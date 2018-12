Explosion dans une usine dans le nord-ouest de la Chine, 3 morts

PEKIN, 26 décembre (Reuters) - Trois personnes sont mortes après une explosion dans une usine chimique dans la province du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, rapporte mercredi le site internet du journal officiel Tianshan.

Six personnes ont également été blessées. L'explosion s'est produite mardi après-midi lors d'un essai d'un four rotatif dans l'usine Xinjiang Xinzhi Energy Chemicals Co, précise le site d'informations.

La Chine a lancé des mesures visant à améliorer la sécurité industrielle, avec des contrôles accrus depuis l'an dernier, suite à des incidents très médiatisés dans des mines de charbon et des usines chimiques.

Le mois dernier, une explosion près d'une usine chimique dans la province du Hebei, située dans le nord de la Chine, a fait 23 morts.

(Meng Meng et Aizhu Chen; Arthur Connan pour le service français)