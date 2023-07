Lors d'une réunion clé du parti communiste cette semaine, les dirigeants chinois se sont engagés à soutenir l'économie dans le cadre d'une reprise post-pandémique "tortueuse", mais n'ont donné que très peu de détails sur les mesures spécifiques, ce qui a suscité des sentiments mitigés parmi les investisseurs et les économistes.

DES MESURES DE RELANCE SUPPLÉMENTAIRES GARANTISSENT PRATIQUEMENT QUE LA CHINE ATTEINDRA SON OBJECTIF DE CROISSANCE POUR 2023. POURQUOI DE NOMBREUX ÉCONOMISTES SONT-ILS ENCORE DÉÇUS ?

L'objectif d'une croissance d'environ 5 % cette année a toujours été considéré comme facile à atteindre en raison des effets de base favorables de l'une des pires années qu'ait connues la Chine depuis un demi-siècle. En outre, ce niveau semble moins impressionnant étant donné que la Chine investit environ 40 % de son PIB par an, soit le double de ce qu'investissent les États-Unis.

Après un début d'année en fanfare depuis la levée des restrictions COVID-19, la deuxième économie mondiale a à peine progressé entre avril et juin, ce qui fait craindre qu'elle n'entre dans une nouvelle ère de croissance beaucoup plus lente, voire de "décennies perdues" de stagnation à l'instar du Japon.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES INQUIÉTUDES CONCERNANT L'ÉCONOMIE CHINOISE ?

La principale inquiétude est que le ralentissement est plus structurel que cyclique et qu'il nécessite une volonté politique importante pour changer de cap sur des politiques qui ont connu un succès spectaculaire pendant des décennies, mais qui génèrent maintenant plus de dette que de croissance.

Représentant environ un quart de l'activité économique, le secteur immobilier surendetté ne peut plus jouer le rôle de moteur de la croissance, mais laisser la bulle se dégonfler rapidement pourrait déstabiliser le secteur financier et l'économie réelle.

Un autre déséquilibre structurel de longue date est la consommation des ménages chinois, qui reste l'un des plus faibles contributeurs au PIB dans le monde. Pour y remédier, les économistes estiment qu'il est nécessaire d'effectuer des transferts vers le secteur des ménages.

Parmi les options possibles figurent les bons de consommation financés par le gouvernement, des réductions d'impôts significatives, l'encouragement d'une croissance plus rapide des salaires, la mise en place d'un filet de sécurité sociale avec des pensions plus élevées, des allocations de chômage et des services publics de meilleure qualité et plus largement disponibles.

Aucune mesure de ce type n'a été mentionnée dans le rapport du Politburo.

Elles exigeraient des gouvernements locaux endettés qu'ils renoncent à des recettes et augmentent leurs dépenses, ce qui obligerait le gouvernement national de Pékin, qui a passé des décennies à centraliser le pouvoir, à transférer des ressources aux villes et aux provinces et à prendre en charge une partie de leurs dettes.

Pour encourager l'augmentation des salaires, il faut libérer le secteur privé des contrôles stricts du parti communiste et renforcer le pouvoir de négociation des travailleurs. La compétitivité à l'exportation d'un secteur manufacturier tentaculaire s'en trouverait également érodée.

Un autre casse-tête pour le parti communiste est le chômage des jeunes, qui dépasse les 20 %. La promesse de prospérité a encouragé les jeunes générations à étudier pour obtenir des emplois dans l'économie de pointe, plutôt que des emplois de bas de gamme dans les secteurs de l'industrie et des services.

Il incombe au secteur privé de fournir ces emplois, mais de nombreuses entreprises manquent de confiance après des années de répression dans les secteurs de la technologie, de la finance et autres.

Selon les analystes, l'égalisation des conditions de concurrence entre le secteur privé et le secteur public passe en fin de compte par l'instauration d'un État de droit. Les tribunaux chinois dépendent du parti communiste.

QU'EST-CE QUE LES ÉCONOMISTES AURAIENT AIMÉ VOIR DANS LA LECTURE DU POLITBURO ?

Les économistes ne s'attendaient pas à une discussion sur des changements radicaux, mais attendaient des signes que les dirigeants chinois reconnaissent l'énormité de la tâche à accomplir et des indices sur leur réflexion à long terme, ainsi que des détails plus concrets sur ce qui est prévu à court terme.

S'ils ont jugé encourageantes les remarques du Politburo sur l'importance du secteur privé, les économistes ont été déçus par le fait que les propositions générales sur la manière de stimuler la consommation ne semblaient rien d'autre que de nouveaux plans de subvention des secteurs de l'automobile et des appareils électroniques.

Les économistes ont également accueilli favorablement l'ensemble des mesures visant à traiter la dette des gouvernements locaux qui ont été annoncées par le Politburo, mais l'urgence de la situation a laissé les analystes dans l'expectative quant à des détails beaucoup plus concrets.

En outre, les investisseurs qui s'attendaient à des dépenses massives en réponse à la croissance décevante de cette année auront été déçus.

QUE SE PASSERA-T-IL ENSUITE ?

Les différentes agences gouvernementales doivent concrétiser les orientations politiques du politburo et annoncer des mesures spécifiques dans les semaines et les mois à venir.

C'est ce que les marchés attendront pour déterminer dans quelle mesure la Chine gère les risques auxquels elle est confrontée. En particulier, les investisseurs sont impatients de voir le train de mesures concernant le secteur immobilier et la dette des collectivités locales.

Les réformes structurelles plus profondes devront attendre la conférence clé du parti en décembre.