javelin, des obusiers de 155 mm et des équipements de protection chimique, biologique, radiologique et nucléaire. https://media.defense.gov/2022/Jul/22/2003040788/-1/-1/1/FACT-SHEET-ON-US-SECURITY-ASSISTANCE-TO-UKRAINE.PDF.

Le deuxième plus grand donateur de l'Ukraine est la Grande-Bretagne, qui a fourni 2,3 milliards de livres (2,8 milliards de dollars) en soutien militaire. L'Union européenne a convenu d'une aide à la sécurité de 2,5 milliards d'euros pour l'Ukraine. https://www.reuters.com/world/europe/eu-seeks-keep-up-support-ukraine-despite-economic-damage-2022-07-18

(1 $ = 0,8308 livre)