Explication : Comment fonctionne le yuan numérique chinois ?

Dans le cadre du programme d'essai, la banque centrale a distribué des "enveloppes rouges" - une référence à la manière traditionnelle chinoise d'offrir de l'argent liquide - sous la forme de portefeuilles en ligne contenant 200 yuans numériques (29,75 dollars) chacun à 50 000 consommateurs sélectionnés au hasard.

Vous trouverez ci-dessous des détails sur la manière dont la Chine s'efforce de développer sa monnaie numérique

QUE S'EST-IL PASSÉ EN CHINE JUSQU'À PRÉSENT POUR LE DÉPLOIEMENT DU YUAN NUMÉRIQUE ?

Le yuan numérique chinois est probablement la plus avancée des nombreuses initiatives de la CBDC qui sont développées dans le monde entier

Les banques centrales, y compris la Banque populaire de Chine (PBOC), s'inquiètent de la montée en puissance des cryptocurrences comme le bitcoin ou des projets privés comme la Balance de Facebook, qui limitent le contrôle des flux de fonds par la banque centrale

La PBOC travaille sur son programme de yuan numérique depuis 2014, bien qu'elle ait publié peu de détails jusqu'à l'année dernière. Certains aspects cruciaux, comme le calendrier de lancement, ne sont pas encore dévoilés

Une série de programmes pilotes, notamment à Shenzhen en octobre 2020, ont montré que le yuan numérique peut fonctionner sur le terrain lors du paiement des marchandises

Des applications liées au style de vie, comme le "ride hailer" Didi Chuxing et l'entreprise de livraison de nourriture Meituan Dianping, ont également participé aux essais

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

Du point de vue de l'utilisateur, c'est un peu comme les méthodes de paiement numérique commerciales existantes en Chine, comme Alipay et We Chat Pay : les utilisateurs téléchargent des portefeuilles numériques dans lesquels ils peuvent stocker leurs fonds, et qui génèrent un code QR qui peut être scanné par les terminaux de paiement dans les magasins

Le système est cependant plus compliqué que cela. Le yuan numérique est conçu pour remplacer les espèces en circulation, telles que les pièces et les billets de banque, et non l'argent déposé à long terme sur des comptes bancaires.

Les banques commerciales auront un rôle à jouer dans la distribution de la monnaie numérique aux utilisateurs, et pour ce faire, elles devront déposer exactement le même montant de leurs réserves auprès de la PBOC que le yuan numérique qu'elles distribuent

Les distributeurs des banques commerciales et la banque centrale conserveront des bases de données permettant de suivre les flux de yuan numérique d'un utilisateur à l'autre, ce qu'ils ne peuvent pas faire aussi efficacement avec des pièces ou des billets de banque

Contrairement aux cryptocurrences comme le bitcoin, le yuan numérique n'utilisera pas la technologie des grands livres distribués en chaîne, qui permet de valider les transactions sans avoir recours aux banques.

QUEL EFFET CELA AURA-T-IL ?

L'utilisation généralisée du yuan numérique donnerait aux décideurs politiques chinois une plus grande visibilité sur la façon dont l'argent circule dans l'économie chinoise

Cela les aiderait à suivre tout flux illicite de fonds, comme le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, et leur permettrait également de faire des expériences en ciblant les interventions de politique monétaire sur des classes économiques, des régions ou d'autres groupes spécifiques.

Dans des circonstances économiques extrêmes, cela leur permettrait également d'avoir des taux d'intérêt négatifs pour les espèces

La Chine a depuis longtemps pour objectif d'internationaliser sa monnaie et, à terme, le yuan numérique pourrait contribuer à cette initiative, ce qui permettrait d'encourager plus facilement les utilisateurs d'autres pays à utiliser le yuan