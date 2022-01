Explicatif-Une liste de tâches importante attend le prochain responsable de la réglementation de la Fed Raskin

DÉ-RÉGLEMENTATION REDUX ?

Au cours des quatre dernières années, Quarles a mené une révision des réglementations introduites à la suite de la crise financière mondiale de 2007-2009, estimant qu'elles étaient trop brutales et onéreuses. Les démocrates ont accusé Quarles d'avoir fait économiser des milliards de dollars à Wall Bourse tout en augmentant les risques systémiques.

Parmi les changements les plus contestés figurent la révision de la "règle Volcker", qui limite les investissements spéculatifs des banques, la suppression de l'obligation pour les grandes banques de détenir des fonds propres en contrepartie de certaines opérations de swap, et la suppression du pouvoir de la Réserve fédérale de recaler les banques lors de leurs "tests de résistance" annuels sur la base de considérations subjectives.

Le nouveau responsable de la supervision devra décider s'il souhaite revenir sur ces changements, un exercice potentiellement long et délicat.

RISQUES LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le changement climatique, une priorité politique de premier ordre pour les démocrates, devrait rapidement monter dans l'agenda de la Fed sous la nouvelle direction.

Jusqu'à présent, la Fed a demandé aux créanciers d'expliquer comment ils atténuent les risques liés au changement climatique dans leurs bilans, le secteur s'attendant à passer à une analyse formelle des scénarios de changement climatique en 2023, selon Reuters.

Ces projets devraient s'accélérer. La grande question sera de savoir si le successeur de M. Quarles fera pression pour imposer des restrictions ou des exigences plus strictes en matière de fonds propres aux banques fortement exposées aux industries polluantes ou à d'autres risques liés au climat.

La Fed pourrait également approuver des directives sur les prêts liés au risque climatique pour les grands créanciers, sur lesquelles le contrôleur intérimaire Hsu a déclaré que les régulateurs bancaires travaillaient.

CADRE FINTECH

Le successeur de M. Quarles devra également s'atteler à l'élaboration d'un plan réglementaire pour les entreprises "fintech", qui érodent rapidement le secteur financier traditionnel.

La Fed étudie la manière dont les banques se croisent avec les fintechs, en particulier avec les petits créanciers qui peuvent externaliser davantage de services et d'infrastructures. Les fintechs font également pression sur la Fed pour avoir accès à son système de paiement.

Alors que d'autres régulateurs bancaires s'efforcent depuis des années d'intégrer les fintechs dans leur cadre réglementaire, la Fed a résisté, craignant que cela ne crée des risques systémiques. Mais comme le secteur continue de prendre de l'ampleur, la Fed devrait agir.

"On entend beaucoup parler de la promesse des fintechs, mais il faudrait aussi examiner de très près les risques", a déclaré Tim Clark, un ancien fonctionnaire de la Fed qui travaille aujourd'hui avec le groupe de défense Better Markets.

Dans un domaine connexe, la Fed étudie actuellement les implications d'une monnaie numérique de banque centrale. Avec des études du Conseil de la Fed et de la Banque de la Réserve fédérale de Boston attendues prochainement, la banque centrale tente de peser les risques et les avantages d'un tel produit, qui pourrait étendre sa portée et contribuer à accélérer les transferts d'argent.

TESTS DE RÉSISTANCE

Les contrôles de santé annuels des banques, appelés "stress tests", seront probablement en tête de liste des changements apportés par Quarles et que les démocrates voudront revoir.

Quarles a essayé de rendre les tests plus transparents et prévisibles pour les banques, notamment en supprimant l'objection "qualitative" qui permettait à la Fed de recaler les créanciers sur des bases subjectives. Les démocrates affirment que sous Quarles, les tests sont devenus trop faciles.

Jaret Seiberg, un analyste du Cowen Washington Research Group, a écrit en septembre que les changements dans les tests de résistance interviendraient probablement en 2023, et pourraient inclure l'obligation pour les banques de mettre en réserve huit trimestres de dividendes attendus, au lieu des quatre actuels, et la possibilité de relancer l'objection qualitative.

LE RATIO DE LEVIER SUPPLÉMENTAIRE

Une autre question sur la table est le ratio de levier supplémentaire, une règle créée après la crise de la décennie précédente, qui exige que les banques détiennent des capitaux contre des actifs indépendamment de leur risque.

La Fed a dû assouplir temporairement cette règle au milieu de la pandémie, car une surabondance de dépôts bancaires et d'obligations du Trésor a fait grimper les exigences de fonds propres sur ce qui est considéré comme des actifs sûrs.

Malgré le lobbying intense des banques, la Fed a laissé cet assouplissement expirer en mars, mais a promis de revoir la règle générale. La Fed n'a pas encore publié de proposition, laissant la tâche au successeur de Quarles.

LOI SUR LE RÉINVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE

La banque centrale jouera également un rôle clé dans la révision, attendue depuis longtemps, des règles de la loi sur le réinvestissement communautaire (Community Reinvestment Act), qui encourage les prêts dans les communautés à faibles revenus. La Fed, qui partage la responsabilité de la rédaction de ces règles avec les autres régulateurs bancaires, espère que les règles pourront être mises à jour pour refléter la croissance des services bancaires en ligne, tout en veillant à ce que les créanciers apportent des contributions significatives aux zones les plus pauvres qu'ils desservent.

Les efforts visant à mettre à jour les règles sous l'administration Trump ont échoué après que les régulateurs n'aient pas pu se mettre d'accord sur la voie à suivre.