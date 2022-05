Explosions entendues alors que le vote présidentiel en Somalie est en cours

Une demi-douzaine de résidents et un journaliste de Reuters ont entendu ce qui ressemblait à des obus de mortier. Les Somaliens sont habitués aux attaques fréquentes des insurgés islamistes contre les institutions publiques.

"J'ai compté trois gros sons d'obus de mortier atterrissant en direction de l'aéroport. Nous sommes choqués d'entendre ces bruits de mortiers alors que Mogadiscio est sous un couvre-feu complet. Qui les tire ?" a déclaré l'un des résidents, Halima Ibrahim.

Il n'y a pas eu de nouvelles immédiates sur les dommages ou les victimes.

Une source à l'intérieur du hangar de l'aéroport lourdement gardé, où le vote avait lieu, a déclaré à Reuters qu'aucune explosion n'avait été entendue de l'intérieur, bien qu'il y ait eu un tumulte de bruits pendant le comptage d'un premier tour de scrutin par les législateurs.

Dans un champ très dense de 35 aspirants, les anciens présidents Sharif Sheikh Ahmed et Hassan Sheikh Mohamud étaient les favoris, selon les analystes, même si leurs administrations n'avaient pas réussi à endiguer la corruption ou les conflits.

Le vote soutenu par les Nations Unies a été retardé de plus d'un an en raison de querelles au sein du gouvernement, mais doit avoir lieu ce mois-ci pour garantir un programme de 400 millions de dollars du Fonds monétaire international.

Il se déroule pendant la pire sécheresse qu'ait connue la Somalie depuis quatre décennies, et dans un contexte déprimant et familier d'attaques des rebelles d'Al Shabaab, de luttes intestines au sein des forces de sécurité et de rivalités claniques.

SCEPTICISME

Bien que le simple fait de tenir le processus ait été une sorte de succès, beaucoup dans ce pays de 15 millions d'habitants étaient sceptiques quant aux progrès réels. Les candidats en tête étaient des vieux visages recyclés du passé qui n'avaient pas fait grand-chose pour les aider, et ces votes étaient traditionnellement dominés par la corruption, se plaignaient-ils.

Le président sortant Mohamed Abdullahi Mohamed, surnommé "Farmaajo" pour son amour réputé du fromage italien formaggio, semblait peu susceptible d'être réélu après avoir perdu son soutien lors du vote parlementaire du mois dernier.

La Somalie est toujours incapable d'organiser un vote populaire direct en raison de l'insécurité, le gouvernement ayant peu de contrôle au-delà de la capitale. Les soldats de la paix de l'Union africaine ont gardé le site dans une "zone verte" de style irakien où les politiciens se sont rencontrés.

Deux ou trois tours de scrutin étaient attendus, avec un résultat probable en fin de soirée.

"Le seul espoir que nous avons est cette élection", a déclaré Nur Ibrahim, étudiant en médecine.

"Il n'y a pas de vie en Somalie. Nous étudions et ensuite nous sommes bombardés par les terroristes. S'il n'y a pas de paix, l'éducation ne sert à rien."

Outre les anciens présidents Ahmed (2009-2012) et Mohamud (2012-2017), le chef de la région semi-autonome du Puntland, Said Abdulahi Deni, a également de bonnes chances, selon les analystes.

Une seule femme se présente, l'ancienne ministre des Affaires étrangères Fawzia Yusuf Adam, mais on ne s'attend pas à ce qu'elle recueille un soutien important dans cette société strictement patriarcale.

Ahmed, un ancien islamiste, a pris la tête d'un gouvernement de transition soutenu par l'Occident en 2009, établissant l'armée nationale et aidant à repousser Al Shabaab hors de Mogadiscio, bien qu'il soit revenu en force dans les régions. L'autre ancien président, Mohamud, était un militant pour la paix et un universitaire.