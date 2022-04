Explicatif - Un candidat à la direction de Hong Kong émerge dans un avenir incertain

Carrie Lam, la dirigeante sortante en difficulté qui a vu sa popularité chuter, a déclaré lundi qu'elle ne solliciterait pas un second mandat, invoquant des considérations familiales.

Hong Kong choisit un dirigeant tous les cinq ans selon un processus que Pékin supervise en coulisses. Depuis que la ville est passée de la domination britannique à la domination chinoise en 1997, il y a eu quatre chefs de l'exécutif, qui ont tous lutté pour trouver un équilibre entre les aspirations démocratiques de certains résidents et la vision des dirigeants du Parti communiste chinois.

DANS QUELLE MESURE LE PROCESSUS EST-IL DÉMOCRATIQUE ?

Les 7,4 millions d'habitants de la ville n'ont pas leur mot à dire sur qui les dirige. Les dirigeants de la ville sont choisis lors d'un vote par un comité électoral composé de loyalistes pro-Pékin, ce qui garantit que Pékin approuve la décision. Lors d'une révision majeure du système électoral de Hong Kong l'année dernière, afin de répondre aux exigences de Pékin selon lesquelles seuls les "patriotes" doivent diriger la ville, ce comité a été élargi de 1 200 à 1 500 membres. La mini-constitution de Hong Kong, la Loi fondamentale, stipule que la démocratie totale est un "objectif ultime" pour le choix du dirigeant.

La réticence de la Chine à faire avancer les réformes démocratiques a longtemps été un paratonnerre pour les démocrates de l'opposition de la ville et les citoyens à l'esprit libéral, alimentant des mouvements de protestation, dont la "révolution des parapluies" en 2014 et les manifestations pro-démocratie en 2019.

Après le récent remaniement électoral, de nombreux observateurs affirment que la promesse de la Chine de permettre une démocratie totale à un moment donné dans le futur ne sera jamais tenue.

QUI SONT LES PRINCIPAUX PRÉTENDANTS À L'ÉLECTION ?

L'élection était initialement prévue pour le mois de mars, mais elle a été reportée en raison d'une épidémie de COVID-19 dans laquelle plus d'un million de personnes ont été infectées, mettant Lam sous pression.

Contrairement aux fois précédentes, où les candidats probables ont signalé leur intention de se présenter des mois à l'avance, aucun favori clair n'a émergé, ajoutant à l'incertitude sur l'avenir de la ville.

Le Secrétaire en chef Lee est un ancien chef de la sécurité de Hong Kong et commissaire de police adjoint, connu comme anglophile pendant la période coloniale britannique.

Ces dernières années, il s'est montré très actif dans la mise en œuvre du régime de sécurité plus strict de la Chine - avec des dizaines de démocrates arrêtés, emprisonnés ou contraints à l'exil, des groupes de la société civile forcés de se dissoudre et des médias libéraux perquisitionnés par la police et fermés.

Parmi les autres prétendants possibles mentionnés par les médias figurent le secrétaire financier de la ville, Paul Chan, ainsi que l'ancien dirigeant Leung Chun-ying. Aucun n'a annoncé sa candidature.

QUELLES SONT LES DISPOSITIONS ?

L'élection est prévue le 8 mai, le nouveau chef de l'exécutif devant prendre ses fonctions le 1er juillet. Certains nouveaux chefs de l'exécutif ont été personnellement assermentés par de hauts dirigeants chinois. En 2017, à l'occasion du 20e anniversaire du retour de Hong Kong sous domination chinoise, le président Xi Jinping a fait prêter serment à Lam.

Une période de nomination des candidats a débuté dimanche et durera deux semaines, chaque candidat devant obtenir au moins 188 nominations de la part du comité électoral composé de 1 500 membres.