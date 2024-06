Les habitants de Delhi, qui ont subi l'une des pires vagues de chaleur de l'histoire au début du mois, sont maintenant confrontés à de graves inondations en raison des précipitations record tombées en seulement 24 heures, dépassant la moyenne de la ville pour l'ensemble du mois de juin.

Les pluies torrentielles ont provoqué l'effondrement fatal du toit d'un aéroport, perturbé les vols, fermé une station de métro, bloqué les passages souterrains et provoqué des embouteillages massifs, transformant le soulagement de la chaleur de la ville en chaos.

QUE SE PASSE-T-IL ?

La capitale indienne de 20 millions d'habitants a reçu 228,1 mm de pluie en 24 heures à sa principale station météorologique de Safdarjung jusqu'à 8h30 (03h00 GMT) vendredi, soit un écart de 266% par rapport à la normale, selon le département météorologique indien (IMD).

Delhi n'a pas enregistré autant de pluie durant tout le mois de juin, du moins au cours des 15 dernières années, selon les données de l'IMD. Vendredi, en trois heures seulement, les zones situées autour de l'aéroport de Delhi ont reçu 148,5 mm de pluie, contre 101,7 mm pour tout le mois de juin de l'année dernière.

La mousson saisonnière, qui recouvre lentement le pays à partir de son extrémité sud à la fin du mois de mai, a apporté un répit aux conditions caniculaires qui ont persisté à Delhi jusqu'à la semaine dernière. Cet été, les températures ont frôlé les 50 degrés Celsius dans la ville, qui a enregistré au moins 40 jours consécutifs de températures égales ou supérieures à 40 degrés Celsius jusqu'au 22 juin, selon les données de l'IMD.

Un responsable de l'IMD a déclaré que la progression de la mousson avait été bloquée pendant une semaine, ce qui a entraîné une baisse des précipitations et des vagues de chaleur dans le nord de l'Inde, mais que des orages soudains la semaine dernière dans la région avaient remis les nuages de mousson sur la bonne voie. Selon lui, cela permettra à la mousson de couvrir l'ensemble du pays à temps, voire avec quelques jours d'avance sur le calendrier normal.

POURQUOI CES EXTRÊMES ?

Selon un article de la NASA, pour chaque degré d'augmentation de la température terrestre, la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère peut augmenter d'environ 7 %. Selon les experts, cela peut entraîner de fortes pluies en peu de temps.

"En raison du changement climatique, vous aurez davantage d'événements pluvieux extrêmes, ce qui signifie plus de pluie en un nombre réduit de jours et d'heures de pluie", a déclaré Sunita Narain, directrice générale de l'organisme de recherche Centre for Science and Environment, dans un récent message vidéo.

"Si vous examinez les données provenant de toute l'Inde, vous constaterez que de nombreuses stations météorologiques signalent déjà qu'elles battent le record de précipitations en 24 heures, ce qui signifie qu'une ville, une région, peut recevoir ses précipitations annuelles, autant que celles d'une année entière, en l'espace de quelques jours ou même d'une seule journée".

QUE FAUT-IL FAIRE ?

Selon Vishwas Chitale, du groupe de réflexion Council on Energy, Environment and Water, Delhi a connu des régimes de mousson erratiques au cours des 40 dernières années, avec des précipitations tantôt insuffisantes, tantôt excessives.

"Une telle distribution asymétrique des précipitations a de graves répercussions sur les infrastructures et la population, ce qui souligne à nouveau l'importance de protéger les infrastructures et l'économie contre les effets du changement climatique", a-t-il déclaré.

Selon les experts, l'Inde doit creuser davantage de lacs et d'étangs pour stocker l'eau des fortes pluies afin d'éviter des pénuries d'eau massives dans des villes comme Delhi et Bengaluru. Les municipalités doivent veiller à ce que les égouts et les canaux ne soient pas obstrués afin d'éviter de graves inondations et des perturbations majeures.

Le pays doit également accroître considérablement sa couverture végétale et sensibiliser le public aux effets de la chaleur, étaler les heures de travail et modifier les horaires scolaires.