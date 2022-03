Explication - Qu'est-ce que le SPR, la réserve de pétrole d'urgence que Biden exploite ?

Le mouvement est entrepris parce que les prix du pétrole ont grimpé en flèche depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou le 24 février et les sanctions subséquentes imposées à la Russie par les États-Unis et ses alliés.

La dernière quantité de pétrole libérée par les États-Unis rendrait 180 millions de barils de pétrole disponibles, soit l'équivalent d'environ deux jours de la demande mondiale, et marquerait la troisième fois que les États-Unis puisent dans le SPR au cours des six derniers mois.

Il est également possible que l'Agence internationale de l'énergie, le chien de garde mondial de l'énergie dont les États-Unis sont membres, libère également des barils lorsque les pays de l'AIE se réuniront vendredi.

Les 31 membres de l'AIE, qui représentent les nations industrialisées mais pas la Russie, ont présidé à la quatrième libération coordonnée de pétrole de leur histoire le 1er mars, soit plus de 60 millions de barils de brut - la plus importante à ce jour.

Dans le cadre de la libération de mars de l'AIE, les États-Unis se sont engagés à libérer 30 millions de barils de pétrole du SPR.

Avant cela, Washington s'était engagé en novembre à libérer 50 millions de barils de pétrole SPR, bien qu'un geste attendu en tandem de la part de la Chine ne se soit pas matérialisé, car les prix ont bondi avec la reprise de la demande pour la pandémie de COVID-19.

POURQUOI LE SPR A-T-IL ÉTÉ CRÉÉ ?

Les États-Unis ont créé le SPR en 1975 après que l'embargo sur le pétrole arabe ait fait grimper les prix de l'essence et endommagé l'économie américaine. Les présidents ont puisé dans le stock pour calmer les marchés pétroliers pendant la guerre ou lorsque des ouragans ont frappé les infrastructures pétrolières le long du Golfe du Mexique.

QUELLE QUANTITÉ DE PÉTROLE LA RÉSERVE CONTIENT-ELLE ?

La réserve contient actuellement environ 586 millions de barils dans des dizaines de cavernes situées dans quatre sites fortement surveillés sur les côtes de la Louisiane et du Texas. Le pays maintient également de petites réserves de mazout de chauffage et d'essence dans le nord-est des États-Unis.

COMMENT LES SOURCES ACHEMINENT-ELLES LE PÉTROLE VERS LE MARCHÉ ?

En raison de son emplacement près des grands centres de raffinage ou de pétrochimie américains, le SPR peut expédier jusqu'à 4,4 millions de barils par jour. Il ne faut que 13 jours à partir d'une décision présidentielle pour que le premier pétrole entre sur le marché américain, selon le ministère de l'Énergie.

Dans le cadre d'une vente, le département de l'énergie organise généralement une vente aux enchères en ligne au cours de laquelle les sociétés énergétiques font des offres pour le pétrole. Dans le cadre d'un échange, les compagnies pétrolières prennent le brut mais sont tenues de le restituer, sans intérêt.

Avant les six derniers mois, les présidents américains ont autorisé des ventes d'urgence du SPR à trois reprises, la dernière fois en 2011 pendant une guerre en Libye, membre de l'OPEP. Des ventes ont également eu lieu pendant la guerre du Golfe en 1991 et après l'ouragan Katrina en 2005.

Les échanges de pétrole ont eu lieu plus fréquemment, le dernier échange ayant eu lieu en septembre après l'ouragan Ida.

QUELS AUTRES PAYS DISPOSENT DE RÉSERVES STRATÉGIQUES ?

Les États-Unis sont responsables d'environ la moitié des réserves stratégiques de pétrole dans le monde.

Les États-Unis et les autres pays membres de l'AIE, dont la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Japon et l'Australie, sont tenus de détenir des réserves d'urgence équivalentes à 90 jours d'importations nettes de pétrole. Le Japon possède l'une des plus grandes réserves après la Chine et les États-Unis.

La Chine, membre associé de l'AIE et deuxième consommateur de pétrole au monde, a créé son SPR il y a 15 ans et a tenu sa première vente aux enchères de réserves de pétrole en septembre. Un autre membre associé de l'AIE, l'Inde, troisième plus grand importateur et consommateur de pétrole, maintient également une réserve.

Les réserves d'État de l'Organisation de coopération et de développement économiques, dont la plupart des membres appartiennent à l'AIE, s'élevaient à près de 1,2 milliard de barils de brut en janvier, selon l'AIE.