Explication - L'abécédaire de SWIFT alors que l'Occident cherche à exclure la Russie des paiements internationaux.

SWIFT est le principal réseau de paiements internationaux au monde. Voici plus d'informations sur ce qu'il fait et pourquoi il est important :

QU'EST-CE QUE SWIFT ?

SWIFT, ou "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication", est un système de messagerie sécurisé qui facilite les paiements transfrontaliers rapides et assure la fluidité du commerce international.

Les banques qui se connectent au système SWIFT et établissent des relations avec d'autres banques peuvent utiliser les messages SWIFT pour effectuer des paiements.

Ces messages sont sécurisés, de sorte que les instructions de paiement sont généralement honorées sans discussion. Cela permet aux banques de traiter rapidement de gros volumes de transactions.

Il est devenu le principal mécanisme de financement du commerce international. En 2020, environ 38 millions de "messages FIN" SWIFT ont été envoyés chaque jour sur la plateforme SWIFT, selon son rapport annuel 2020. Chaque année, des milliers de milliards de dollars sont transférés à l'aide du système.

À QUI APPARTIENT SWIFT ?

SWIFT, fondée dans les années 1970, est une coopérative regroupant des milliers d'institutions membres qui utilisent le service.

Basée en Belgique, SWIFT a réalisé un bénéfice de 36 millions d'euros en 2020, selon son rapport annuel 2020. Elle est gérée principalement comme un service à ses membres.

POURQUOI UNE INTERDICTION DE SWIFT EST-ELLE SI GRAVE ?

L'exclusion des banques russes de SWIFT restreint l'accès du pays aux marchés financiers du monde entier.

Les entreprises et les particuliers russes auront plus de mal à payer leurs importations et à recevoir des fonds pour leurs exportations, à emprunter ou à investir à l'étranger.

Les banques russes pourraient utiliser d'autres canaux pour les paiements, tels que les téléphones, les applications de messagerie ou le courrier électronique. Cela permettrait aux banques russes d'effectuer des paiements par l'intermédiaire de banques situées dans des pays qui n'ont pas imposé de sanctions, mais comme les autres moyens sont susceptibles d'être moins efficaces et moins sûrs, les volumes de transactions pourraient diminuer et les coûts augmenter.

COMMENT L'INTERDICTION RAPIDE DE LA RUSSIE AFFECTERAIT-ELLE LES AUTRES PAYS ?

Les exportateurs trouveraient plus risqué et plus cher de vendre des marchandises à la Russie.

La Russie est un gros acheteur de produits manufacturés. Les Pays-Bas et l'Allemagne sont ses deuxième et troisième plus grands partenaires commerciaux, selon les données de la Banque mondiale, bien que la Russie ne figure pas parmi les dix premiers marchés d'exportation de ces deux pays.

Les acheteurs étrangers de produits russes auraient également plus de difficultés, ce qui pourrait les inciter à chercher d'autres fournisseurs.

Mais en ce qui concerne le pétrole et le gaz russes, les acheteurs étrangers pourraient avoir plus de mal à trouver des fournisseurs de remplacement.

La Russie est le principal fournisseur de l'UE en pétrole brut, gaz naturel et combustibles fossiles solides, selon la Commission européenne https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html.

SWIFT EST-IL LIÉ PAR LES SANCTIONS ÉCONOMIQUES ?

SWIFT est lié par les règles de la Belgique et de l'Union européenne, ce qui inclut les sanctions économiques.

Le site Web de SWIFT indique : "Alors que les sanctions sont imposées indépendamment dans différentes juridictions à travers le monde, SWIFT ne peut pas choisir arbitrairement le régime de sanctions d'une juridiction à suivre."

En mars 2012, l'Union européenne a interdit à SWIFT de servir les entreprises et les personnes iraniennes qui avaient été sanctionnées en relation avec le programme nucléaire de Téhéran. La liste comprenait la banque centrale et d'autres grandes banques.