La Cour suprême des États-Unis a invalidé jeudi les politiques d'admission à l'université fondées sur la race, mettant ainsi fin à des décennies de jurisprudence qui avaient permis aux établissements scolaires du pays d'utiliser de tels programmes pour accroître la diversité de leurs étudiants.

Voici une explication des politiques communément appelées "affirmative action", de leur histoire et des conséquences possibles de la décision de la Cour.

QU'EST-CE QUE LA DISCRIMINATION POSITIVE ?

Dans le contexte de l'enseignement supérieur, la discrimination positive désigne généralement les politiques d'admission visant à accroître le nombre d'étudiants noirs, hispaniques et d'autres minorités sur le campus.

Les établissements d'enseignement supérieur qui prennent la race en considération affirment le faire dans le cadre d'une approche holistique qui examine tous les aspects d'un dossier de candidature, y compris les notes, les résultats aux examens et les activités extrascolaires.

L'objectif des politiques d'admission tenant compte de la race est d'accroître la diversité des étudiants afin d'améliorer l'expérience éducative de tous les étudiants. Les écoles ont également recours à des programmes de recrutement et à des bourses d'études destinés à favoriser la diversité, mais le litige devant la Cour suprême portait essentiellement sur les admissions.

QUELLES SONT LES ÉCOLES QUI TIENNENT COMPTE DE LA RACE ?

Bien que de nombreuses écoles ne divulguent pas les détails de leurs processus d'admission, la prise en compte de la race est plus fréquente dans les écoles sélectives qui refusent la plupart de leurs candidats.

Dans une enquête réalisée en 2019 par la National Association for College Admission Counseling, environ un quart des écoles ont déclaré que la race avait une influence "considérable" ou "modérée" sur les admissions, tandis que plus de la moitié d'entre elles ont indiqué que la race ne jouait aucun rôle.

Neuf États ont interdit l'utilisation de la race dans les politiques d'admission des collèges et universités publics : Arizona, Californie, Floride, Idaho, Michigan, Nebraska, New Hampshire, Oklahoma et Washington.

SUR QUOI PORTE LE LITIGE ACTUEL ?

La Cour suprême a statué sur deux affaires portées par Students for Fair Admissions, un groupe dirigé par Edward Blum, un stratège juridique conservateur qui a passé des années à lutter contre la discrimination positive.

L'une des affaires soutenait que la politique d'admission de Harvard était illégalement discriminatoire à l'égard des candidats américains d'origine asiatique. L'autre affirmait que l'université de Caroline du Nord pratiquait une discrimination illégale à l'encontre des candidats blancs et asiatiques.

Les écoles ont rejeté ces demandes, affirmant que la race n'est déterminante que dans un petit nombre de cas et que l'interdiction de cette pratique entraînerait une baisse significative du nombre d'étudiants issus de minorités sur le campus.

COMMENT LA COUR SUPRÊME A-T-ELLE STATUÉ DANS LE PASSÉ ?

Avant jeudi, la Cour avait largement confirmé les admissions fondées sur la race pendant des décennies, mais pas sans limites.

La Cour suprême, divisée, s'est penchée sur la question dans l'affaire historique de 1978, Regents of the University of California v. Bakke, après que les écoles eurent commencé à recourir à la discrimination positive en réponse à l'ère des droits civiques pour corriger les effets de la ségrégation raciale.

Le juge Lewis Powell, dont le vote a fait pencher la balance, a décidé que les écoles ne pouvaient pas recourir à la discrimination positive pour rectifier la discrimination raciale passée et a annulé la pratique de l'université consistant à réserver un certain nombre de places aux minorités.

Néanmoins, M. Powell a estimé que l'accroissement de la diversité sur les campus constituait un "intérêt impérieux", car les étudiants de toutes les races - et pas seulement les minorités - recevraient une meilleure éducation s'ils étaient exposés à des points de vue différents. M. Powell a estimé que les écoles pouvaient tenir compte de la race dans les admissions, à condition qu'il ne s'agisse que d'un facteur parmi d'autres.

En 2003, la Cour a considéré que l'utilisation par l'université du Michigan d'un système attribuant des "points" aux candidats issus de minorités allait trop loin, mais elle a confirmé la conclusion centrale de l'arrêt Bakke selon laquelle les écoles pouvaient utiliser la race comme un facteur d'admission parmi d'autres.

En 2016, la Cour a de nouveau confirmé les admissions fondées sur la race dans le cadre d'une contestation des politiques de l'université du Texas, soutenue par M. Blum. Mais la Cour s'est nettement déplacée vers la droite depuis lors, avec six juges conservateurs et seulement trois libéraux.

QUE FERONT LES UNIVERSITÉS EN RÉPONSE À CETTE DÉCISION ?

La décision de jeudi obligera les établissements d'enseignement supérieur et les universités d'élite à revoir leurs politiques et à chercher de nouveaux moyens de garantir la diversité de leur population étudiante. De nombreux établissements ont déclaré que d'autres mesures ne seraient pas aussi efficaces, ce qui se traduirait par une diminution du nombre d'étudiants issus de minorités sur les campus.

Dans les mémoires déposés auprès de la Cour suprême, l'université de Californie et l'université du Michigan - les principaux systèmes d'enseignement supérieur public des États qui ont interdit les admissions fondées sur la race - ont déclaré avoir dépensé des centaines de millions de dollars dans des programmes alternatifs destinés à améliorer la diversité, mais que ces efforts n'ont pas atteint les objectifs fixés.