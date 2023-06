Les incendies de forêt causent de plus en plus de dégâts et de maladies dans le monde entier, mais la fumée qui dérive vers le sud depuis l'est du Canada cette semaine est une expérience nouvelle pour les dizaines de millions de personnes qui vivent dans le nord-est des États-Unis.

Nombreux sont ceux qui, dans ces États, s'interrogent sur ce qu'ils doivent savoir à propos d'un premier épisode de fumée d'incendie de forêt.

Les risques pour la santé sont-ils moindres lors d'un premier épisode de fumée de feu de forêt ?

Les habitants du Nord-Est aiment à penser qu'ils ne sont pas menacés par la fumée des feux de forêt qui descend du Canada, car les recherches sur les effets sur la santé proviennent en grande partie de régions où les gens sont exposés à la fumée des feux de forêt pendant des semaines, année après année.

"La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de niveau sûr" de particules inhalées provenant de la fumée des feux de forêt, a déclaré Doug Brugge, chercheur en santé publique à l'école de médecine de l'université du Connecticut. "Plus l'exposition est élevée, plus les risques sont importants, mais même à des niveaux inférieurs aux normes de sécurité nationales, ces particules peuvent rendre les gens malades.

Toute quantité de particules inhalées déclenche des réactions inflammatoires dans l'organisme. Les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques cardiaques, respiratoires ou autres sont les plus vulnérables. Les personnes souffrant d'un COVID de longue durée peuvent également être plus vulnérables, car nombre d'entre elles présentent des lésions pulmonaires persistantes.

Mais même chez les adultes en bonne santé, certains effets de l'exposition - tels que les maux de gorge, l'excès de mucosités, la toux, les maux de tête et le brouillard cérébral - peuvent apparaître immédiatement et persistent souvent longtemps après la disparition du panache de fumée, a déclaré Keith Bein du Centre de recherche sur la qualité de l'air de l'Université de Californie, à Davis.

Les gens sont-ils en sécurité à l'intérieur ?

Selon les experts, les particules provenant de la fumée des incendies de forêt pénètrent dans la plupart des bâtiments en fortes concentrations.

Le problème est plus important dans les structures anciennes, qui ont tendance à avoir des fenêtres et des évents moins bien étanches que dans les bâtiments plus récents.

Selon le Dr Jasvinder Singh, spécialiste en médecine pulmonaire au Medstar Franklin Square Medical Center de Baltimore, la concentration des polluants des incendies de forêt est en moyenne deux fois moins élevée à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Si un bâtiment n'est pas bien étanche, la concentration peut atteindre 70 % de celle de l'extérieur.

L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) recommande d'éviter les activités intérieures qui émettent davantage de particules fines dans l'air, comme fumer des cigarettes, faire frire ou griller des aliments, brûler des bougies ou de l'encens, et passer l'aspirateur sans filtre HEPA.

Bein, de l'Université de Californie à Davis, a comparé l'exposition à la fumée des feux de forêt à l'intérieur des habitations à l'exposition à la fumée secondaire du tabac.

"Les particules pénètrent dans votre maison. Elles se retrouvent partout - sur vos vêtements, sur vos murs, sur les surfaces, et elles continuent de dégazer" - d'être libérées dans l'air - "après que le panache de fumée a disparu", a-t-il déclaré.

Les experts recommandent l'utilisation à l'intérieur de purificateurs d'air capables de piéger les particules d'une taille inférieure à 2,5 microns, en particulier pour les personnes à risque. Pour ceux qui n'ont pas les moyens d'en acheter un, des chercheurs de l'UC Davis proposent des instructions simples pour en construire un.

Les personnes en bonne santé doivent-elles rester à l'intérieur ?

Même les personnes en bonne santé devraient éviter de sortir lorsque la qualité de l'air est dangereusement basse et, en particulier, elles devraient éviter de faire des efforts à l'extérieur. Plus vous restez longtemps à l'extérieur et plus vous respirez fort, plus vous inhalez de pollution, a déclaré M. Singh.

Y a-t-il des considérations particulières à prendre en compte dans le nord-est des États-Unis ?

Par rapport aux régions occidentales des États-Unis, les États du nord-est et du centre de l'Atlantique comptent davantage de bâtiments anciens, ce qui signifie que les gens peuvent être exposés à de plus grandes quantités de pollution par le biais de fenêtres et de portes pleines de courants d'air.

Le Nord-Est compte également davantage de zones urbaines à forte densité de population, ce qui a été associé à des taux plus élevés de maladies cardiaques, d'asthme et d'autres maladies respiratoires.