Explication - Comment fonctionnent les nouvelles actions privilégiées d'AMC, le chouchou des mèmes actions.

Cette initiative inédite permet à AMC de vendre des actions d'une valeur potentielle de plusieurs milliards de dollars sans avoir à obtenir l'approbation de ses actionnaires, car elle cherche à tirer parti de la popularité des mèmes stocks - des actions négociées principalement en fonction du battage médiatique dans les médias sociaux plutôt que de leurs fondamentaux économiques.

Voici ce que vous devez savoir sur les nouvelles actions privilégiées d'AMC.

QUE SONT LES ACTIONS PRIVILÉGIÉES ?

Les actions privilégiées sont une nouvelle catégorie d'actions qui ont été données aux détenteurs d'actions ordinaires d'AMC ce mois-ci sous forme de dividende. Une action privilégiée a été émise pour chaque action ordinaire.

Les actions privilégiées ont le même droit de vote et le même droit à un dividende que les actions ordinaires. Elles peuvent être converties en actions ordinaires sur une base de un pour un, mais seulement si le conseil d'administration d'AMC le propose et que les actionnaires d'AMC votent en faveur de l'augmentation du nombre d'actions ordinaires autorisées pour permettre ce changement.

POURQUOI AMC A-T-ELLE ÉMIS LES ACTIONS PRIVILÉGIÉES ?

AMC a déclaré que les nouvelles actions constitueront une "monnaie" qui lui permettra de lever des fonds pour rembourser ses dettes et réaliser des acquisitions et des investissements.

Bien qu'elle n'ait tiré aucun produit de l'émission, AMC a déclaré qu'elle pourrait vendre des actions privilégiées à partir de maintenant, en utilisant le prix de négociation actuel des actions privilégiées cotées comme référence.

AMC a déclaré que son conseil d'administration peut autoriser l'émission d'un maximum de 5 milliards d'actions privilégiées, mais qu'il n'a jusqu'à présent approuvé qu'un milliard. Elle a émis 516,8 millions d'actions privilégiées ce mois-ci, ce qui lui laisse 483,2 millions qu'elle pourrait vendre à court terme.

La société basée à Leawood, Kansas, a refusé de commenter le moment où elle pourrait vendre des actions privilégiées pour lever des fonds. Si elle vendait les 483,2 millions d'actions au prix de clôture de lundi des actions privilégiées cotées, soit 6 dollars, elle obtiendrait 2,9 milliards de dollars.

AMC NE PEUT-ELLE PAS LEVER DES FONDS EN VENDANT PLUTÔT DES ACTIONS ORDINAIRES ?

AMC pourrait vendre des actions ordinaires, mais elle doit obtenir l'approbation des actionnaires pour le faire. Elle n'a pas eu besoin de demander l'approbation des actionnaires pour l'émission d'actions privilégiées car elle s'est appuyée sur une autorisation accordée à son conseil d'administration par son ancien propriétaire, le groupe chinois Dalian Wanda, lors de son introduction en bourse en 2013. Wanda n'est plus un actionnaire d'AMC.

En juillet 2021, AMC s'est rétracté en proposant aux actionnaires d'approuver l'émission de plus d'actions ordinaires après avoir levé 1,8 milliard de dollars en capitalisant sur la frénésie des actions mèmes. Le PDG Adam Aron a cité l'opposition des investisseurs à la vente de plus d'actions ordinaires, et AMC n'a pas demandé l'approbation des actionnaires pour une vente depuis.

POURQUOI LES ACTIONS ORDINAIRES D'AMC ONT-ELLES PLONGÉ LORSQUE LES ACTIONS PRIVILÉGIÉES ONT COMMENCÉ À ÊTRE NÉGOCIÉES ?

AMC avait prévenu que ses actions ordinaires chuteraient dès que ses actions privilégiées commenceraient à être négociées lundi, car le dividende en actions qui a livré les actions privilégiées aux investisseurs a agi comme une division d'actions.

Les actions ordinaires d'AMC ont terminé en baisse de 42 % à 10,46 $ lundi. Cette chute - équivalente à une baisse de 7,56 $ par action - était plus importante que les 6 $ auxquels les actions privilégiées ont fini de se négocier, reflétant les inquiétudes quant à l'avenir de la société dans le sillage de l'avertissement de son pair Cineworld Group Plc concernant une possible faillite.

AMC a tenté d'accroître la popularité des actions privilégiées auprès des investisseurs avant leur lancement. Elle les a cotées à New York sous le ticker "APE", une référence populaire sur les médias sociaux pour les amateurs de mèmes d'actions. Elle a également donné aux investisseurs un jeton non fongible (NFT) gratuit "I OWN APE".