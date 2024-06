Un navire marchand a signalé qu'une explosion avait eu lieu près de lui en mer Rouge jeudi, à environ 19 milles nautiques à l'ouest de la ville portuaire de Mokha, au Yémen, a indiqué la société de sécurité britannique Ambrey.

Le navire correspond au profil de cible des militants houthis du Yémen, qui attaquent les navires au large des côtes du pays depuis plusieurs mois, a indiqué Ambrey dans une note.

Il était en route de l'Europe vers les Émirats arabes unis et ne transmettait pas de signal du système d'identification automatique à ce moment-là, a indiqué Ambrey. Il n'a pas donné d'autres détails.

Depuis novembre, les Houthis ont effectué des frappes répétées de drones et de missiles sur des navires empruntant les canaux de navigation cruciaux que sont la mer Rouge, le détroit de Bab al-Mandab et le golfe d'Aden.

Cette situation a contraint les chargeurs à réacheminer leurs marchandises vers des itinéraires plus longs et plus coûteux en Afrique australe et a alimenté les craintes que la guerre entre Israël et le Hamas ne s'étende et ne déstabilise le Moyen-Orient.

La milice Houthi, qui contrôle les régions les plus peuplées du Yémen et qui est alignée sur l'Iran, affirme qu'elle agit en solidarité avec les Palestiniens qui luttent contre Israël à Gaza.