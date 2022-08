Explication - Pourquoi la Russie détermine les prix du gaz européen et britannique

La Russie avait déjà réduit les flux de gaz par Nord Stream à 20 % de sa capacité. Moscou affirme que les sanctions occidentales liées à l'invasion de l'Ukraine entravent les réparations des équipements, tandis que l'Europe affirme qu'il s'agit d'un prétexte pour réduire les flux et utiliser le gaz comme une arme politique, un argument que la Russie rejette.

Vous trouverez ci-dessous certains des facteurs expliquant l'impact des approvisionnements russes sur les marchés européens du gaz, y compris ceux qui ne dépendent pas directement du gaz russe.

QUELLE QUANTITÉ DE GAZ LA RUSSIE FOURNIT-ELLE ?

Historiquement, l'Europe dépend de la Russie pour environ 40 % de son gaz naturel, dont la plupart est acheminé par des gazoducs, notamment Yamal, qui traverse la Biélorussie et la Pologne jusqu'en Allemagne, Nord Stream 1, qui va directement en Allemagne, et des gazoducs traversant l'Ukraine.

Un réseau de gazoducs d'interconnexion relie les marchés gaziers internes de l'Europe.

Tous les pays ne reçoivent pas directement du gaz de la Russie, mais si des pays comme l'Allemagne, premier acheteur de gaz russe en Europe, en reçoivent moins, ils doivent combler le vide ailleurs, par exemple en Norvège, ce qui a un effet d'entraînement sur le gaz disponible pour les autres pays.

Par conséquent, les changements dans les approvisionnements russes peuvent entraîner une volatilité des prix du gaz aussi importante en Grande-Bretagne que dans le reste de l'Europe, même si la Grande-Bretagne obtient généralement moins de 4 % de son gaz de la Russie. Une baisse de l'approvisionnement russe signifie qu'une quantité moindre pourrait être disponible auprès de son plus grand fournisseur, la Norvège.

QUE SE PASSE-T-IL MAINTENANT ?

Les flux de gaz russe vers l'Europe ont déjà chuté au cours des sept premiers mois de 2022, les flux passant par les trois principales routes de gazoducs ayant baissé d'environ 40 % par rapport à la même période en 2021.

(GRAPHIQUE : Flux mensuels de gaz russe vers l'Europe par les trois principales routes,

Les flux à travers Yamal, qui historiquement transportait le gaz de la Russie vers l'Europe, se sont écoulés vers l'est, vers la Pologne depuis l'Allemagne depuis le début de l'année.

Les flux par Nord Stream et via l'Ukraine, qui étaient déjà en baisse par rapport à l'année dernière, ont commencé à chuter en mars après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une action que Moscou a qualifiée d'"opération militaire spéciale".

Cette année, Moscou a coupé les flux de gaz vers la Bulgarie, la Finlande, la Pologne, le fournisseur danois Orsted, la société néerlandaise Gasterra et Shell pour ses contrats allemands, après qu'ils aient tous rejeté une demande du Kremlin de passer à des paiements en roubles.

Plusieurs entreprises, telles que les Allemands Uniper et RWE et l'Italien Eni, ont effectué des paiements dans le cadre du nouveau régime russe et ont continué à recevoir du gaz. [nL8N2XN4VZ}

Mais de nombreuses entreprises, dont Uniper et RWE https://www.reuters.com/business/energy/gazprom-informed-engie-reduction-gas-deliveries-2022-08-30/, ont depuis vu leur approvisionnement réduit. Mardi, la France est devenue la dernière entreprise à s'entendre dire par Gazprom qu'elle recevrait moins de gaz.

La France a accusé mardi Moscou d'utiliser l'approvisionnement énergétique comme "une arme de guerre". La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a déclaré à la radio France Inter que le pays doit se préparer au pire scénario d'un arrêt complet des livraisons de gaz en provenance de Russie.

Les coupures des flux de gaz par Nord Stream ont fait grimper les prix du gaz européen et britannique, les prix atteignant des sommets la semaine dernière avant l'entretien du 31 août au 2 septembre.

(Graphique : Prix du gaz à l'avant-mois en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas,

QU'EN EST-IL DES ALTERNATIVES ?

L'Union européenne a pour objectif de ne plus dépendre des combustibles fossiles russes d'ici 2027 et a commencé à chercher des alternatives, notamment en augmentant les importations mondiales de gaz naturel liquéfié (GNL).

Les importations européennes de GNL ont augmenté d'environ 56 % au cours du premier semestre 2022 par rapport à la même période en 2021, selon les données de Refinitiv, reflétant une plus grande capacité aux États-Unis et des prix élevés en Europe attirant davantage de cargaisons.

Mais l'Europe a une capacité limitée pour recevoir du GNL et les inquiétudes concernant l'approvisionnement se sont accentuées après l'arrêt de la production dans une importante usine d'exportation américaine appartenant à Freeport LNG, suite à une explosion.

La semaine dernière, Freeport a déclaré qu'il avait reporté d'octobre à fin novembre le démarrage prévu de l'usine, qui peut exporter jusqu'à 15 millions de tonnes par an (MTPA) et qui est hors service depuis juin après un incendie. Le fonctionnement complet est attendu en mars.