Explosion et fusillade dans le centre de Kaboul

KABOUL, 20 avril (Reuters) - Une explosion et des coups de feu ont retenti samedi dans le centre de Kaboul, à proximité du ministère des Communications et de l'un des principaux hôtels de la capitale afghane, a-t-on appris auprès des autorités.

Le Serena Hotel est l'une des rares établissements encore fréquenté par des visiteurs étrangers.

L'attaque n'a pas été revendiquée.

Elle fait suite à plusieurs d'un calme relatif dans Kaboul qui a coïncidé avec la tenue de discussions entre des représentants du gouvernement américain et des émissaires des taliban.

Une rencontre devait se tenir ce week-end à Doha, au Qatar, entre des représentants des taliban et une importante délégation de la classe politique et de la société civile afghanes. Elle a été annulée, les insurgés protestant notamment contre la présence dans la délégation de Kaboul de membres du gouvernement d'Ashraf Ghani. (Abdul Qadir Sediqi, Rupam Jain et James Mackenzie Henri-Pierre André pour le service français)