Explosions à Belgorod, ville russe proche de l'Ukraine, selon des témoins

(Reuters) - Deux puissantes explosions ont été entendues jeudi dans la ville russe de Belgorod, proche de la frontière avec l'Ukraine, ont déclaré à Reuters deux témoins, sans qu'il soit possible de déterminer dans l'immédiat l'origine et le bilan humain et matériel de ces explosions.

La Russie a dénoncé ces derniers jours ce qu'elle a qualifié d'attaques à répétition de l'armée ukrainienne contre Belgorod et d'autres régions du sud du pays, frontalières de l'Ukraine.

Moscou a prévenu que ces attaques alimentaient le risque d'une escalade majeure de son conflit avec Kyiv.

L'Ukraine, qui n'a pas revendiqué d'attaques contre le territoire russe, dit considérer ces incidents comme une revanche, évoquant le "karma" de la Russie pour l'offensive lancée le 24 février.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a accusé ce jeudi les Occidentaux d'appeler ouvertement l'Ukraine à attaquer la Russie. Maria Zakharova a prévenu qu'il ne fallait pas "tester" la patience de Moscou.

(Rédaction de Reuters; version française Jean Terzian)