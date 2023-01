Explication - Ce que signifie réellement l'"union monétaire" du Brésil et de l'Argentine

QU'ONT-ILS DIT ?

Dans une lettre commune, le nouveau président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et le dirigeant argentin Alberto Fernandez ont déclaré vouloir "faire avancer les discussions sur une monnaie sud-américaine commune" qui serait utilisée pour les flux financiers et commerciaux.

Cette déclaration a suscité des discussions sur une monnaie zonale de type Union européenne pour l'Amérique du Sud, bien que les responsables aient depuis minimisé cette idée et que les analystes estiment qu'une union monétaire complète est une perspective lointaine.

Lula a depuis déclaré que les premières discussions se concentrent sur le développement d'une unité de valeur commune pour le commerce bilatéral afin de réduire la dépendance au dollar américain.

Le secrétaire exécutif du ministère brésilien des Finances, Gabriel Galipolo, a déclaré à Reuters que l'"unité de compte régionale" s'accompagnerait d'une expansion du crédit pour soutenir les exportations vers l'Argentine par le biais des banques qui opèrent dans le pays.

Il a déclaré que le gouvernement brésilien proposerait des garanties aux banques qui contribueraient au financement, tandis que l'Argentine, un grand exportateur de céréales, devrait fournir des garanties via des biens matériels tels que des céréales, du gaz ou du pétrole.

DONC PAS D'EURO SUD-AMÉRICAIN ?

Selon le plan, le réal brésilien et le peso argentin continueraient d'exister, le nouvel appel d'offres étant étroitement ciblé sur le commerce. C'est très différent de, disons, l'euro, qui est utilisé pour toutes sortes de transactions au sein du bloc européen.

L'appel d'offres serait utilisé dans les chambres de compensation pour exécuter les paiements commerciaux entre les deux pays, ce qui contribuerait en partie à réduire la dépendance à l'égard du dollar. C'est un élément clé pour l'Argentine, qui est aux prises avec de faibles réserves de devises étrangères après des années de crise de la dette.

"Cette monnaie ne circulerait ni au Brésil ni en Argentine. Elle est spécifiquement destinée à être un dénominateur commun des échanges commerciaux", a déclaré Fabio Terra, professeur d'économie à l'Université fédérale d'ABC.

QUELLE SERAIT SA VALEUR ?

La façon dont la nouvelle monnaie serait évaluée reste à débattre, mais le gouvernement brésilien envisage les stablecoins comme une référence possible, a déclaré Galipolo à Reuters.

Les stablecoins numériques, rattachés à un actif comme l'or, ou aux principales devises comme l'euro, la livre et le dollar américain, sont apparus alors que les émetteurs cherchent à étendre les utilisations des monnaies numériques, qui sont généralement non réglementées et volatiles.

"Il est évident que le réel aura le plus grand poids dans l'équation car c'est la monnaie la plus liquide que nous ayons sur le marché international", a déclaré Galipolo.

CELA A-T-IL DÉJÀ ÉTÉ TENTÉ ?

À la fin des années 1980, le Brésil et l'Argentine ont discuté de l'idée d'une monnaie commune pour le commerce appelée le "gaucho", qui est tombée à l'eau en raison de la difficulté à mettre en œuvre l'idée. En 2019, l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a vanté des plans pour une union monétaire, qui ne se sont pas non plus concrétisés.

Cependant, l'équipe économique du gouvernement brésilien pense maintenant qu'une offre combinée axée sur le commerce et un financement renforcé pourraient aider le pays sud-américain à récupérer le commerce avec l'Argentine qu'il a perdu au profit de la Chine ces dernières années.