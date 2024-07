Ursula von der Leyen a été élue jeudi par le Parlement européen pour un second mandat de cinq ans à la tête de la Commission européenne, le puissant organe exécutif de l'UE.

Les législateurs européens ont voté en faveur de Mme von der Leyen par 401 voix pour, 284 contre et 15 abstentions. Il lui fallait 361 voix pour être élue.

Voici ce qu'il faut savoir.

LE PLAN DE MME VON DER LEYEN

Mme Von der Leyen a dévoilé son plan pour un second mandat jeudi matin, avant le vote.

Parmi ses principaux engagements figurent le lancement de projets de défense de l'UE, à commencer par un bouclier aérien européen, l'engagement de ne pas affaiblir les politiques européennes en matière de changement climatique et l'octroi d'une aide accrue aux industries européennes qui luttent contre la concurrence des États-Unis et de la Chine tout en investissant dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La prochaine Commission européenne proposera un nouveau fonds de compétitivité dans le prochain budget de l'UE afin d'investir dans des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, a-t-elle déclaré.

Elle a également présenté des changements en matière de politique migratoire, notamment une nouvelle approche pour le retour des migrants et des projets visant à tripler le nombre de gardes-frontières et de gardes-côtes européens.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

La Commission européenne rédige et propose de nouvelles politiques et lois européennes. Elle est le seul organe de l'UE à pouvoir le faire.

Elle propose également le budget de l'UE, une énorme réserve de financement qui, lors de son dernier accord en 2020, a alloué 1 200 milliards d'euros pour la période 2021-2027, plus une somme supplémentaire pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Ces fonctions confèrent à la Commission une influence considérable sur les règles qui concernent les 27 pays de l'UE et leurs 450 millions de citoyens, dans des domaines tels que le commerce, la concurrence entre les entreprises au sein du marché unique de l'UE, l'agriculture et l'environnement.

En tant que présidente de la Commission, Mme von der Leyen détermine, avec l'accord des gouvernements de l'UE, les questions auxquelles la Commission accordera la priorité et celles qui recevront des milliards d'euros de l'UE.

Au début de son premier mandat, en 2019, elle a fait de la lutte contre le changement climatique sa mission principale. Depuis lors, l'UE a adopté le paquet de mesures de réduction des émissions le plus ambitieux de toutes les grandes économies du monde.

Mme Von der Leyen dirige également la réponse de l'UE aux situations d'urgence, telles que la campagne COVID-19, au cours de laquelle la Commission a signé des contrats de vaccination d'une valeur de plusieurs milliards d'euros. Certains législateurs ont vivement critiqué la gestion de ces contrats et ont poursuivi la Commission en justice pour avoir refusé de divulguer davantage d'informations à leur sujet.

QU'EST-CE QUE LA PROCHAINE ?

Maintenant qu'elle est en poste pour cinq ans, Mme von der Leyen va constituer son équipe.

Connu sous le nom de "collège", ce groupe de 27 membres comprend un commissaire de chaque pays de l'UE, proposé par le gouvernement national. Parmi les récents commissaires européens, on trouve d'anciens législateurs, diplomates, ministres et chefs d'entreprise.

Les gouvernements nationaux devraient présenter leurs candidats d'ici au début du mois d'août, bien que certains aient déjà proposé des noms.

La première fois, Mme von der Leyen, qui est la première femme à diriger la Commission européenne, avait insisté pour que les pays présentent un homme et une femme afin d'améliorer l'équilibre entre les sexes au sommet de l'Union européenne.

Une fois les noms proposés, l'Union européenne entame un processus de plusieurs mois visant à vérifier que les candidats ne présentent pas de conflits d'intérêts, avant que les législateurs européens ne les interrogent, lors d'auditions qui durent des heures, sur leurs projets pour le poste.

Au plus tôt, ce processus sera terminé et la nouvelle Commission européenne sera opérationnelle en octobre. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle pourra commencer à proposer de nouvelles lois et à modifier les lois existantes.