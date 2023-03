Les forces de l'Est de la Libye ont déclaré jeudi que 10 fûts d'uranium déclarés manquants par l'organe de surveillance nucléaire de l'ONU avaient été retrouvés près de l'entrepôt d'où ils avaient été retirés dans le sud de la Libye.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a déclaré mercredi que ses inspecteurs avaient découvert l'uranium manquant à l'issue d'une inspection initialement prévue l'année dernière et qui avait dû être reportée en raison de la situation sécuritaire dans la région.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l'uranium et son utilisation comme combustible nucléaire.

QU'EST-CE QUE L'URANIUM ET OÙ PEUT-ON LE TROUVER ?

L'uranium est un métal lourd présent à l'état naturel en faibles concentrations dans le sol, la roche et l'eau. Il est extrait commercialement de minéraux uranifères.

Environ deux tiers de la production mondiale d'uranium proviennent du Kazakhstan, du Canada et de l'Australie, selon les données de 2022 de l'Association nucléaire mondiale.

À QUOI SERT L'URANIUM ?

Ce métal radioactif est le combustible le plus utilisé pour l'énergie nucléaire en raison de son abondance et de la relative facilité avec laquelle il est possible de fissionner ses atomes. Il est également utilisé dans le traitement du cancer, pour la propulsion navale et dans les armes nucléaires.

L'U-238 est l'isotope de l'uranium le plus répandu dans la nature, mais il ne peut pas produire de réaction en chaîne de fission - le processus de fission d'un atome d'uranium pour libérer de l'énergie.

L'isotope U-235, en revanche, peut être concentré par un processus appelé enrichissement pour produire de l'énergie par fission, ce qui permet de l'utiliser dans les réacteurs et les armes nucléaires.

QUELLE EST LA QUANTITÉ D'URANIUM NÉCESSAIRE POUR UNE ARME NUCLÉAIRE ?

Selon Edwin Lyman, de l'Union of Concerned Scientists, la quantité d'uranium qui a disparu contient suffisamment d'isotope U-235 pour fabriquer une bombe nucléaire de première génération s'il est enrichi à plus de 90 %.

"Il ne s'agit pas d'une menace de prolifération directe ou immédiate, mais la perte d'une grande quantité d'uranium naturel est préoccupante en raison de son potentiel de conversion en matière utilisable pour les armes nucléaires.

CET INCIDENT DOIT-IL ÊTRE UNE SOURCE D'INQUIÉTUDE ?

Selon M. Lyman, cet incident soulève des questions quant à la capacité de l'AIEA à maintenir la continuité de ses connaissances sur les matières nucléaires dans des pays qui sont des zones de conflit actif.

La Libye n'a guère connu de paix depuis qu'un soulèvement soutenu par l'OTAN en 2011 a chassé Mouammar Kadhafi. Depuis 2014, le contrôle politique est partagé entre les factions rivales de l'Est et de l'Ouest, le dernier grand conflit devant se terminer en 2020.

Suscitant des inquiétudes quant à l'éloignement du minerai d'uranium et aux vastes infrastructures nécessaires pour l'enrichir, Scott Roecker, vice-président de la sécurité des matières nucléaires à la Nuclear Threat Initiative, a déclaré que le pire des cas serait "qu'un pays dispose d'un programme clandestin d'armes nucléaires et qu'il utilise ce matériau pour un tel programme."