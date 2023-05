Les responsables de la Réserve fédérale américaine sont peut-être toujours en guerre contre l'inflation, mais ils ont néanmoins ouvert la porte, lors de leur réunion de mai, à la possibilité que les taux d'intérêt n'aient pas à augmenter davantage par rapport à la fourchette actuelle de 5 % à 5,25 %.

Elle aura maintenant jusqu'au 14 juin pour décider si elle franchira cette porte, les données clés sur l'emploi, l'inflation, les conditions de crédit et la santé du système bancaire au cours des six prochaines semaines éclairant la décision, les commentaires publics des responsables de la Fed façonnant le débat, et les analystes étant déjà à l'affût d'indices.

Une première étape importante aura lieu vendredi avec la publication des données sur l'emploi couvrant la croissance de l'emploi, les salaires et le taux de chômage pour le mois d'avril, et les commentaires sur l'économie et la politique monétaire de James Bullard, président de la Fed de Saint-Louis, et de Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, à l'Economic Club of Minnesota.

Vincent Reinhart, économiste en chef chez Dreyfus et Mellon et ancien membre du personnel de la Fed, a déclaré qu'il pensait qu'il faudrait un "trio de données" pour que la Fed procède à une nouvelle hausse : une forte demande globale, comme le montrent les rapports sur les ventes au détail, une utilisation continue des ressources, comme le montrent les rapports sur l'emploi, et des preuves d'une inflation "têtue" qui ne diminue pas comme prévu.

"S'ils obtiennent ces éléments, ils pourraient augmenter encore d'un quart de point lors de la réunion de juin, a-t-il déclaré.

La voie vers la pause sera tracée par des données mensuelles marquantes sur les thèmes clés de l'emploi et des prix, mais aussi par des séries hebdomadaires qui suivent les inquiétudes naissantes concernant l'industrie financière.

Voici un guide de ce qui vous attend :

EMPLOI : Prochaine publication le 5 mai

Le calendrier des données permettra à la Fed de recevoir deux rapports mensuels sur l'emploi, couvrant les mois d'avril et de mai, avant sa réunion politique des 13 et 14 juin. Du point de vue de la Fed, les gains en matière d'emploi ont été excessivement élevés, et les responsables s'attendent à ce que le rythme des créations d'emplois mensuelles ralentisse, voire devienne négatif, et à ce que la "faiblesse" du marché du travail soit considérée comme l'un des éléments nécessaires pour réduire l'inflation.

(Graphique : La croissance de l'emploi reste forte - https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/JOBS/byvrjgewnve/chart.png)

(Graphique : Croissance des salaires horaires moyens - https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/JOBS/myvmnzoaapr/chart.png)

INFLATION : Prochaine publication le 10 mai

La Fed bénéficie également d'un mois supplémentaire d'informations sur les prix cette fois-ci avec les données de l'indice des prix à la consommation pour avril et mai en main pour la prochaine réunion du Comité fédéral de l'open market, bien que le rapport de mai n'arrivera que le jour du début de la réunion. Pour l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, la mesure utilisée pour fixer l'objectif d'inflation de 2 % de la Fed, seul le rapport d'avril sera disponible. Mais les deux se suivent dans une certaine mesure, et la Fed cherchera dans tous les rapports la confirmation que le rythme de la hausse des prix continue à ralentir, même si les progrès sont tièdes. Tous les principaux indices de prix augmentent actuellement à un rythme plus de deux fois supérieur à l'objectif de la Fed.

(Graphique : Taux et inflation - https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/INFLATION/gkvlgnaywpb/chart.png)

VENTES AU DÉTAIL : Prochaine publication le 16 mai

À ce stade, les responsables de la Fed donnent une explication économique classique de l'inflation, en l'imputant à une inadéquation entre l'offre et la demande. Quel que soit le côté de l'équation qui est le plus à blâmer, la politique monétaire, au moins à court terme, a pour effet de freiner les dépenses. Les autorités surveilleront de près les ventes au détail pour voir si les ménages se retirent, ce qui devrait obliger les entreprises à devenir plus compétitives sur le plan des prix.

(Graphique : Ventes au détail mensuelles - https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/RATES/klvygjxjlvg/chart.png)

OFFRES D'EMPLOI : Prochaine publication le 31 mai

L'enquête sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre, ou JOLTS, est devenue une série importante pour la Fed pendant la pandémie en raison de ses indications sur la dynamique du marché du travail, y compris le taux de démission des travailleurs - un signe de l'effet de levier des employés et des marchés tendus - et le nombre d'emplois ouverts - un signe de la demande des entreprises pour les employés. Le président de la Fed, Jerome Powell, a accordé une attention particulière au nombre record de deux emplois vacants pour chaque demandeur d'emploi l'année dernière, une particularité de l'ère pandémique qui s'est atténuée.

(Graphique : Chômeurs contre offres d'emploi Plus d'emplois que de demandeurs d'emploi aux États-Unis - https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/JOBS/egvbkmeoepq/chart.png)

DONNÉES BANCAIRES : Communiqués hebdomadaires jeudi et vendredi

Dans une certaine mesure, la Fed souhaite que le crédit devienne plus cher et moins disponible. C'est ainsi que les augmentations de son taux d'intérêt directeur influencent l'activité économique. Mais elle ne veut pas que les conditions financières se durcissent plus que nécessaire, et les récentes faillites bancaires ont menacé à la fois un stress plus important dans le secteur et un resserrement du crédit plus important que prévu. Les données hebdomadaires sur les prêts bancaires aux clients et les prêts de la Fed aux banques seront surveillées pour détecter tout signe d'instabilité ou de restriction excessive des prêts.

(Graphique : Crédit bancaire global - https://www.reuters.com/graphics/USA-ECONOMY/BANKS/jnvwyjlokvw/chart.png)

(Graphique : Prêts de la Fed aux banques - https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/RATES/myvmoqdwevr/chart.png)

FEDSPEAK : en cours

Les règles de communication interne de la Fed prévoient une période de silence autour de chaque réunion de politique monétaire. Le rideau de silence autour de la réunion de mai se lève le vendredi 5 mai et les responsables de la Fed peuvent s'exprimer publiquement jusqu'au vendredi 2 juin.