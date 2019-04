Explosions à Jalalabad en Afghanistan-Trois morts, 19 blessés

JALALABAD, Afghanistan, 6 avril (Reuters) - Deux explosions ont fait samedi trois morts et 19 blessés à Jalalabad dans l'est de l'Afghanistan, a fait savoir un porte-parole du gouvernement provincial.

Deux enfants et huit membres des forces de sécurité sont au nombre des victimes, a précisé Ataullah Khogyani, porte-parole du gouvernement de la province du Nangarhar.

Aucune organisation n'a revendiqué pour le moment ces explosions. Le groupe djihadiste Etat islamique (EI) a fait son apparition en 2015 dans la province du Nangarhar, limitrophe du Pakistan. Il est devenu depuis lors l'un des groupes islamistes les plus dangereux en Afghanistan, où il a mené des attentats à la bombe et diverses attaques. (Rafiq Shirzad et Ahmad Sultan; Eric Faye pour le service français)