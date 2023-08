L'accès à la pilule abortive mifépristone doit être restreint, a décidé mercredi une cour d'appel américaine, qui a ordonné l'interdiction des prescriptions par télémédecine et des envois du médicament par la poste.

Voici ce que la décision de la 5e cour d'appel du circuit américain, basée à la Nouvelle-Orléans, signifie pour les médecins et les patientes :

LES PATIENTES PEUVENT-ELLES ENCORE OBTENIR LA PILULE ABORTIVE ?

Oui. La disponibilité de la mifépristone reste inchangée pour l'instant, suite à une ordonnance d'urgence de la Cour suprême des États-Unis en avril, qui a préservé le statu quo pendant la durée de l'appel. La dernière décision n'entrera pas en vigueur tant que la Cour suprême ne l'aura pas réexaminée, ce qui pourrait se produire au cours de son prochain mandat, qui s'étend d'octobre à juin.

QU'EST-CE QUE L'AVORTEMENT MÉDICAMENTEUX ?

L'interruption de grossesse par médicaments est un traitement composé de deux médicaments, la mifépristone et le misoprostol, utilisé pour interrompre une grossesse au cours des dix premières semaines. Elle représente plus de la moitié des avortements pratiqués aux États-Unis.

Deux sociétés vendent la mifépristone pour l'avortement médicamenteux aux États-Unis : Danco Laboratories, qui vend la version de marque Mifeprex, et GenBioPro, qui vend une version générique.

QUE SE PASSE-T-IL SI L'ARRÊT EST CONFIRMÉ ?

Si l'arrêt est confirmé, les médecins pourront toujours prescrire la pilule abortive, mais avec des restrictions. Les patientes ne pourraient plus obtenir le médicament par le biais d'une visite de télésanté, et il ne pourrait plus être envoyé par la poste.

Au lieu de cela, les patientes devraient se rendre en personne chez un médecin pour se voir administrer la mifépristone, puis à nouveau pour se voir administrer le misoprostol, et enfin une troisième fois pour le suivi. En outre, le médicament ne serait approuvé que pour les sept premières semaines de grossesse, et non plus pour les dix premières semaines.

En fait, le statut du médicament reviendrait à ce qu'il était avant 2016, lorsque la FDA a commencé à assouplir les restrictions qui l'entourent.

QUE SE PASSERA-T-IL ENSUITE ?

Il est presque certain que cette décision fera l'objet d'un recours devant la Cour suprême des États-Unis, qui a annulé l'année dernière l'arrêt historique Roe v. Wade, qui avait légalisé l'avortement dans tout le pays.

QUEL EST L'OBJET DU LITIGE ?

Des associations médicales anti-avortement, menées par l'Alliance for Hippocratic Medicine, basée au Texas, ont poursuivi la Food and Drug Administration américaine l'année dernière devant le tribunal fédéral d'Amarillo, au Texas. Elles ont affirmé que l'agence avait approuvé la mifépristone pour l'avortement en 2000 en utilisant une procédure illégale et qu'elle n'avait pas suffisamment pris en compte la sécurité du médicament, demandant au juge de district américain Matthew Kacsmaryk de révoquer l'approbation.

La FDA, ainsi que les principales associations médicales américaines, contestent fermement ces allégations. Danco est intervenu dans l'affaire pour défendre son médicament, et GenBioPro a déposé un mémoire d'ami de la cour.